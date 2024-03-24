В Москве и области более 5000 человек сдали кровь пострадавшим в "Крокусе"
ФМБА: в Москве и области более 5000 человек сдали кровь пострадавшим в "Крокусе"
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле"
Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле"
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Уже более 5 тысяч человек в Москве и Московской области сдали кровь для пострадавших при теракте в "Крокусе", сообщается в Telegram-канале Федерального медико-биологического агентства.
"В Москве и Московской области более 5 тысяч человек сдали кровь для пострадавших в "Crocus City Hall", - говорится в сообщении.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.