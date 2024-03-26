https://ria.ru/20240326/al-saati-1934930134.html
Ахмед Аль-Саати: Россия – гарант мира на Ближнем Востоке
Ахмед Аль-Саати: Россия – гарант мира на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.03.2024
Ахмед Аль-Саати: Россия – гарант мира на Ближнем Востоке
Бахрейн хочет расширять сотрудничество с Россией в нефтегазовой сфере, торговле, промышленности и медицине, заявил РИА Новости посол Бахрейна в Москве Ахмед... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T09:00
2024-03-26T09:00
2024-03-26T09:00
интервью
россия
бахрейн
москва
ахмед аль-саати
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брикс
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Бахрейн хочет расширять сотрудничество с Россией в нефтегазовой сфере, торговле, промышленности и медицине, заявил РИА Новости посол Бахрейна в Москве Ахмед Аль-Саати. В интервью корреспонденту агентства Кристине Татарниковой он также объяснил, почему Манама заинтересована в совместной работе с БРИКС, и предложил открыть в королевстве российский торговый дом.– Как сегодня развиваются связи России и Бахрейна? Недавно вы были награждены орденом Дружбы "За большой вклад в развитие двустороннего сотрудничества между королевством Бахрейн и РФ в различных областях". Расскажите, пожалуйста, что для вас значит эта награда?– Как глава дипмиссии королевства Бахрейн, я был очень рад получить этот орден. Благодарен России и Владимиру Путину за эту награду. Как дипломат, я служу здесь, в России. Эта награда для меня – уважение к труду и работе, которую мы осуществляем для выстраивания отношений между нашими странами. Это важно и для моих коллег на Родине. За прошедшие девять лет мы старались сделать очень многое для развития наших связей. Я горжусь этой наградой, потому что она придала мне новые силы, стала для меня стимулом работать еще больше, сделать еще больше для отношений двух стран.Россия – великая страна с исторической, культурной, экономической и других точек зрения. Для нас очень важно развивать отношения с Россией. Мы хотим учиться у России, перенимать российский опыт в политике, экономике и других сферах. У вас очень большая страна, которая имеет очень большие ресурсы. Наши страны обладают колоссальными возможностями для развития сотрудничества, есть перспективы в промышленности, в торговле, в инвестиционной сфере.– Планируется ли сейчас запуск новых инвестиционных проектов? Заинтересован ли Бахрейн в развитии бизнес-контактов с Россией?– Без сомнения, есть большой интерес, но есть и сложности. Самый большой вопрос сейчас – финансовые переводы между Россией и Бахрейном. Другие трудности, такие как логистические аспекты, языковой барьер можно решить. Мы сейчас стараемся укрепить связи между экономическими и торговыми альянсами, группами, занимающимися этими вопросами.Мы ждем от России, что она предоставит нам шанс для инвестиций. Мы заинтересованы в таких сферах, как продовольственная безопасность, туризм, медицина, фармацевтика. Эти вопросы поднимаются и в рамках работы российско-бахрейнского делового совета, к которой присоединяются торгово-промышленные палаты двух стран.В России есть очень много проектов, которые требуют инвестиций. Думаю, что в этом контексте присутствуют инвестиционные возможности не только для Бахрейна, но и для других арабских стран.– Какие проекты Бахрейна могут в свою очередь привлечь российские компании? Бахрейн на протяжении многих лет буквально "отвоевывает" сушу у моря, могут ли компании из России быть задействованы в подобных и других инфраструктурных проектах?– За последнее время руководство расширило территорию королевства на 20%. Количество населения увеличивается, строительство приобретает новые масштабы, поэтому мы должны расширять нашу территорию за счет прибрежной линии и моря. Что касается российских фирм, к сожалению, мы не получили никаких предложений от них. Но дверь открыта для всех российских фирм, чтобы они могли предложить нам свои проекты в этой сфере. Мы сможем передать эти предложения руководству Бахрейна. Мы хотим расширять отношения с Россией не только в этой сфере. Каждую неделю мы принимаем очень много представителей фирм, специализирующихся на нефтегазовой сфере, торговле, промышленности. Мы действительно хотим, чтобы они работали с Бахрейном, и наша дверь открыта. Мы по-настоящему хотим расширять сотрудничество.Я лично также поддерживаю идею создания российских представительств в торговых и экономических организациях Бахрейна, открытие в Бахрейне российского торгового дома. Мы предложили ТПП РФ открыть офис в королевстве, чтобы они представляли интересы России. Это откроет новые возможности для сотрудничества: российские бизнесмены и инвесторы, желающие выйти на рынок королевства, будут более спокойны. К сожалению, пока что я не увидел никакой активности в этом направлении со стороны профильных российских структур.– Вы упоминали о трудностях с финансовыми переводами между Россией и Бахрейном. Проводятся ли консультации по этому вопросу в рамках, например, БРИКС? Готова ли Манама работать с объединением по этому и другим вопросам?– Мы стараемся присоединиться и участвовать в работе как БРИКС, так и других международных экономических и политических организаций. Хотел бы напомнить, что мы ранее хотели стать частью БРИКС и присоединиться к этому объединению, а также направили странам соответствующее заявление. Когда в БРИКС обсуждали вопрос присоединения Бахрейна на последней встрече в ЮАР, к сожалению, членство королевства и еще ряда стран не было согласовано. Россия очень сильно старалась нам помочь и поддержала нас. Россия сделала все, чтобы мы тоже были в этом объединении, но есть документы, которые еще не готовы для нашего вступления в БРИКС.– Говоря о различных международных форматах, как вы оцениваете уровень взаимодействия Москвы и Манамы в рамках ОПЕК+?– Могу отметить очень тесное сотрудничество. В рамках ОПЕК+ между нашими странами проводятся регулярные консультации. С момента появления этой организации между специалистами России и Бахрейна всегда осуществлялись регулярные контакты, особенно в сфере ценообразования, сохранения, определения подходящей для международного рынка цены на нефть. Мы в Бахрейне всегда поддерживаем указы и резолюции ОПЕК+, она помогает сохранить цены на нефть и обеспечить международную энергетическую безопасность.– Какое количество россиян посетили Бахрейн в прошлом году? Может ли турпоток из России увеличиться? Что привлекает российских туристов в Бахрейне?– Российские туристы известны во всех странах мира. Почему все туристические фирмы в мире мечтают работать с россиянами? Потому что никто не любит туризм так, как русский народ. Русские ездят отдыхать круглый год, на протяжении всех сезонов. Очень многие страны хотят развивать туристические связи с Россией.Россиян в Бахрейне привлекает погода, пляж, непродолжительное время перелета – четыре с половиной часа на самолете. Хочу открыть вам очень большой секрет: когда распался СССР, самый большой поток туристов из России и других постсоветских стран был именно в королевство Бахрейн. Мы приняли очень много россиян, но затем они стали ездить в другие страны, имеют на это право.Сегодня мы хотим принимать больше туристов из России и развиваем туристическую политику для их привлечения в королевство. Бахрейн уже сделал определенные шаги в этом направлении. Во-первых, россияне могут получить визу по приезду, в аэропорту Манамы, цена ее оформления стала дешевле. Во-вторых, мы запустили рейсы между Манамой и Москвой и открыли офис для нашей авиакомпании и офис по продвижению туризма в Москве в России. Мы также заключили множество соглашений и договоров с разными российскими фирмами, которые занимаются чартерными рейсами, чтобы они могли активизировать поездки россиян в Бахрейн и наоборот. Следует также обратить внимание на то, что, когда гражданин России получает визу в Бахрейне, она позволяет ему посещать и другие арабские страны Персидского залива. То есть человек может приехать в Бахрейн и увидеть еще и соседние страны.До COVID-19 турпоток из России все больше увеличивался, но к сожалению, из-за пандемии этот показатель уменьшился. Сейчас мы стараемся вернуться к допандемийным цифрам и еще более увеличить их.– Планирует ли делегация Бахрейна посетить ПМЭФ летом этого года? Будут ли "на полях" мероприятия организованы отдельные сессии с участием королевства?– Королевство Бахрейн очень хочет, как и всегда, участвовать в ПМЭФ. За последние десять лет мы участвовали во всех форумах такого формата в Санкт-Петербурге. Из Бахрейна всегда приезжали многочисленные делегации с участием высокопоставленных лиц, профильных специалистов. Думаю, что этот форум очень важен. Эта платформа позволяет нам встретиться с нашими коллегами и партнерами в России, дает нам шанс познакомиться с опытом разных стран, обсудить торгово-экономическое сотрудничество, рассмотреть различные проекты, которые предлагаются Бахрейну. На данный момент мы ждем программу форума на 2024 год, после этого мы займемся вопросами организации и направления делегации на ПМЭФ.– Расскажите, пожалуйста, о совместных проектах в сфере культуры. Планируются ли совместные Дни культуры, выставки, другие события?– Вопросы культурных связей – самая лучшая тема. Сотрудничество между народами именно в культуре всегда выстраивается намного легче, чем другие проекты. Это основополагающее сотрудничество, мост между народами. Россия – очень богатая страна в сфере культуры и образования, и она имеет великую историю. Мы сейчас стремимся больше контактировать с художниками и артистами из России. Мы провели много мероприятий в Бахрейне с участием российских делегаций.Такие проекты реализуются и в России. Самыми известным стали выставки, организованные совместно с Эрмитажем. На выставке Эрмитажа мы представили картины, скульптуры и произведения искусства цивилизации Тилос, существовавшей до 2000 года до нашей эры в Бахрейне, и цивилизации Дильмун, существовавшей в период 300 года до нашей эры в Королевстве Бахрейн. Также правительство Москвы сейчас проводит московские образовательные недели в Бахрейне. Проект коснется художественной сферы, театра, кино, музыки. Недавно прошло значимое мероприятие в Сочи с участием маэстро из Бахрейна.В этом году министр культуры РФ Ольга Любимова посетила Манаму и провела переговоры с нашим руководством. Россия и Бахрейн договорились укрепить сотрудничество в рамках проведения культурно-образовательного года России в королевстве Бахрейн в 2025 году в годовщину 35-летия установления дипломатических отношений между РФ и Бахрейном. Еще много проектов в сфере культуры будут запущены в ближайшее время.– Как граждане Бахрейна и представители других арабо-мусульманских стран сегодня чувствуют себя в России? Считаете ли вы Россию, как наблюдателя при Организации исламского сотрудничества (ОИС), частью исламского мира?– Мы очень высоко ценим позицию президента России Владимира Путина по отношению к исламскому миру, народам. Но если мы будем говорить без эмоций, Россия – это не мусульманское государство, потому что здесь большинство людей относятся к нашим братьям-христианам. Если вы заметили, Владимир Путин, как только победил на выборах президента России, заявил, что это случилось в том числе благодаря поддержке российского народа, представителей всех религий, также и мусульман России. Мусульмане в России живут очень хорошо, обладают равными правами и возможностями с представителями других религий и народов страны.Важным фактом является то, что российский президент поддерживает проведение ежегодного форума "Россия – исламский мир: KazanForum", который проходит в Казани, столице Татарстана. Там обсуждаются разные политические, экономические, торговые, религиозные вопросы. Этот форум стал очень важной платформой для диалога между мусульманами России и других стран. Российские мусульмане стали мостом между народами России и народами исламского мира.– Какую роль, по вашему мнению, российская сторона может сыграть в вопросах вокруг ближневосточного урегулирования? Недавно в Москве прошла межпалестинская встреча, как вы оцениваете ее итоги?– Мы благодарим Россию за ее позицию в отношении палестинской проблемы. Мы знаем, что президент Путин выступил с инициативой собрать различные палестинские группировки в Москве, и это не первая встреча, организованная здесь в России для решения палестинского вопроса. Инициативы российского руководства ранее способствовали выстраиванию диалога между президентом Палестины Махмудом Аббасом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.Королевство Бахрейн всегда поддерживает любые переговоры, которые останавливают конфликт и позволяют решить вопрос мирно, дипломатическими способами. Мы уверены, что это лучше, чем война. После того, как в секторе Газа вновь началась эскалация, мы видели, как Россия смогла собрать все палестинские группировки в Москве и объединить их под контролем Организации освобождения Палестины (ООП). Официальное заявление по итогам встречи отвечает сложившейся ситуации.Считаем, что руководство России провело такую встречу, потому что Москва, как член Совбеза ООН и участник ближневосточного квартета, является гарантом мира на Ближнем Востоке, между палестинцами и израильтянами. Мы считаем, что Россия – гарант мира, как на Ближнем Востоке, так и в других регионах мира.Консультации между Россией и Бахрейном по палестинскому вопросу продолжаются. Все арабские страны и Бахрейн ведут диалог с Россией, это позволяет соединить их взгляд по этому вопросу.– Скажите, пожалуйста, следили ли в Бахрейне за президентскими выборами в России?– Мы поздравляем вас с победой Владимира Путина на выборах президента России. Думаю, сейчас вместе с новым сроком президента для России будет открыта новая страница в сфере международного сотрудничества, укрепления доверительных связей с другими странами, продвижения мирных инициатив.В прошлом месяце мы смотрели интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, а потом и гендиректору информагентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Как для дипломатов, для нас это был значимый шанс познакомиться с тем, как российский лидер смотрит на будущее.Мы работаем по принципу его величества Короля Бахрейна Хамада бен Иса Аль Халифа: для нас самое главное – это мир и сотрудничество между людьми, народами. Потому что не может быть никакого прогресса и процветания, когда идет война. Для развития нужен мир.
https://ria.ru/20240320/putin-1934559553.html
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интервью, россия, бахрейн, москва, ахмед аль-саати, владимир путин, брикс
Интервью, Россия, Бахрейн, Москва, Ахмед Аль-Саати, Владимир Путин, БРИКС
Бахрейн хочет расширять сотрудничество с Россией в нефтегазовой сфере, торговле, промышленности и медицине, заявил РИА Новости посол Бахрейна в Москве Ахмед Аль-Саати. В интервью корреспонденту агентства Кристине Татарниковой он также объяснил, почему Манама заинтересована в совместной работе с БРИКС, и предложил открыть в королевстве российский торговый дом.
– Как сегодня развиваются связи России и Бахрейна? Недавно вы были награждены орденом Дружбы "За большой вклад в развитие двустороннего сотрудничества между королевством Бахрейн и РФ в различных областях". Расскажите, пожалуйста, что для вас значит эта награда?
– Как глава дипмиссии королевства Бахрейн, я был очень рад получить этот орден. Благодарен России и Владимиру Путину
за эту награду. Как дипломат, я служу здесь, в России. Эта награда для меня – уважение к труду и работе, которую мы осуществляем для выстраивания отношений между нашими странами. Это важно и для моих коллег на Родине. За прошедшие девять лет мы старались сделать очень многое для развития наших связей. Я горжусь этой наградой, потому что она придала мне новые силы, стала для меня стимулом работать еще больше, сделать еще больше для отношений двух стран.
Россия – великая страна с исторической, культурной, экономической и других точек зрения. Для нас очень важно развивать отношения с Россией. Мы хотим учиться у России, перенимать российский опыт в политике, экономике и других сферах. У вас очень большая страна, которая имеет очень большие ресурсы. Наши страны обладают колоссальными возможностями для развития сотрудничества, есть перспективы в промышленности, в торговле, в инвестиционной сфере.
– Планируется ли сейчас запуск новых инвестиционных проектов? Заинтересован ли Бахрейн в развитии бизнес-контактов с Россией?
– Без сомнения, есть большой интерес, но есть и сложности. Самый большой вопрос сейчас – финансовые переводы между Россией и Бахрейном. Другие трудности, такие как логистические аспекты, языковой барьер можно решить. Мы сейчас стараемся укрепить связи между экономическими и торговыми альянсами, группами, занимающимися этими вопросами.
Мы ждем от России, что она предоставит нам шанс для инвестиций. Мы заинтересованы в таких сферах, как продовольственная безопасность, туризм, медицина, фармацевтика. Эти вопросы поднимаются и в рамках работы российско-бахрейнского делового совета, к которой присоединяются торгово-промышленные палаты двух стран.
В России есть очень много проектов, которые требуют инвестиций. Думаю, что в этом контексте присутствуют инвестиционные возможности не только для Бахрейна, но и для других арабских стран.
– Какие проекты Бахрейна могут в свою очередь привлечь российские компании? Бахрейн на протяжении многих лет буквально "отвоевывает" сушу у моря, могут ли компании из России быть задействованы в подобных и других инфраструктурных проектах?
– За последнее время руководство расширило территорию королевства на 20%. Количество населения увеличивается, строительство приобретает новые масштабы, поэтому мы должны расширять нашу территорию за счет прибрежной линии и моря. Что касается российских фирм, к сожалению, мы не получили никаких предложений от них. Но дверь открыта для всех российских фирм, чтобы они могли предложить нам свои проекты в этой сфере. Мы сможем передать эти предложения руководству Бахрейна. Мы хотим расширять отношения с Россией не только в этой сфере. Каждую неделю мы принимаем очень много представителей фирм, специализирующихся на нефтегазовой сфере, торговле, промышленности. Мы действительно хотим, чтобы они работали с Бахрейном, и наша дверь открыта. Мы по-настоящему хотим расширять сотрудничество.
Я лично также поддерживаю идею создания российских представительств в торговых и экономических организациях Бахрейна, открытие в Бахрейне российского торгового дома. Мы предложили ТПП
РФ открыть офис в королевстве, чтобы они представляли интересы России. Это откроет новые возможности для сотрудничества: российские бизнесмены и инвесторы, желающие выйти на рынок королевства, будут более спокойны. К сожалению, пока что я не увидел никакой активности в этом направлении со стороны профильных российских структур.
– Вы упоминали о трудностях с финансовыми переводами между Россией и Бахрейном. Проводятся ли консультации по этому вопросу в рамках, например, БРИКС? Готова ли Манама работать с объединением по этому и другим вопросам?
– Мы стараемся присоединиться и участвовать в работе как БРИКС, так и других международных экономических и политических организаций. Хотел бы напомнить, что мы ранее хотели стать частью БРИКС и присоединиться к этому объединению, а также направили странам соответствующее заявление. Когда в БРИКС обсуждали вопрос присоединения Бахрейна на последней встрече в ЮАР
, к сожалению, членство королевства и еще ряда стран не было согласовано. Россия очень сильно старалась нам помочь и поддержала нас. Россия сделала все, чтобы мы тоже были в этом объединении, но есть документы, которые еще не готовы для нашего вступления в БРИКС.
– Говоря о различных международных форматах, как вы оцениваете уровень взаимодействия Москвы и Манамы в рамках ОПЕК+?
– Могу отметить очень тесное сотрудничество. В рамках ОПЕК+ между нашими странами проводятся регулярные консультации. С момента появления этой организации между специалистами России и Бахрейна всегда осуществлялись регулярные контакты, особенно в сфере ценообразования, сохранения, определения подходящей для международного рынка цены на нефть. Мы в Бахрейне всегда поддерживаем указы и резолюции ОПЕК+, она помогает сохранить цены на нефть и обеспечить международную энергетическую безопасность.
– Какое количество россиян посетили Бахрейн в прошлом году? Может ли турпоток из России увеличиться? Что привлекает российских туристов в Бахрейне?
– Российские туристы известны во всех странах мира. Почему все туристические фирмы в мире мечтают работать с россиянами? Потому что никто не любит туризм так, как русский народ. Русские ездят отдыхать круглый год, на протяжении всех сезонов. Очень многие страны хотят развивать туристические связи с Россией.
Россиян в Бахрейне привлекает погода, пляж, непродолжительное время перелета – четыре с половиной часа на самолете. Хочу открыть вам очень большой секрет: когда распался СССР
, самый большой поток туристов из России и других постсоветских стран был именно в королевство Бахрейн. Мы приняли очень много россиян, но затем они стали ездить в другие страны, имеют на это право.
Сегодня мы хотим принимать больше туристов из России и развиваем туристическую политику для их привлечения в королевство. Бахрейн уже сделал определенные шаги в этом направлении. Во-первых, россияне могут получить визу по приезду, в аэропорту Манамы, цена ее оформления стала дешевле. Во-вторых, мы запустили рейсы между Манамой и Москвой и открыли офис для нашей авиакомпании и офис по продвижению туризма в Москве в России. Мы также заключили множество соглашений и договоров с разными российскими фирмами, которые занимаются чартерными рейсами, чтобы они могли активизировать поездки россиян в Бахрейн и наоборот. Следует также обратить внимание на то, что, когда гражданин России получает визу в Бахрейне, она позволяет ему посещать и другие арабские страны Персидского залива
. То есть человек может приехать в Бахрейн и увидеть еще и соседние страны.
До COVID-19 турпоток из России все больше увеличивался, но к сожалению, из-за пандемии этот показатель уменьшился. Сейчас мы стараемся вернуться к допандемийным цифрам и еще более увеличить их.
– Планирует ли делегация Бахрейна посетить ПМЭФ летом этого года? Будут ли "на полях" мероприятия организованы отдельные сессии с участием королевства?
– Королевство Бахрейн очень хочет, как и всегда, участвовать в ПМЭФ. За последние десять лет мы участвовали во всех форумах такого формата в Санкт-Петербурге
. Из Бахрейна всегда приезжали многочисленные делегации с участием высокопоставленных лиц, профильных специалистов. Думаю, что этот форум очень важен. Эта платформа позволяет нам встретиться с нашими коллегами и партнерами в России, дает нам шанс познакомиться с опытом разных стран, обсудить торгово-экономическое сотрудничество, рассмотреть различные проекты, которые предлагаются Бахрейну. На данный момент мы ждем программу форума на 2024 год, после этого мы займемся вопросами организации и направления делегации на ПМЭФ.
– Расскажите, пожалуйста, о совместных проектах в сфере культуры. Планируются ли совместные Дни культуры, выставки, другие события?
– Вопросы культурных связей – самая лучшая тема. Сотрудничество между народами именно в культуре всегда выстраивается намного легче, чем другие проекты. Это основополагающее сотрудничество, мост между народами. Россия – очень богатая страна в сфере культуры и образования, и она имеет великую историю. Мы сейчас стремимся больше контактировать с художниками и артистами из России. Мы провели много мероприятий в Бахрейне с участием российских делегаций.
Такие проекты реализуются и в России. Самыми известным стали выставки, организованные совместно с Эрмитажем. На выставке Эрмитажа мы представили картины, скульптуры и произведения искусства цивилизации Тилос, существовавшей до 2000 года до нашей эры в Бахрейне, и цивилизации Дильмун, существовавшей в период 300 года до нашей эры в Королевстве Бахрейн. Также правительство Москвы сейчас проводит московские образовательные недели в Бахрейне. Проект коснется художественной сферы, театра, кино, музыки. Недавно прошло значимое мероприятие в Сочи
с участием маэстро из Бахрейна.
В этом году министр культуры РФ Ольга Любимова
посетила Манаму и провела переговоры с нашим руководством. Россия и Бахрейн договорились укрепить сотрудничество в рамках проведения культурно-образовательного года России в королевстве Бахрейн в 2025 году в годовщину 35-летия установления дипломатических отношений между РФ и Бахрейном. Еще много проектов в сфере культуры будут запущены в ближайшее время.
– Как граждане Бахрейна и представители других арабо-мусульманских стран сегодня чувствуют себя в России? Считаете ли вы Россию, как наблюдателя при Организации исламского сотрудничества (ОИС), частью исламского мира?
– Мы очень высоко ценим позицию президента России Владимира Путина по отношению к исламскому миру, народам. Но если мы будем говорить без эмоций, Россия – это не мусульманское государство, потому что здесь большинство людей относятся к нашим братьям-христианам. Если вы заметили, Владимир Путин, как только победил на выборах президента России, заявил, что это случилось в том числе благодаря поддержке российского народа, представителей всех религий, также и мусульман России. Мусульмане в России живут очень хорошо, обладают равными правами и возможностями с представителями других религий и народов страны.
Важным фактом является то, что российский президент поддерживает проведение ежегодного форума "Россия – исламский мир: KazanForum", который проходит в Казани
, столице Татарстана. Там обсуждаются разные политические, экономические, торговые, религиозные вопросы. Этот форум стал очень важной платформой для диалога между мусульманами России и других стран. Российские мусульмане стали мостом между народами России и народами исламского мира.
– Какую роль, по вашему мнению, российская сторона может сыграть в вопросах вокруг ближневосточного урегулирования? Недавно в Москве прошла межпалестинская встреча, как вы оцениваете ее итоги?
– Мы благодарим Россию за ее позицию в отношении палестинской проблемы. Мы знаем, что президент Путин выступил с инициативой собрать различные палестинские группировки в Москве, и это не первая встреча, организованная здесь в России для решения палестинского вопроса. Инициативы российского руководства ранее способствовали выстраиванию диалога между президентом Палестины Махмудом Аббасом
и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху
.
Королевство Бахрейн всегда поддерживает любые переговоры, которые останавливают конфликт и позволяют решить вопрос мирно, дипломатическими способами. Мы уверены, что это лучше, чем война. После того, как в секторе Газа вновь началась эскалация, мы видели, как Россия смогла собрать все палестинские группировки в Москве и объединить их под контролем Организации освобождения Палестины (ООП
). Официальное заявление по итогам встречи отвечает сложившейся ситуации.
Считаем, что руководство России провело такую встречу, потому что Москва, как член Совбеза ООН
и участник ближневосточного квартета, является гарантом мира на Ближнем Востоке, между палестинцами и израильтянами. Мы считаем, что Россия – гарант мира, как на Ближнем Востоке, так и в других регионах мира.
Консультации между Россией и Бахрейном по палестинскому вопросу продолжаются. Все арабские страны и Бахрейн ведут диалог с Россией, это позволяет соединить их взгляд по этому вопросу.
– Скажите, пожалуйста, следили ли в Бахрейне за президентскими выборами в России?
– Мы поздравляем вас с победой Владимира Путина на выборах президента России. Думаю, сейчас вместе с новым сроком президента для России будет открыта новая страница в сфере международного сотрудничества, укрепления доверительных связей с другими странами, продвижения мирных инициатив.
В прошлом месяце мы смотрели интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону
, а потом и гендиректору информагентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
. Как для дипломатов, для нас это был значимый шанс познакомиться с тем, как российский лидер смотрит на будущее.
Мы работаем по принципу его величества Короля Бахрейна Хамада бен Иса Аль Халифа
: для нас самое главное – это мир и сотрудничество между людьми, народами. Потому что не может быть никакого прогресса и процветания, когда идет война. Для развития нужен мир.