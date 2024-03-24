Константинопольская церковь осудила теракт в "Крокусе"
Константинопольская церковь осудила теракт в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл"
Пожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл". Архивное фото
АФИНЫ, 23 мар - РИА Новости. Священный синод Константинопольской церкви на заседании в субботу, прошедшем под председательством патриарха Варфоломея, осудил теракт в "Крокус сити холле", говорится в сообщении по итогам заседания.
Патриарх и синод выразили скорбь в связи с повлекшим многочисленные жертвы террористическим актом в Москве, который они осуждают, "выражая искренние и теплые соболезнования дорогому российскому народу", говорится в сообщении.
Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за создания на Украине "Православной церкви Украины" (ПЦУ) из раскольнических структур.
ПЦУ признали первоиерархи Александрийской, Элладской и Кипрской православных церквей. Русская церковь в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.