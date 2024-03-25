Пасечник рассказал, когда запустят поезда из Луганска в Москву
Пасечник: поезда из Луганска в Москву пойдут после отвода фронта к Харькову
Поезд на железнодорожной станции "Луганск" . Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Железнодорожное сообщение Луганска с Москвой можно будет возобновить после того, как линия фронта будет отодвинута в сторону Купянска и Харькова, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире телеканала "Россия 24".
"Железная дорога. Направления, через которые и в довоенное время всегда ходили поезда, - это направление Лантратовки: выход на Белгород, выход на Валуйки. На сегодняшний день (все это) проходит в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения… Как только линия боевого соприкосновения будет отодвигаться от Троицкого (поселок, где расположена станция Лантратовка - ред.) в сторону Купянска, Харькова; как только станет безопасным движение по этой ветке… вот тогда поезд обязательно поедет, в том числе на Москву, выходя из Луганска под марш "Прощание славянки", как было раньше", - сказал Пасечник.
Расстояние от Луганска до Харькова превышает 300 километров. Железнодорожное сообщение в ЛНР в настоящее время представлено рядом пригородных поездов, самый дальний из которых отправляется из Луганска в Лантратовку через Старобельск, а также межрегиональным составом, соединяющим Луганск и Макеевку, город-спутник Донецка. Прямые рейсы в Москву осуществляются на автобусах, время в пути составляет от 15 часов. Скорый поезд Луганск - Москва, ходивший через Елец, Старый Оскол, Валуйки и Лантратовку, перестал курсировать в 2014 году.