https://ria.ru/20240326/al-saati-1934930134.html

Ахмед Аль-Саати: Россия – гарант мира на Ближнем Востоке

Ахмед Аль-Саати: Россия – гарант мира на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.03.2024

Ахмед Аль-Саати: Россия – гарант мира на Ближнем Востоке

Бахрейн хочет расширять сотрудничество с Россией в нефтегазовой сфере, торговле, промышленности и медицине, заявил РИА Новости посол Бахрейна в Москве Ахмед... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T09:00

2024-03-26T09:00

2024-03-26T09:00

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москва

ахмед аль-саати

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Бахрейн хочет расширять сотрудничество с Россией в нефтегазовой сфере, торговле, промышленности и медицине, заявил РИА Новости посол Бахрейна в Москве Ахмед Аль-Саати. В интервью корреспонденту агентства Кристине Татарниковой он также объяснил, почему Манама заинтересована в совместной работе с БРИКС, и предложил открыть в королевстве российский торговый дом.– Как сегодня развиваются связи России и Бахрейна? Недавно вы были награждены орденом Дружбы "За большой вклад в развитие двустороннего сотрудничества между королевством Бахрейн и РФ в различных областях". Расскажите, пожалуйста, что для вас значит эта награда?– Как глава дипмиссии королевства Бахрейн, я был очень рад получить этот орден. Благодарен России и Владимиру Путину за эту награду. Как дипломат, я служу здесь, в России. Эта награда для меня – уважение к труду и работе, которую мы осуществляем для выстраивания отношений между нашими странами. Это важно и для моих коллег на Родине. За прошедшие девять лет мы старались сделать очень многое для развития наших связей. Я горжусь этой наградой, потому что она придала мне новые силы, стала для меня стимулом работать еще больше, сделать еще больше для отношений двух стран.Россия – великая страна с исторической, культурной, экономической и других точек зрения. Для нас очень важно развивать отношения с Россией. Мы хотим учиться у России, перенимать российский опыт в политике, экономике и других сферах. У вас очень большая страна, которая имеет очень большие ресурсы. Наши страны обладают колоссальными возможностями для развития сотрудничества, есть перспективы в промышленности, в торговле, в инвестиционной сфере.– Планируется ли сейчас запуск новых инвестиционных проектов? Заинтересован ли Бахрейн в развитии бизнес-контактов с Россией?– Без сомнения, есть большой интерес, но есть и сложности. Самый большой вопрос сейчас – финансовые переводы между Россией и Бахрейном. Другие трудности, такие как логистические аспекты, языковой барьер можно решить. Мы сейчас стараемся укрепить связи между экономическими и торговыми альянсами, группами, занимающимися этими вопросами.Мы ждем от России, что она предоставит нам шанс для инвестиций. Мы заинтересованы в таких сферах, как продовольственная безопасность, туризм, медицина, фармацевтика. Эти вопросы поднимаются и в рамках работы российско-бахрейнского делового совета, к которой присоединяются торгово-промышленные палаты двух стран.В России есть очень много проектов, которые требуют инвестиций. Думаю, что в этом контексте присутствуют инвестиционные возможности не только для Бахрейна, но и для других арабских стран.– Какие проекты Бахрейна могут в свою очередь привлечь российские компании? Бахрейн на протяжении многих лет буквально "отвоевывает" сушу у моря, могут ли компании из России быть задействованы в подобных и других инфраструктурных проектах?– За последнее время руководство расширило территорию королевства на 20%. Количество населения увеличивается, строительство приобретает новые масштабы, поэтому мы должны расширять нашу территорию за счет прибрежной линии и моря. Что касается российских фирм, к сожалению, мы не получили никаких предложений от них. Но дверь открыта для всех российских фирм, чтобы они могли предложить нам свои проекты в этой сфере. Мы сможем передать эти предложения руководству Бахрейна. Мы хотим расширять отношения с Россией не только в этой сфере. Каждую неделю мы принимаем очень много представителей фирм, специализирующихся на нефтегазовой сфере, торговле, промышленности. Мы действительно хотим, чтобы они работали с Бахрейном, и наша дверь открыта. Мы по-настоящему хотим расширять сотрудничество.Я лично также поддерживаю идею создания российских представительств в торговых и экономических организациях Бахрейна, открытие в Бахрейне российского торгового дома. Мы предложили ТПП РФ открыть офис в королевстве, чтобы они представляли интересы России. Это откроет новые возможности для сотрудничества: российские бизнесмены и инвесторы, желающие выйти на рынок королевства, будут более спокойны. К сожалению, пока что я не увидел никакой активности в этом направлении со стороны профильных российских структур.– Вы упоминали о трудностях с финансовыми переводами между Россией и Бахрейном. Проводятся ли консультации по этому вопросу в рамках, например, БРИКС? Готова ли Манама работать с объединением по этому и другим вопросам?– Мы стараемся присоединиться и участвовать в работе как БРИКС, так и других международных экономических и политических организаций. Хотел бы напомнить, что мы ранее хотели стать частью БРИКС и присоединиться к этому объединению, а также направили странам соответствующее заявление. Когда в БРИКС обсуждали вопрос присоединения Бахрейна на последней встрече в ЮАР, к сожалению, членство королевства и еще ряда стран не было согласовано. Россия очень сильно старалась нам помочь и поддержала нас. Россия сделала все, чтобы мы тоже были в этом объединении, но есть документы, которые еще не готовы для нашего вступления в БРИКС.– Говоря о различных международных форматах, как вы оцениваете уровень взаимодействия Москвы и Манамы в рамках ОПЕК+?– Могу отметить очень тесное сотрудничество. В рамках ОПЕК+ между нашими странами проводятся регулярные консультации. С момента появления этой организации между специалистами России и Бахрейна всегда осуществлялись регулярные контакты, особенно в сфере ценообразования, сохранения, определения подходящей для международного рынка цены на нефть. Мы в Бахрейне всегда поддерживаем указы и резолюции ОПЕК+, она помогает сохранить цены на нефть и обеспечить международную энергетическую безопасность.– Какое количество россиян посетили Бахрейн в прошлом году? Может ли турпоток из России увеличиться? Что привлекает российских туристов в Бахрейне?– Российские туристы известны во всех странах мира. Почему все туристические фирмы в мире мечтают работать с россиянами? Потому что никто не любит туризм так, как русский народ. Русские ездят отдыхать круглый год, на протяжении всех сезонов. Очень многие страны хотят развивать туристические связи с Россией.Россиян в Бахрейне привлекает погода, пляж, непродолжительное время перелета – четыре с половиной часа на самолете. Хочу открыть вам очень большой секрет: когда распался СССР, самый большой поток туристов из России и других постсоветских стран был именно в королевство Бахрейн. Мы приняли очень много россиян, но затем они стали ездить в другие страны, имеют на это право.Сегодня мы хотим принимать больше туристов из России и развиваем туристическую политику для их привлечения в королевство. Бахрейн уже сделал определенные шаги в этом направлении. Во-первых, россияне могут получить визу по приезду, в аэропорту Манамы, цена ее оформления стала дешевле. Во-вторых, мы запустили рейсы между Манамой и Москвой и открыли офис для нашей авиакомпании и офис по продвижению туризма в Москве в России. Мы также заключили множество соглашений и договоров с разными российскими фирмами, которые занимаются чартерными рейсами, чтобы они могли активизировать поездки россиян в Бахрейн и наоборот. Следует также обратить внимание на то, что, когда гражданин России получает визу в Бахрейне, она позволяет ему посещать и другие арабские страны Персидского залива. То есть человек может приехать в Бахрейн и увидеть еще и соседние страны.До COVID-19 турпоток из России все больше увеличивался, но к сожалению, из-за пандемии этот показатель уменьшился. Сейчас мы стараемся вернуться к допандемийным цифрам и еще более увеличить их.– Планирует ли делегация Бахрейна посетить ПМЭФ летом этого года? Будут ли "на полях" мероприятия организованы отдельные сессии с участием королевства?– Королевство Бахрейн очень хочет, как и всегда, участвовать в ПМЭФ. За последние десять лет мы участвовали во всех форумах такого формата в Санкт-Петербурге. Из Бахрейна всегда приезжали многочисленные делегации с участием высокопоставленных лиц, профильных специалистов. Думаю, что этот форум очень важен. Эта платформа позволяет нам встретиться с нашими коллегами и партнерами в России, дает нам шанс познакомиться с опытом разных стран, обсудить торгово-экономическое сотрудничество, рассмотреть различные проекты, которые предлагаются Бахрейну. На данный момент мы ждем программу форума на 2024 год, после этого мы займемся вопросами организации и направления делегации на ПМЭФ.– Расскажите, пожалуйста, о совместных проектах в сфере культуры. Планируются ли совместные Дни культуры, выставки, другие события?– Вопросы культурных связей – самая лучшая тема. Сотрудничество между народами именно в культуре всегда выстраивается намного легче, чем другие проекты. Это основополагающее сотрудничество, мост между народами. Россия – очень богатая страна в сфере культуры и образования, и она имеет великую историю. Мы сейчас стремимся больше контактировать с художниками и артистами из России. Мы провели много мероприятий в Бахрейне с участием российских делегаций.Такие проекты реализуются и в России. Самыми известным стали выставки, организованные совместно с Эрмитажем. На выставке Эрмитажа мы представили картины, скульптуры и произведения искусства цивилизации Тилос, существовавшей до 2000 года до нашей эры в Бахрейне, и цивилизации Дильмун, существовавшей в период 300 года до нашей эры в Королевстве Бахрейн. Также правительство Москвы сейчас проводит московские образовательные недели в Бахрейне. Проект коснется художественной сферы, театра, кино, музыки. Недавно прошло значимое мероприятие в Сочи с участием маэстро из Бахрейна.В этом году министр культуры РФ Ольга Любимова посетила Манаму и провела переговоры с нашим руководством. Россия и Бахрейн договорились укрепить сотрудничество в рамках проведения культурно-образовательного года России в королевстве Бахрейн в 2025 году в годовщину 35-летия установления дипломатических отношений между РФ и Бахрейном. Еще много проектов в сфере культуры будут запущены в ближайшее время.– Как граждане Бахрейна и представители других арабо-мусульманских стран сегодня чувствуют себя в России? Считаете ли вы Россию, как наблюдателя при Организации исламского сотрудничества (ОИС), частью исламского мира?– Мы очень высоко ценим позицию президента России Владимира Путина по отношению к исламскому миру, народам. Но если мы будем говорить без эмоций, Россия – это не мусульманское государство, потому что здесь большинство людей относятся к нашим братьям-христианам. Если вы заметили, Владимир Путин, как только победил на выборах президента России, заявил, что это случилось в том числе благодаря поддержке российского народа, представителей всех религий, также и мусульман России. Мусульмане в России живут очень хорошо, обладают равными правами и возможностями с представителями других религий и народов страны.Важным фактом является то, что российский президент поддерживает проведение ежегодного форума "Россия – исламский мир: KazanForum", который проходит в Казани, столице Татарстана. Там обсуждаются разные политические, экономические, торговые, религиозные вопросы. Этот форум стал очень важной платформой для диалога между мусульманами России и других стран. Российские мусульмане стали мостом между народами России и народами исламского мира.– Какую роль, по вашему мнению, российская сторона может сыграть в вопросах вокруг ближневосточного урегулирования? Недавно в Москве прошла межпалестинская встреча, как вы оцениваете ее итоги?– Мы благодарим Россию за ее позицию в отношении палестинской проблемы. Мы знаем, что президент Путин выступил с инициативой собрать различные палестинские группировки в Москве, и это не первая встреча, организованная здесь в России для решения палестинского вопроса. Инициативы российского руководства ранее способствовали выстраиванию диалога между президентом Палестины Махмудом Аббасом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.Королевство Бахрейн всегда поддерживает любые переговоры, которые останавливают конфликт и позволяют решить вопрос мирно, дипломатическими способами. Мы уверены, что это лучше, чем война. После того, как в секторе Газа вновь началась эскалация, мы видели, как Россия смогла собрать все палестинские группировки в Москве и объединить их под контролем Организации освобождения Палестины (ООП). Официальное заявление по итогам встречи отвечает сложившейся ситуации.Считаем, что руководство России провело такую встречу, потому что Москва, как член Совбеза ООН и участник ближневосточного квартета, является гарантом мира на Ближнем Востоке, между палестинцами и израильтянами. Мы считаем, что Россия – гарант мира, как на Ближнем Востоке, так и в других регионах мира.Консультации между Россией и Бахрейном по палестинскому вопросу продолжаются. Все арабские страны и Бахрейн ведут диалог с Россией, это позволяет соединить их взгляд по этому вопросу.– Скажите, пожалуйста, следили ли в Бахрейне за президентскими выборами в России?– Мы поздравляем вас с победой Владимира Путина на выборах президента России. Думаю, сейчас вместе с новым сроком президента для России будет открыта новая страница в сфере международного сотрудничества, укрепления доверительных связей с другими странами, продвижения мирных инициатив.В прошлом месяце мы смотрели интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, а потом и гендиректору информагентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Как для дипломатов, для нас это был значимый шанс познакомиться с тем, как российский лидер смотрит на будущее.Мы работаем по принципу его величества Короля Бахрейна Хамада бен Иса Аль Халифа: для нас самое главное – это мир и сотрудничество между людьми, народами. Потому что не может быть никакого прогресса и процветания, когда идет война. Для развития нужен мир.

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https://ria.ru/20240208/sotrudnichestvo-1926254809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, россия, бахрейн, москва, ахмед аль-саати, владимир путин, брикс