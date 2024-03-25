https://ria.ru/20240325/drevesina-1935566322.html

ЕС из-за санкций против России переключился на американскую древесину

ЕС из-за санкций против России переключился на американскую древесину - РИА Новости, 25.03.2024

ЕС из-за санкций против России переключился на американскую древесину

Евросоюз после введения санкций против российской древесины переключился на импорт из США и Турции, следует из анализа РИА Новости данных европейской... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T05:18

2024-03-25T05:18

2024-03-25T05:46

россия

экономика

сша

турция

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923260088_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a5f1fdb9a4f029f98b5d90c5caa8c369.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Евросоюз после введения санкций против российской древесины переключился на импорт из США и Турции, следует из анализа РИА Новости данных европейской статслужбы.ЕС в апреле 2022 года включил эмбарго на древесину и изделия из нее в пятый пакет антироссийских санкций. До этого Россия была крупнейшим их поставщиком для объединения.Всего в прошлом году Евросоюз закупил древесины и продукции из нее на 11,4 миллиарда долларов. Крупнейшим экспортером был Китай, при этом он снизил поставки с 2021 года на 1% — до 2,5 миллиарда долларов. Второй стала Украина, сохранив продажи вблизи 1,5 миллиарда долларов.США, которые в прошлом году были третьим основным экспортером древесины в ЕС, нарастили поставки за два года в 1,6 раза — до 1,3 миллиарда долларов. Среди топ-10 основных поставщиков сильно смогла нарастить поставки только Турция — сразу вдвое, до 440 миллионов долларов.Небольшой рост зафиксировали Камерун (на 31%), Норвегия (12%) и Британия (10%).Ограничения пошли на руку и ближайшим соседям России. Наиболее заметно свои объемы в денежном выражении нарастила Киргизия: поставки по сравнению с 2021 годом выросли в 6448 раз — до 8,8 миллиона долларов.Заметно нарастить продажи смог и Казахстан — сразу в 324 раза, до 136,2 миллиона долларов. Неплохая динамика также была у Таджикистана — рост в 6,3 раза, до 129,9 тысячи долларов. Грузия увеличила объемы в 3,39 раза, до 12,5 миллиона долларов, Азербайджан — в 3,3 раза, до 868,7 тысячи долларов, Армения — в 1,46 раза, до 449,4 тысячи долларов.

https://ria.ru/20240115/bastrykin-1921359332.html

https://ria.ru/20240320/sanktsii-1934422111.html

https://ria.ru/20240320/sanktsii-1934456409.html

россия

сша

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, сша, турция, евросоюз