https://ria.ru/20240325/poezd-1935673676.html

Пасечник рассказал, когда запустят поезда из Луганска в Москву

Пасечник рассказал, когда запустят поезда из Луганска в Москву - РИА Новости, 25.03.2024

Пасечник рассказал, когда запустят поезда из Луганска в Москву

Железнодорожное сообщение Луганска с Москвой можно будет возобновить после того, как линия фронта будет отодвинута в сторону Купянска и Харькова, заявил глава... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T15:16

2024-03-25T15:16

2024-03-25T15:53

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

луганск

москва

леонид пасечник

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Железнодорожное сообщение Луганска с Москвой можно будет возобновить после того, как линия фронта будет отодвинута в сторону Купянска и Харькова, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире телеканала "Россия 24". "Железная дорога. Направления, через которые и в довоенное время всегда ходили поезда, - это направление Лантратовки: выход на Белгород, выход на Валуйки. На сегодняшний день (все это) проходит в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения… Как только линия боевого соприкосновения будет отодвигаться от Троицкого (поселок, где расположена станция Лантратовка - ред.) в сторону Купянска, Харькова; как только станет безопасным движение по этой ветке… вот тогда поезд обязательно поедет, в том числе на Москву, выходя из Луганска под марш "Прощание славянки", как было раньше", - сказал Пасечник. Расстояние от Луганска до Харькова превышает 300 километров. Железнодорожное сообщение в ЛНР в настоящее время представлено рядом пригородных поездов, самый дальний из которых отправляется из Луганска в Лантратовку через Старобельск, а также межрегиональным составом, соединяющим Луганск и Макеевку, город-спутник Донецка. Прямые рейсы в Москву осуществляются на автобусах, время в пути составляет от 15 часов. Скорый поезд Луганск - Москва, ходивший через Елец, Старый Оскол, Валуйки и Лантратовку, перестал курсировать в 2014 году.

https://ria.ru/20240306/mariupol-1931443711.html

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, луганская народная республика, луганск, москва, леонид пасечник