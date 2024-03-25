https://ria.ru/20240325/sevpotoki-1935751519.html

В СФ рассказали, как взрывы "Северных потоков" отразились на экологии

В СФ рассказали, как взрывы "Северных потоков" отразились на экологии - РИА Новости, 25.03.2024

В СФ рассказали, как взрывы "Северных потоков" отразились на экологии

Теракты в отношении "Северных потоков" привели к большому ущербу окружающей среде в части существенного выброса парниковых газов, сообщил глава комитета Совфеда РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T20:22

2024-03-25T20:22

2024-03-25T20:22

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европа

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дмитрий песков

совет федерации рф

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генеральная прокуратура рф

северный поток

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Теракты в отношении "Северных потоков" привели к большому ущербу окружающей среде в части существенного выброса парниковых газов, сообщил глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Александр Двойных. "Отмечаем, что террористические акты в отношении системы газопроводов "Северный поток" привели к существенному выбросу парниковых газов и нанесли существенный ущерб окружающей среде", - сказал Двойных в ходе заседания постоянного комитета по устойчивому развитию на 148-ой ассамблее Межпарламентского союза. Сенатор отметил, что в контексте энергобезопасности "ключевое значение приобретает защита критически важной газовой инфраструктуры". "Призываем парламенты внести вклад в защиту критически важных объектов энергоинфраструктуры и включить данный пункт в резолюцию (ассамблеи - ред.)", - добавил политик. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240227/rassledovanie-1929748811.html

https://ria.ru/20240322/diversiya-1934873714.html

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россия, европа, германия, дмитрий песков, совет федерации рф, межпарламентский союз, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2