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ЕС из-за санкций против России переключился на американскую древесину - РИА Новости, 25.03.2024
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05:18 25.03.2024 (обновлено: 05:46 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/drevesina-1935566322.html
ЕС из-за санкций против России переключился на американскую древесину
ЕС из-за санкций против России переключился на американскую древесину - РИА Новости, 25.03.2024
ЕС из-за санкций против России переключился на американскую древесину
Евросоюз после введения санкций против российской древесины переключился на импорт из США и Турции, следует из анализа РИА Новости данных европейской... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T05:18
2024-03-25T05:46
россия
экономика
сша
турция
евросоюз
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Евросоюз после введения санкций против российской древесины переключился на импорт из США и Турции, следует из анализа РИА Новости данных европейской статслужбы.ЕС в апреле 2022 года включил эмбарго на древесину и изделия из нее в пятый пакет антироссийских санкций. До этого Россия была крупнейшим их поставщиком для объединения.Всего в прошлом году Евросоюз закупил древесины и продукции из нее на 11,4 миллиарда долларов. Крупнейшим экспортером был Китай, при этом он снизил поставки с 2021 года на 1% — до 2,5 миллиарда долларов. Второй стала Украина, сохранив продажи вблизи 1,5 миллиарда долларов.США, которые в прошлом году были третьим основным экспортером древесины в ЕС, нарастили поставки за два года в 1,6 раза — до 1,3 миллиарда долларов. Среди топ-10 основных поставщиков сильно смогла нарастить поставки только Турция — сразу вдвое, до 440 миллионов долларов.Небольшой рост зафиксировали Камерун (на 31%), Норвегия (12%) и Британия (10%).Ограничения пошли на руку и ближайшим соседям России. Наиболее заметно свои объемы в денежном выражении нарастила Киргизия: поставки по сравнению с 2021 годом выросли в 6448 раз — до 8,8 миллиона долларов.Заметно нарастить продажи смог и Казахстан — сразу в 324 раза, до 136,2 миллиона долларов. Неплохая динамика также была у Таджикистана — рост в 6,3 раза, до 129,9 тысячи долларов. Грузия увеличила объемы в 3,39 раза, до 12,5 миллиона долларов, Азербайджан — в 3,3 раза, до 868,7 тысячи долларов, Армения — в 1,46 раза, до 449,4 тысячи долларов.
https://ria.ru/20240115/bastrykin-1921359332.html
https://ria.ru/20240320/sanktsii-1934422111.html
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россия, экономика, сша, турция, евросоюз
Россия, Экономика, США, Турция, Евросоюз
ЕС из-за санкций против России переключился на американскую древесину

ЕС после санкций против России переключился на импорт древесины из США и Турции

© РИА Новости / Павел БедняковПогрузчик перевозит древесину
Погрузчик перевозит древесину - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Погрузчик перевозит древесину. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Евросоюз после введения санкций против российской древесины переключился на импорт из США и Турции, следует из анализа РИА Новости данных европейской статслужбы.
ЕС в апреле 2022 года включил эмбарго на древесину и изделия из нее в пятый пакет антироссийских санкций. До этого Россия была крупнейшим их поставщиком для объединения.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
СК вскрыл мошенничество при поставках древесины для нужд СВО
15 января, 09:26
Всего в прошлом году Евросоюз закупил древесины и продукции из нее на 11,4 миллиарда долларов. Крупнейшим экспортером был Китай, при этом он снизил поставки с 2021 года на 1% — до 2,5 миллиарда долларов. Второй стала Украина, сохранив продажи вблизи 1,5 миллиарда долларов.
США, которые в прошлом году были третьим основным экспортером древесины в ЕС, нарастили поставки за два года в 1,6 раза — до 1,3 миллиарда долларов. Среди топ-10 основных поставщиков сильно смогла нарастить поставки только Турция — сразу вдвое, до 440 миллионов долларов.
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Эксперт рассказал о влиянии санкций США на отношения Турции и России
20 марта, 11:50
Небольшой рост зафиксировали Камерун (на 31%), Норвегия (12%) и Британия (10%).
Ограничения пошли на руку и ближайшим соседям России. Наиболее заметно свои объемы в денежном выражении нарастила Киргизия: поставки по сравнению с 2021 годом выросли в 6448 раз — до 8,8 миллиона долларов.
Заметно нарастить продажи смог и Казахстан — сразу в 324 раза, до 136,2 миллиона долларов. Неплохая динамика также была у Таджикистана — рост в 6,3 раза, до 129,9 тысячи долларов. Грузия увеличила объемы в 3,39 раза, до 12,5 миллиона долларов, Азербайджан — в 3,3 раза, до 868,7 тысячи долларов, Армения — в 1,46 раза, до 449,4 тысячи долларов.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
В Кремле ответили на вопрос о схеме соблюдения санкций США Турцией
20 марта, 13:43
 
РоссияЭкономикаСШАТурцияЕвросоюз
 
 
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