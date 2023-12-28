https://ria.ru/20231228/karta-1918593914.html

Арктика ждет: Штатам мало Украины, Газы и Тайваня

Арктика ждет: Штатам мало Украины, Газы и Тайваня - РИА Новости, 28.12.2023

Арктика ждет: Штатам мало Украины, Газы и Тайваня

Давно существует традиция в последние дни уходящего года подводить итоги, давать оценки и поглядывать в будущее. Мы сегодня перейдем сразу к десерту, благо... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T08:00

2023-12-28T08:00

2023-12-28T15:14

аналитика

сша

россия

джо байден

дональд трамп

государственный департамент сша

оон

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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Давно существует традиция в последние дни уходящего года подводить итоги, давать оценки и поглядывать в будущее. Мы сегодня перейдем сразу к десерту, благо грядущий 2024 год уже сейчас размашистыми мазками набрасывает картину грядущего — и спокойствия там не наблюдается.Соединенные Штаты, переварив рождественскую индейку, сделали официальное заявление, которое без малейших натяжек тянет на статус исторического и провоцирующего новый виток планетарной напряженности.Действующая администрация Джо Байдена опубликовала карту государства с примыкающими акваториями Атлантического и Тихого океанов, на которых обозначены расширенные границы континентального шельфа. Ни о чем подобном ранее речь не шла, а потому карта вызвала немалый переполох, в первую очередь в Канаде, хотя российские интересы здесь также задеваются.Сразу скажем, что новые границы шельфов и, как следствие, их государственную принадлежность вместе со всеми природными богатствами определяет специальная комиссия ООН. Вашингтон, обожающий поучать всех и вся основам свободы и демократии, такие мелочи не смущают, а потому Госдепартамент без затей и согласований очертил новые границы подводных территорий, присвоив им статус американских.На востоке США прирезали себе полосу, которая начинается в Мексиканском заливе на границе с Мексикой и далее тянется до самого верхнего края карты, до штата Мэн, практически касаясь границы канадской Новой Шотландии. На западе ситуация аналогичная, Госдепартамент отныне считает собственностью Штатов широкую подводную полосу от Сан-Диего на юге и до Сиэтла на севере.Но это только присказка — настоящая сказка о беспардонной жадности еще впереди.На этой же западной оконечности Североамериканского континента Соединенные Штаты пририсовали себе громадный кусок, который начинается от границы с Канадой, поднимается вверх, огибая всю Аляску, и в районе Берингова пролива расходится широкими "крыльями", покрывая колоссальные площади Берингова и Чукотского морей.Осмелимся предположить, что мнением официальной Оттавы поинтересоваться забыли, что в целом понятно. Только в очерченных зонах, общий размер которых превышает миллион квадратных километров, что вдвое больше площади штата Калифорния, по очень приблизительным оценкам, ждут своего часа не менее 83 миллиардов тонн условного топлива.Поясним для осознания масштабов.В свое время, чтобы хоть как-то унифицировать разномастные метрические системы, которые с появлением новых видов топлива и развитием энергетики плодились с угрожающей скоростью, было принято решение пересчитывать их в условные единицы. За такую единицу был принят один килограмм (или один кубометр) твердого (жидкого или газообразного) топлива, который при сгорании выделяет теплоту в семь тысяч килокалорий. В России традиционно в качестве эталона используют тонну каменного угля, на Западе в ходу размерность в виде тонн или баррелей нефтяного эквивалента, но эти термины, по сути, означают одно и то же.В Арктической зоне, присвоенной США, находится более 80 процентов всех углеводородов, о которых мы упоминали выше. Вашингтон, с безумной скоростью качающий нефть, прекрасно отдает себе отчет, что этих запасов хватит лишь на краткосрочную перспективу, а дальше придется либо вновь тотально зависеть от импорта, либо захватывать новые нефтегазоконденсатные поля. Если кто-то рассчитывал, что в XXI веке человечество перестанет воевать за ископаемые ресурсы и наступит постиндустриальный рай, то у нас для этих людей плохие новости.Действия Госдепартамента США вызывают в некотором смысле даже восхищение, ибо современная история знает не так уж много примеров столь вопиющей наглости и попрания норм международного права. Впрочем, на бумаге оно всегда гладко, но в данном случае радужные хотелки Вашингтона могут разрушить вполне реальные подводные овраги.Начать с того, что принадлежность шельфа еще нужно доказать с точки зрения геологии, а именно что подводная часть является естественным продолжением материковой плиты. Россия, которая крайне щепетильна в юридических аспектах, еще в 2015 году подала на рассмотрение комиссии ООН запрос на включение в границы континентального шельфа таких районов, как хребет Ломоносова, котловина Подводников, поднятие Менделеева, южная дуга хребта Гаккеля и часть зоны Северного полюса. К запросу был приложен фундаментальный геофизический труд, доказывающий, что эти участки являются продолжением сухопутной части нашей территории. Рассмотрение идет уже восемь лет и конца-края пока не видно. Не будем лукавить, упомянутые участки фантастически богаты углеводородами — с той лишь разницей, что Россия идет легальным путем их присоединения.Вторая и главная препона на пути Америки — отсутствие у нее ледокольного флота. Еще Дональд Трамп, будучи президентом, выделял около двух миллиардов долларов на разработку проекта нового американского ледокола, но дело так и застряло в паковых льдах.Последние публикации в американской прессе на эту тему датируются августом. Сообщалось, что строительство первого за последние 40 лет ледокола откладывается с 2024-го минимум до 2027 года, причем даже модельные испытания не были проведены по причине нехватки металла. Американские металлурги урезали поставки из-за резкого скачка стоимости, что тут же привело к выходу за рамки бюджета.Ситуация настолько отчаянная, что сенатор от Аляски Лиза Мурковски пыталась в лоб купить любое судно ледового класса на конференции арктических стран в норвежском Тромсё, но желающих поделиться не нашлось. Одновременно с этим авторы тоскливо констатируют, что на фоне судостроительной немощи Вашингтона наш "Росатом" в дополнение ко всем прочим заказал уже шестой и седьмой атомные ледоколы.Естественно, что подобная эскапада Соединенных Штатов не останется без ответа. Канадцев, не имеющих ни ледоколов, ни собственной политической воли, конечно, никто не спросит. А вот у России вопросы будут и отвечать на них придется. Хотя бы потому, что мало заявить претензии на участки полярных морей, нужно обеспечить там свое постоянное присутствие. Сделать это возможно только с помощью ледоколов, ведь ударные авианосные группы тут совершенно бесполезны. Они хороши в теплых водах, а вот обеспечить проводку судов или перевалку нефти или СПГ в условиях полярной ночи категорически неспособны.В новый год Россия входит с 43 новыми месторождениями углеводородов, единственным ледокольным флотом в мире и рекордной перевалкой грузов по Севморпути в объеме 35 миллионов тонн. У американцев есть карта, фломастеры и море наглости. Будет интересно.

https://ria.ru/20231226/ssha-1918014006.html

https://ria.ru/20231225/putin-1917796281.html

https://ria.ru/20231224/idiokratiya-1917674362.html

https://ria.ru/20231222/poklon-1917335724.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, сша, россия, джо байден, дональд трамп, государственный департамент сша, оон, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", лиза мурковски, в мире