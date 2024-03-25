https://ria.ru/20240325/nauka-1934879035.html

Археологи нашли первые доказательства существования крымской Хазарии

Археологи нашли первые доказательства существования крымской Хазарии - РИА Новости, 25.03.2024

Археологи нашли первые доказательства существования крымской Хазарии

Курганы VIII века, найденные в окрестностях Симферополя в 2021 году, принадлежали хазарской аристократии, установили ученые Института археологии Крыма РАН. По... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T09:00

2024-03-25T09:00

2024-03-25T09:09

наука

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

археология

симферополь

кавказ

поволжье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934875603_0:447:2051:1601_1920x0_80_0_0_5dc3ff632f3f120cccb4632a54af8db9.jpg

МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Курганы VIII века, найденные в окрестностях Симферополя в 2021 году, принадлежали хазарской аристократии, установили ученые Института археологии Крыма РАН. По их мнению, это стало первым археологическим доказательством существования крымской Хазарии. Результаты исследования опубликованы в сборнике "Древности Северного Причерноморья, Кавказа и Средней Азии: от открытий Н.И. Веселовского к современной науке".Письменные источники рассказывают о том, что в VIII веке в Крыму должны были находиться хазары, соперничавшие с византийской империей за право влияния на полуострове. Однако до 2021 года археологических свидетельств этому не было. Хазарию не одно столетие искали историки и археологи. Очень активно этим занимался Лев Гумилев, создавший целую научную концепцию развития цивилизаций."Были известны и укрепленные городища, и не менее сотни сельских поселений, возникших на рубеже VII-VIII веков, но оставлены они были не хазарами, а праболгарами. Именно праболгары, входившие в состав Хазарского каганата, переселились в это время на полуостров после победы Хазарии в войне с Великой Болгарией хана Кубрата. Под влиянием Византии они очень быстро перешли к оседлости и без видимых катаклизмов прожили в Таврике до начала Х века. Жили они в основном по берегам рек, на Керченском полуострове, на Тарханкуте и в юго-восточном Крыму", – рассказал директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.Раскопки 2021 года, проведенные сотрудниками института за городской чертой Симферополя, показали, что в середине VIII века, когда праболгары жили в селах и городах, в крымских степях и предгорьях кочевали хазары, включая их аристократию. Многие вещи, обнаруженные в погребениях, элементы погребального обряда находят аналогии в синхронных хазарских древностях Нижнего Дона и Волго-Донского междуречья."К сожалению, средневековые курганы у окраины Симферополя неоднократно грабили, начиная с XIII века. Однако даже сохранившиеся фрагменты вооружения и конского снаряжения позволяют говорить о богатстве погребального инвентаря. На основании других погребений, раскопанных на Волге и Дону, можно представить, как этот инвентарь мог выглядеть", – рассказал Майко.По его словам, симферопольские погребения обнаруживают сходство и с тюркскими погребениями Саяно-Алтайского региона, включая наличие каменной конструкции под курганной насыпью над погребением."До этого все средневековые погребения Крыма были обнаружены в курганах более раннего времени, сооруженных в эпоху бронзы или раннего железного века. А тут впервые были раскопаны средневековые курганы диаметром от 40 до 44 метров при максимальной высоте 2,7 метра. Они были насыпаны над прямоугольным каменным сооружением со сторонами около 30 метров, высотой около 1,3 метра с внутренним коридором, ведущим к центральному погребению. Подобные конструкции в хазарских курганах Нижнего Дона и Волго-Донского междуречья ранее не были известны, они встречались только в Монголии в погребениях тюркских каганов", – пояснил ученый.Внутреннее сооружение было построено из колотого камня, выходы которого расположены неподалеку, у реки Салгир. Камень скреплялся грунтовыми вальками, глинистым раствором и насыпным грунтом. Специальный связующий раствор не применялся. Тем не менее конструкция, по мнению археологов, оказалась достаточно прочной."Результаты показывают, что в степях Крыма в середине – третьей четверти VIII века кочевала хазарская аристократия, находившаяся в дружеских отношениях с местным праболгарским населением, оставившим памятники так называемой Салтово-маяцкой археологической культуры Крыма. До конца 860-х годов они поддерживали дружеские отношения и с Византией", – объяснил Майко.Он добавил, что при этом хазары четко контролировали хазаро-византийскую границу и следили, чтобы византийские владения не распростанялись слишком далеко от стен Херсонеса. Это был период наивысшего расцвета Хазарии, хорошо известный по сообщениям византийских историков, который никак не удавалось доказать археологически. Поскольку аристократия самого высшего ранга кочевала в сопровождении значительного количества воинов, значит контроль за этой границей был для хазарского государства очень важен, считают исследователи."Откуда пришли хазары – это самый сложный вопрос средневековой истории и археологии. Это такой же по сложности вопрос, как и проблема происхождения татар, монголов, славян и других этносов. Вероятнее всего, хазарский этнос складывался в течение всего VII века в Поволжье из разных тюркских этнических групп, кочевавших и в Поволжье, и в Подонье и в исконно тюркских регионах Саяно-Алтая. В Крым хазары пришли как представители уже сформировавшегося государства", – отметил Майко.Как и почему кочевая хазарская верхушка оказалась в Крыму в середине – третьей четверти VIII века, ученые также пока не выяснили. Тем не менее византийские и арабские хронисты сообщают о прочном политическом союзе, заключенном между Византией и Хазарией для борьбы с экспансией Арабского халифата во второй четверти VIII века. Этот союз был скреплен и династическим браком между дочерью хазарского кагана Вирхора Чичак и византийским императором Константином V."Победы и поражения Хазарского каганата в борьбе с арабами за Кавказ и Закавказье, то укрепляли, то ослабляли этот союз. Для Крыма это выразилось в установлении своеобразной пограничной линии, разделявшей на полуострове сферы влияния двух государств. Эта граница не была стабильной и, конечно, не представляла собой границы с пограничными заставами в современном понимании. А вот как она контролировалась, нам долго не удавалось понять", – рассказал ученый.Раскопки курганов под Симферополем позволяют решить сразу несколько важнейших для истории Таврики задач, отмечают исследователи. Теперь они знают, что крымская степь в середине VIII века не пустовала. Здесь находилась кочевая хазарская верхушка, контролировавшая хазаро-византийское пограничье в период наибольшего влияния каганата на полуостров. Историки считают, что так впервые была найдена настоящая крымская Хазария.

https://ria.ru/20220614/krym-1793512302.html

https://sn.ria.ru/20230720/sudno-1885045173.html

симферополь

кавказ

поволжье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, навигатор абитуриента, университетская наука, археология, симферополь, кавказ, поволжье, российская академия наук