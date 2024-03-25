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Митрополит всей Америки и Канады соболезнует в связи с терактом в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:53 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/terakt-1935735449.html
Митрополит всей Америки и Канады соболезнует в связи с терактом в "Крокусе"
Митрополит всей Америки и Канады соболезнует в связи с терактом в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024
Митрополит всей Америки и Канады соболезнует в связи с терактом в "Крокусе"
Глава Православной церкви в Америке митрополит всей Америки и Канады Тихон выразил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу соболезнования в связи с терактом в РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T18:53
2024-03-25T18:53
религия
россия
америка
красногорск
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава Православной церкви в Америке митрополит всей Америки и Канады Тихон выразил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу соболезнования в связи с терактом в Красногорске, заверив его, что американские верующие переживают и молятся о погибших и пострадавших."Как жаль, что в эти дни начала душеспасительной Четыредесятницы я не могу обратиться к вашему святейшеству с радостным братским приветствием. Вместо этого приношу мои соболезнования вашему святейшеству, вашей Церкви и всему народу России в связи с произошедшим в пятницу в Москве терактом. Возношу молитвы об усопших верующих, раненых, горюющих, скорбящих и страхом обуреваемых и заверяю ваше святейшество в братских молитвах духовенства и верующих Православной церкви в Америке, переживающих за своих братьев и сестер по вере – членов Русской православной церкви", – говорится в соболезновании, опубликованном сайтом Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.Пусть Бог утвердит справедливость и безопасность и ниспошлет утешение, заключил митрополит Тихон.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240322/strelba-1935044996.html
https://ria.ru/20240324/bombardirovki-1935469527.html
https://radiosputnik.ru/20240325/krokus-1935730306.html
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россия, америка, красногорск, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), религия
Религия, Россия, Америка, Красногорск, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Религия
Митрополит всей Америки и Канады соболезнует в связи с терактом в "Крокусе"

Глава Православной церкви в Америке соболезнует в связи с терактом в "Крокусе"

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМитрополит всей Америки и Канады Тихон во время встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Москве
Митрополит всей Америки и Канады Тихон во время встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава Православной церкви в Америке митрополит всей Америки и Канады Тихон выразил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу соболезнования в связи с терактом в Красногорске, заверив его, что американские верующие переживают и молятся о погибших и пострадавших.
"Как жаль, что в эти дни начала душеспасительной Четыредесятницы я не могу обратиться к вашему святейшеству с радостным братским приветствием. Вместо этого приношу мои соболезнования вашему святейшеству, вашей Церкви и всему народу России в связи с произошедшим в пятницу в Москве терактом. Возношу молитвы об усопших верующих, раненых, горюющих, скорбящих и страхом обуреваемых и заверяю ваше святейшество в братских молитвах духовенства и верующих Православной церкви в Америке, переживающих за своих братьев и сестер по вере – членов Русской православной церкви", – говорится в соболезновании, опубликованном сайтом Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.
Стрельба в Крокус Сити Холле в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Патриарх Кирилл молится о погибших и пострадавших в "Крокус Сити Холле"
22 марта, 21:00
Пусть Бог утвердит справедливость и безопасность и ниспошлет утешение, заключил митрополит Тихон.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Патриарх Кирилл рассказал, что лично видел бомбардировки Белграда
24 марта, 14:16
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Спасатели разобрали большую часть обрушившихся конструкций "Крокуса"
Вчера, 18:34
 
РелигияРоссияАмерикаКрасногорскВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Религия
 
 
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