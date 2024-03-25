https://ria.ru/20240325/terakt-1935735449.html

Митрополит всей Америки и Канады соболезнует в связи с терактом в "Крокусе"

Митрополит всей Америки и Канады соболезнует в связи с терактом в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024

Митрополит всей Америки и Канады соболезнует в связи с терактом в "Крокусе"

Глава Православной церкви в Америке митрополит всей Америки и Канады Тихон выразил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу соболезнования в связи с терактом в РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T18:53

2024-03-25T18:53

2024-03-25T18:53

религия

россия

америка

красногорск

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава Православной церкви в Америке митрополит всей Америки и Канады Тихон выразил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу соболезнования в связи с терактом в Красногорске, заверив его, что американские верующие переживают и молятся о погибших и пострадавших."Как жаль, что в эти дни начала душеспасительной Четыредесятницы я не могу обратиться к вашему святейшеству с радостным братским приветствием. Вместо этого приношу мои соболезнования вашему святейшеству, вашей Церкви и всему народу России в связи с произошедшим в пятницу в Москве терактом. Возношу молитвы об усопших верующих, раненых, горюющих, скорбящих и страхом обуреваемых и заверяю ваше святейшество в братских молитвах духовенства и верующих Православной церкви в Америке, переживающих за своих братьев и сестер по вере – членов Русской православной церкви", – говорится в соболезновании, опубликованном сайтом Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.Пусть Бог утвердит справедливость и безопасность и ниспошлет утешение, заключил митрополит Тихон.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240322/strelba-1935044996.html

https://ria.ru/20240324/bombardirovki-1935469527.html

https://radiosputnik.ru/20240325/krokus-1935730306.html

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америка

красногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, америка, красногорск, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), религия