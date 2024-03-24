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Константинопольская церковь осудила теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
07:41 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/terakt-1935410144.html
Константинопольская церковь осудила теракт в "Крокусе"
Константинопольская церковь осудила теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
Константинопольская церковь осудила теракт в "Крокусе"
Священный синод Константинопольской церкви на заседании в субботу, прошедшем под председательством патриарха Варфоломея, осудил теракт в "Крокус сити холле",... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T07:41
2024-03-24T07:41
теракт в "крокус сити холле"
москва
крокус сити холл
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АФИНЫ, 23 мар - РИА Новости. Священный синод Константинопольской церкви на заседании в субботу, прошедшем под председательством патриарха Варфоломея, осудил теракт в "Крокус сити холле", говорится в сообщении по итогам заседания. Патриарх и синод выразили скорбь в связи с повлекшим многочисленные жертвы террористическим актом в Москве, который они осуждают, "выражая искренние и теплые соболезнования дорогому российскому народу", говорится в сообщении. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за создания на Украине "Православной церкви Украины" (ПЦУ) из раскольнических структур. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской, Элладской и Кипрской православных церквей. Русская церковь в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
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москва, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Москва, Крокус Сити Холл
Константинопольская церковь осудила теракт в "Крокусе"

Константинопольская церковь осудила теракт в "Крокус Сити Холле"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл"
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл". Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 23 мар - РИА Новости. Священный синод Константинопольской церкви на заседании в субботу, прошедшем под председательством патриарха Варфоломея, осудил теракт в "Крокус сити холле", говорится в сообщении по итогам заседания.
Патриарх и синод выразили скорбь в связи с повлекшим многочисленные жертвы террористическим актом в Москве, который они осуждают, "выражая искренние и теплые соболезнования дорогому российскому народу", говорится в сообщении.
Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за создания на Украине "Православной церкви Украины" (ПЦУ) из раскольнических структур.
ПЦУ признали первоиерархи Александрийской, Элладской и Кипрской православных церквей. Русская церковь в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
Акция памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"МоскваКрокус Сити Холл
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
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