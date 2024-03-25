https://ria.ru/20240325/yugoslaviya-1935697400.html
Примаков назвал агрессию против Югославии первым проявлением ярости Запада
Примаков назвал агрессию против Югославии первым проявлением ярости Запада - РИА Новости, 25.03.2024
Примаков назвал агрессию против Югославии первым проявлением ярости Запада
Бомбардировки НАТО Союзной республики Югославия в 1999 году стали первым проявлением ярости Запада, осознавшего, что он теряет свое могущество и преимущества... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T16:30
2024-03-25T16:30
2024-03-25T16:30
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БЕЛГРАД, 25 мар – РИА Новости. Бомбардировки НАТО Союзной республики Югославия в 1999 году стали первым проявлением ярости Запада, осознавшего, что он теряет свое могущество и преимущества перед другими странами, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. В понедельник в дни 25-летия бомбардировок Союзной Республики Югославии силами НАТО в Российском центре науки и культуры РЦНК "Русский Дом" в Белграде проходит экспертный форум "Агрессия НАТО против Югославии: историческая память и долгосрочные последствия". Участвуют глава Россотрудничества Евгений Примаков, посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, зампред Совфеда Константин Косачев, сенатор Владимир Чижов, научный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов, исполнительный директор Фонда имени А.М.Горчакова Леонид Драчевский, политологи, юристы, ученые, журналисты из России, Сербии и Канады. Перед началом мероприятия директор РЦНК Евгений Баранов призвал собравшихся почтить минутой молчания память жертв террористического акта в Подмосковье. "Западный мир теряет преимущества сейчас, с тем, что мир - глобальное большинство - чувствует себя увереннее, сувереннее, сильнее, и он (Запад – ред.) находится в ярости, потому что утрачивает свое могущество. Проявлением этой ярости стал кризис в Югославии и Сербии. Уже тогда говорилось, что они начнут с сербов, а потом придут к нам, испытают все здесь и потом доберутся до России, и мы это видим", - заявил собравшимся Примаков. Также в "Русском доме" в понедельник открыта фотовыставка российский и сербских фотокорреспондентов о событиях 1999 года в Югославии и реакции на них в России. На крыше "Русского дома" на 78 дней по числу дней агрессии поднят флаг с символом мишени - таргет, который сербы использовали во время бомбардировок. Официальная церемония в 25-ю годовщину агрессии НАТО состоялась вечером в воскресенье в городе Прокупле на юге Сербии, в ней приняли участие президент Сербии Александр Вучич, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик, патриарх Сербский Порфирий, члены правительств и парламентов Сербии и РС БиГ, представители духовенства, армии и полиции, многочисленные граждане. Вучич заявил там, что Запад спустя 25 лет со дня бомбардировок НАТО 1999 года убеждает Сербию, что устроил агрессию для ее развития и будущего, но Белград не признает независимость Косово и не вступит в НАТО. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20240324/voyna-1935343530.html
https://ria.ru/20240324/putin-1935474828.html
https://ria.ru/20240324/nato-1935000487.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сербия, югославия, россия, евгений примаков, нато
В мире, Сербия, Югославия, Россия, Евгений Примаков, НАТО
Примаков назвал агрессию против Югославии первым проявлением ярости Запада
Примаков: бомбардировки Югославии стала первым проявлением ярости Запада
БЕЛГРАД, 25 мар – РИА Новости. Бомбардировки НАТО Союзной республики Югославия в 1999 году стали первым проявлением ярости Запада, осознавшего, что он теряет свое могущество и преимущества перед другими странами, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
В понедельник в дни 25-летия бомбардировок Союзной Республики Югославии силами НАТО в Российском центре науки и культуры РЦНК "Русский Дом" в Белграде
проходит экспертный форум "Агрессия НАТО против Югославии: историческая память и долгосрочные последствия". Участвуют глава Россотрудничества Евгений Примаков, посол РФ
в Сербии Александр Боцан-Харченко
, зампред Совфеда Константин Косачев
, сенатор Владимир Чижов
, научный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай
" Федор Лукьянов
, исполнительный директор Фонда имени А.М.Горчакова Леонид Драчевский
, политологи, юристы, ученые, журналисты из России, Сербии и Канады
.
Перед началом мероприятия директор РЦНК
Евгений Баранов призвал собравшихся почтить минутой молчания память жертв террористического акта в Подмосковье
.
"Западный мир теряет преимущества сейчас, с тем, что мир - глобальное большинство - чувствует себя увереннее, сувереннее, сильнее, и он (Запад – ред.) находится в ярости, потому что утрачивает свое могущество. Проявлением этой ярости стал кризис в Югославии и Сербии. Уже тогда говорилось, что они начнут с сербов, а потом придут к нам, испытают все здесь и потом доберутся до России, и мы это видим", - заявил собравшимся Примаков.
Также в "Русском доме" в понедельник открыта фотовыставка российский и сербских фотокорреспондентов о событиях 1999 года в Югославии и реакции на них в России. На крыше "Русского дома" на 78 дней по числу дней агрессии поднят флаг с символом мишени - таргет, который сербы использовали во время бомбардировок.
Официальная церемония в 25-ю годовщину агрессии НАТО состоялась вечером в воскресенье в городе Прокупле на юге Сербии, в ней приняли участие президент Сербии Александр Вучич
, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик
, патриарх Сербский Порфирий, члены правительств и парламентов Сербии и РС БиГ, представители духовенства, армии и полиции, многочисленные граждане. Вучич заявил там, что Запад спустя 25 лет со дня бомбардировок НАТО 1999 года убеждает Сербию, что устроил агрессию для ее развития и будущего, но Белград не признает независимость Косово
и не вступит в НАТО.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории
) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН
на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.