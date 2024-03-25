Россия направила демарш из-за изменения США внешних границ своего шельфа
РФ направила демарш из-за изменения США внешних границ континентального шельфа
Министерство иностранных дел РФ . Архивное фото
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Россия направила США демарш из-за изменения внешних границ континентального шельфа, заявили в Министерстве иностранных дел.
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"В ходе сессии российская делегация заявила о непризнании объявленных США в декабре 2023 года в одностороннем порядке внешних границ континентального шельфа за пределами 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, в семи районах Мирового океана", — подчеркнули в МИД.
Уточняется, что Вашингтону направили соответствующий демарш. В ведомстве также отметили, что США своими действиями пытаются сократить площадь морского дна, находящегося в ведении Органа, и приобрести дополнительные участки шельфа для собственного пользования.
Российские дипломаты раскритиковали избирательный подход Вашингтона к применению норм международного права с акцентом на свои интересы и игнорирование своих обязательств. Делегация также отвела очередные попытки США использовать положения Конвенции 1982 года для собственной выгоды, резюмировали в МИД.
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Американские власти в декабре 2023 года опубликовали официальные карты расширенного континентального шельфа, который начинается за пределами 200 морских миль от побережья в Арктике, Атлантике, Беринговом море, Тихом океане, двух участков Мексиканского залива и у Марианских островов. Как заявил Госдеп, определенные Вашингтоном границы не создают территориальных споров с Россией, но потребуют урегулирования вопросов с Канадой и Японией.
Согласно последней оценке Геологической службы США, проведенной в июле 2008 года, за полярным кругом располагаются запасы около 90 миллиардов баррелей неразведанной нефти, триллионы кубических футов газа, а также другие критически важные полезные ископаемые.
Аналитики также указывают на правовой аспект проблемы, напоминая, что США так и не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, которая давала бы им возможность требовать дополнительных прав на территории вне их исключительной экономической зоны.