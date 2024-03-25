https://ria.ru/20240325/krokus-1935683971.html

Врач рассказал о состоянии пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"

Врач рассказал о состоянии пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 25.03.2024

Врач рассказал о состоянии пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"

Пострадавшие в теракте в "Крокус сити холле" поступали в городскую клиническую больницу имени С.П. Боткина с серьезными психологическими травмами, жаловались на РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T15:37

2024-03-25T15:37

2024-03-25T15:46

теракт в "крокус сити холле"

здоровье - общество

россия

украина

владимир путин

происшествия

крокус сити холл

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пострадавшие в теракте в "Крокус сити холле" поступали в городскую клиническую больницу имени С.П. Боткина с серьезными психологическими травмами, жаловались на затрудненное дыхание, но работа психологов дает результаты, сообщил журналистам в понедельник главный врач больницы Алексей Шабунин. "Со всеми пациентами, с кем возможно, занимаются психологи. Конечно, пациенты находятся в тяжелом состоянии, даже те пациенты, кого мы выписали, они все равно при поступлении были в состоянии серьезной психологической травмы. Они жаловались на то, что им трудно дышать, "почему это случилось", "почему это произошло". Но работа психологов дает свои результаты", - рассказал Шабунин. Он отметил, что с первых дней больница находится в контакте с родственниками, допускает их к пациентам, потому что это тоже положительно влияет на их психологическое состояние. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935166453.html

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, россия, украина, владимир путин, происшествия, крокус сити холл