https://ria.ru/20240324/lenoblast-1935498554.html

Жители Ленобласти несут цветы после теракта в "Крокусе"

Жители Ленобласти несут цветы после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

Жители Ленобласти несут цветы после теракта в "Крокусе"

Жители Ленинградской области несут цветы и свечи к мемориалам в своих городах в память о жертвах теракта, произошедшего двумя днями ранее в подмосковном "Крокус РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T17:16

2024-03-24T17:16

2024-03-24T17:16

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Жители Ленинградской области несут цветы и свечи к мемориалам в своих городах в память о жертвах теракта, произошедшего двумя днями ранее в подмосковном "Крокус сити холл". "Жители Ленобласти присоединяются к общему трауру. Они несут цветы и свечи к мемориалам в своих городах", - написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко. Жители Всеволожска принесли цветы, свечи, игрушки к мемориалу памяти жертв терроризма, погибших в небе над Синаем. Дрозденко также возложил цветы и выразил свои соболезнования. "Оправданий терроризму нет. Царствие небесное погибшим. Скорейшего восстановления пострадавшим. А мы должны сегодня сплотиться, быть внимательными, бдительными, сильными, поддерживать друг друга, вместе пережить эту трагедию", - сказал он. Также глава региона поставил свечу после поминальной молитвы в церкви Спаса Нерукотворного образа на Дороге жизни. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240320/nagrady-1934578361.html

https://ria.ru/20240319/ordena-1934350991.html

ленинградская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ленинградская область, александр дрозденко