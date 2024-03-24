https://ria.ru/20240324/terakt-1935410144.html

Константинопольская церковь осудила теракт в "Крокусе"

Константинопольская церковь осудила теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

Константинопольская церковь осудила теракт в "Крокусе"

Священный синод Константинопольской церкви на заседании в субботу, прошедшем под председательством патриарха Варфоломея, осудил теракт в "Крокус сити холле",... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T07:41

2024-03-24T07:41

2024-03-24T07:41

теракт в "крокус сити холле"

москва

крокус сити холл

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АФИНЫ, 23 мар - РИА Новости. Священный синод Константинопольской церкви на заседании в субботу, прошедшем под председательством патриарха Варфоломея, осудил теракт в "Крокус сити холле", говорится в сообщении по итогам заседания. Патриарх и синод выразили скорбь в связи с повлекшим многочисленные жертвы террористическим актом в Москве, который они осуждают, "выражая искренние и теплые соболезнования дорогому российскому народу", говорится в сообщении. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за создания на Украине "Православной церкви Украины" (ПЦУ) из раскольнических структур. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской, Элладской и Кипрской православных церквей. Русская церковь в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.

https://ria.ru/20240324/flagi-1935405252.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

москва, крокус сити холл