https://ria.ru/20240325/krokus-1935604105.html

В больницах после теракта в "Крокусе" остаются 97 человек

В больницах после теракта в "Крокусе" остаются 97 человек - РИА Новости, 25.03.2024

В больницах после теракта в "Крокусе" остаются 97 человек

Почти сто человек остаются в больницах после теракта в "Крокусе", сообщила министр соцразвития Московской области Людмила Болатаева. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T11:07

2024-03-25T11:07

2024-03-25T11:49

теракт в "крокус сити холле"

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

людмила болатаева

происшествия

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КРАСНОГОРСК, 25 мар — РИА Новости. Почти сто человек остаются в больницах после теракта в "Крокусе", сообщила министр соцразвития Московской области Людмила Болатаева."На сегодняшний день в больницах и стационарах находятся 97 человек. Это больницы и Московской области, и Москвы, и федеральные центры. Со всеми мы на связи", — сказала она.Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что число жертв выросло до 143. По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадали 182 человека.Уголовное дело возбуждено по статье "Теракт".Всех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону границы.В ночь на понедельник Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая.Как сообщил Владимир Путин, всего по делу задержаны 11 человек. Четверо непосредственных участников нападения планировали скрыться на Украине.Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут наказание.

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

московская область (подмосковье), здоровье - общество, людмила болатаева, происшествия