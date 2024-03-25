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Россия направила демарш из-за изменения США внешних границ своего шельфа - РИА Новости, 25.03.2024
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14:05 25.03.2024 (обновлено: 14:52 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/demarsh-1935652885.html
Россия направила демарш из-за изменения США внешних границ своего шельфа
Россия направила демарш из-за изменения США внешних границ своего шельфа - РИА Новости, 25.03.2024
Россия направила демарш из-за изменения США внешних границ своего шельфа
Россия направила США демарш из-за изменения внешних границ континентального шельфа, заявили в Министерстве иностранных дел. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T14:05
2024-03-25T14:52
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Россия направила США демарш из-за изменения внешних границ континентального шельфа, заявили в Министерстве иностранных дел.В дипведомстве уточнили, что с 18 по 29 марта в Кингстоне (Ямайка) проходит сессия Совета Международного органа по морскому дну (МОМД), который призван обеспечивать соблюдение Конвенции ООН по морскому праву в районе, провозглашенном "общим наследием человечества".&quot;В ходе сессии российская делегация заявила о непризнании объявленных США в декабре 2023 года в одностороннем порядке внешних границ континентального шельфа за пределами 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, в семи районах Мирового океана&quot;, — подчеркнули в МИД.Уточняется, что Вашингтону направили соответствующий демарш. В ведомстве также отметили, что США своими действиями пытаются сократить площадь морского дна, находящегося в ведении Органа, и приобрести дополнительные участки шельфа для собственного пользования.Российские дипломаты раскритиковали избирательный подход Вашингтона к применению норм международного права с акцентом на свои интересы и игнорирование своих обязательств. Делегация также отвела очередные попытки США использовать положения Конвенции 1982 года для собственной выгоды, резюмировали в МИД.Американские власти в декабре 2023 года опубликовали официальные карты расширенного континентального шельфа, который начинается за пределами 200 морских миль от побережья в Арктике, Атлантике, Беринговом море, Тихом океане, двух участков Мексиканского залива и у Марианских островов. Как заявил Госдеп, определенные Вашингтоном границы не создают территориальных споров с Россией, но потребуют урегулирования вопросов с Канадой и Японией.Согласно последней оценке Геологической службы США, проведенной в июле 2008 года, за полярным кругом располагаются запасы около 90 миллиардов баррелей неразведанной нефти, триллионы кубических футов газа, а также другие критически важные полезные ископаемые.Аналитики также указывают на правовой аспект проблемы, напоминая, что США так и не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, которая давала бы им возможность требовать дополнительных прав на территории вне их исключительной экономической зоны.
https://ria.ru/20231227/arktika-1918340855.html
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россия, в мире, сша, оон, вашингтон (штат)
Россия, В мире, США, ООН, Вашингтон (штат)
Россия направила демарш из-за изменения США внешних границ своего шельфа

РФ направила демарш из-за изменения США внешних границ континентального шельфа

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел РФ
Министерство иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Россия направила США демарш из-за изменения внешних границ континентального шельфа, заявили в Министерстве иностранных дел.
В дипведомстве уточнили, что с 18 по 29 марта в Кингстоне (Ямайка) проходит сессия Совета Международного органа по морскому дну (МОМД), который призван обеспечивать соблюдение Конвенции ООН по морскому праву в районе, провозглашенном "общим наследием человечества".
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"В ходе сессии российская делегация заявила о непризнании объявленных США в декабре 2023 года в одностороннем порядке внешних границ континентального шельфа за пределами 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, в семи районах Мирового океана", — подчеркнули в МИД.

Уточняется, что Вашингтону направили соответствующий демарш. В ведомстве также отметили, что США своими действиями пытаются сократить площадь морского дна, находящегося в ведении Органа, и приобрести дополнительные участки шельфа для собственного пользования.
Российские дипломаты раскритиковали избирательный подход Вашингтона к применению норм международного права с акцентом на свои интересы и игнорирование своих обязательств. Делегация также отвела очередные попытки США использовать положения Конвенции 1982 года для собственной выгоды, резюмировали в МИД.
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Американские власти в декабре 2023 года опубликовали официальные карты расширенного континентального шельфа, который начинается за пределами 200 морских миль от побережья в Арктике, Атлантике, Беринговом море, Тихом океане, двух участков Мексиканского залива и у Марианских островов. Как заявил Госдеп, определенные Вашингтоном границы не создают территориальных споров с Россией, но потребуют урегулирования вопросов с Канадой и Японией.
Согласно последней оценке Геологической службы США, проведенной в июле 2008 года, за полярным кругом располагаются запасы около 90 миллиардов баррелей неразведанной нефти, триллионы кубических футов газа, а также другие критически важные полезные ископаемые.
Аналитики также указывают на правовой аспект проблемы, напоминая, что США так и не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, которая давала бы им возможность требовать дополнительных прав на территории вне их исключительной экономической зоны.
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