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Пасечник рассказал, когда запустят поезда из Луганска в Москву - РИА Новости, 25.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:16 25.03.2024 (обновлено: 15:53 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/poezd-1935673676.html
Пасечник рассказал, когда запустят поезда из Луганска в Москву
Пасечник рассказал, когда запустят поезда из Луганска в Москву - РИА Новости, 25.03.2024
Пасечник рассказал, когда запустят поезда из Луганска в Москву
Железнодорожное сообщение Луганска с Москвой можно будет возобновить после того, как линия фронта будет отодвинута в сторону Купянска и Харькова, заявил глава... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T15:16
2024-03-25T15:53
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
луганск
москва
леонид пасечник
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Железнодорожное сообщение Луганска с Москвой можно будет возобновить после того, как линия фронта будет отодвинута в сторону Купянска и Харькова, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире телеканала "Россия 24". "Железная дорога. Направления, через которые и в довоенное время всегда ходили поезда, - это направление Лантратовки: выход на Белгород, выход на Валуйки. На сегодняшний день (все это) проходит в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения… Как только линия боевого соприкосновения будет отодвигаться от Троицкого (поселок, где расположена станция Лантратовка - ред.) в сторону Купянска, Харькова; как только станет безопасным движение по этой ветке… вот тогда поезд обязательно поедет, в том числе на Москву, выходя из Луганска под марш "Прощание славянки", как было раньше", - сказал Пасечник. Расстояние от Луганска до Харькова превышает 300 километров. Железнодорожное сообщение в ЛНР в настоящее время представлено рядом пригородных поездов, самый дальний из которых отправляется из Луганска в Лантратовку через Старобельск, а также межрегиональным составом, соединяющим Луганск и Макеевку, город-спутник Донецка. Прямые рейсы в Москву осуществляются на автобусах, время в пути составляет от 15 часов. Скорый поезд Луганск - Москва, ходивший через Елец, Старый Оскол, Валуйки и Лантратовку, перестал курсировать в 2014 году.
https://ria.ru/20240306/mariupol-1931443711.html
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безопасность, луганская народная республика, луганск, москва, леонид пасечник
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Луганск, Москва, Леонид Пасечник
Пасечник рассказал, когда запустят поезда из Луганска в Москву

Пасечник: поезда из Луганска в Москву пойдут после отвода фронта к Харькову

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкПоезд на железнодорожной станции "Луганск"
Поезд на железнодорожной станции Луганск - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Максим Захаров
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Поезд на железнодорожной станции "Луганск" . Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Железнодорожное сообщение Луганска с Москвой можно будет возобновить после того, как линия фронта будет отодвинута в сторону Купянска и Харькова, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире телеканала "Россия 24".
"Железная дорога. Направления, через которые и в довоенное время всегда ходили поезда, - это направление Лантратовки: выход на Белгород, выход на Валуйки. На сегодняшний день (все это) проходит в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения… Как только линия боевого соприкосновения будет отодвигаться от Троицкого (поселок, где расположена станция Лантратовка - ред.) в сторону Купянска, Харькова; как только станет безопасным движение по этой ветке… вот тогда поезд обязательно поедет, в том числе на Москву, выходя из Луганска под марш "Прощание славянки", как было раньше", - сказал Пасечник.
Расстояние от Луганска до Харькова превышает 300 километров. Железнодорожное сообщение в ЛНР в настоящее время представлено рядом пригородных поездов, самый дальний из которых отправляется из Луганска в Лантратовку через Старобельск, а также межрегиональным составом, соединяющим Луганск и Макеевку, город-спутник Донецка. Прямые рейсы в Москву осуществляются на автобусах, время в пути составляет от 15 часов. Скорый поезд Луганск - Москва, ходивший через Елец, Старый Оскол, Валуйки и Лантратовку, перестал курсировать в 2014 году.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаЛуганскМоскваЛеонид Пасечник
 
 
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