https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html

Россию вынудили открыть второй фронт

Россию вынудили открыть второй фронт - РИА Новости, 26.03.2024

Россию вынудили открыть второй фронт

Неоспоримая прелесть публицистики заключается в возможности вести долгие наблюдения и на основании увиденного выстраивать понимание текущих глобальных... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T08:00

2024-03-26T08:00

2024-03-26T08:04

сша

вашингтон (штат)

россия

дональд трамп

оон

аналитика

арктика

арктик спг - 2

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Неоспоримая прелесть публицистики заключается в возможности вести долгие наблюдения и на основании увиденного выстраивать понимание текущих глобальных процессов. Прямо сейчас в столице экзотической Ямайки проходит сессия Совета Международного органа по морскому дну (МОМД). Сей регуляторный орган мало известен широкой публике, хотя на него возложена немаловажная функция соблюдения положений Конвенции ООН по морскому праву, а именно законное разграничение морского и океанского дна, которое международное право определяет как наследие всего человечества. И вот под самый занавес сессии российский дипломатический корпус запустил в сторону США официальную торпеду-демарш: Москва официально отказывается признавать любые притязания Вашингтона на новые территории в Беринговом и Чукотских морях.Это ответ на еще декабрьские действия администрации Байдена, которым сложно дать иное определение, чем надругательство над нормами права и открытый грабеж по праву сильного.Напомним: под самый занавес уходившего года на сайте Белого дома в рамках программы развития национальной энергетики была опубликована карта, на которой американцы добавили громадные площади к своим территориальным водам и шельфовой зоне. Относительно небольшой — по сравнению с уже признанным шельфом — кусок прирезали на западе. Значительно большие участки внезапно были объявлены собственностью США в Мексиканском заливе и на протяженной дуге от Южной Каролины до штата Мэн.Но самое большое удивление международного сообщества, а особенно России и Канады, вызвал северный участок вокруг Аляски. Выяснилось, что Вашингтон решил наложить лапу на изрядный кусок морского дна западнее острова св. Лаврентия (в Беринговом море) и уж совершенно неприлично громадные территории в море Чукотском.Как несложно догадаться, Соединенные Штаты не утруждали себя такими незначительными мелочами, как направление в Комиссию ООН по границам научных материалов, доказывающих, что с геологической точки зрения обозначенные области действительно являются естественным продолжением континентального шельфа. Этот факт через несколько дней после публикации пресловутой карты засвидетельствовал полномочный представитель упомянутой комиссии ООН Эстевао Маханджане. Просто для сравнения добавим, что Россия еще в 2015 году направила в ООН юридически обоснованный запрос на включение в зону нашего шельфа (за границами территориальных вод) участков морского дна в районах хребта Ломоносова, котловины Подводников, поднятия Менделеева, южной дуги хребта Гаккеля и части зоны Северного полюса. ООН в рамках действующей процедуры рассматривает обращение уже почти девять лет, и совершенно непонятно, когда будет принято решение и каким оно вообще будет.Все происходящее — это, наверное, уже стотысячное наглядное подтверждение запредельно циничной и откровенно гангстерской политики США, в рамках которой Белый дом под угрозой санкций, а то и прямого военного вторжения требует у всех соблюдать нормы международного права. При этом сама Америка подобными пустяками себя не обременяет, берет, что хочет, ну или, по крайней мере, пытается застолбить за собой исключительное право на будущее. Любые юридические процедуры Вашингтон принимает во внимание только в том случае, если они способны вынести выгодное для интересов США решение. Все прочие демонстративно игнорируются.Здесь, кстати, можно вспомнить позабытую историю.В апреле 2020 года тогдашний президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Соединенные Штаты отказались ратифицировать Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, что автоматически означало отказ от признания спутника Земли достоянием всего человечества. Вашингтон не моргнув глазом отказал всем прочим государствам в каких-либо правах, возложив на себя исключительные полномочия по коммерческому исследованию, добыче и использованию ресурсов космоса. Подписание документа вызвало волну шуточек и анекдотов, но смешно это будет только до того момента, когда человечество решит технические проблемы и наладит регулярные полеты за пределы геостационарной орбиты. Вот тогда ребром встанет вопрос, какое право будет доминировать в космосе, точнее говоря, какая из заинтересованных и наиболее близких к решению вопроса сторон — США, Россия, Китай и Индия — смогут отстоять свои интересы силой или угрозой ее применения.Сейчас в том числе в западной прессе много говорится о закате Соединенных Штатов как трансграничной империи и политической доминанты. Возможно, это действительно так, не беремся судить. При этом нельзя не отметить, что в последние годы Белый дом окончательно перестал имитировать соблюдение процессуальных норм международного права, перейдя к открытой политике грабежа всех и вся. С исторической точки зрения это может действительно быть признаком разложения американской элиты, все более погружающейся в тенета коррупции и импотенции, но осознающей утерю своего международного влияния.При этом существует и альтернативная оценка. Согласно ей Вашингтон окончательно уверовал в собственную неподсудность и неуязвимость, чему способствует достаточно мягкая контрполитика Москвы и Пекина, избегающих прямой военной и экономической конфронтации. В эту канву четко укладываются, например, недавние учения Arctic Edge ("Арктический рубеж"), которые в Норвегии проводили военнослужащие 11-й воздушно-десантной дивизии США. Она была сформирована на Аляске в 2022 году на базе трех бригад, и никто не скрывает, что полем ее действия являются полярные регионы. Равно как не скрывался и замысел последних учений, а именно отработка действий на арктических маршрутах. С учетом того, что в мире существует только один подобный маршрут — Северный морской путь, — намек более чем толстый.Какие цели преследует Вашингтон — тоже секрет Полишинеля.По оценке Геологической службы США, в недрах самовольно присвоенных регионов находится порядка 83 миллиардов тонн условного топлива. Чтобы не вдаваться в подробности, просто скажем, что это очень много. И обладание такими ресурсами позволит Штатам и дальше сохранить лидерство на глобальном рынке углеводородов, что в переводе означает прямое воздействие на мировую экономику и при необходимости шантаж энергодефицитных игроков, самый наглядный из которых — Евросоюз.Ставки на большом геополитическом столе непрерывно растут, а фишками на нем выступают Украина, Тайвань и триллионы кубометров арктического газа.

https://ria.ru/20240325/demarsh-1935652885.html

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https://ria.ru/20240314/arktika-1932845864.html

https://ria.ru/20240314/arktika-1932878327.html

сша

вашингтон (штат)

россия

арктика

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

сша, вашингтон (штат), россия, дональд трамп, оон, аналитика, арктика, арктик спг - 2