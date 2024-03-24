Рейтинг@Mail.ru
В Москве и области более 5000 человек сдали кровь пострадавшим в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
12:42 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/krov-1935455398.html
В Москве и области более 5000 человек сдали кровь пострадавшим в "Крокусе"
В Москве и области более 5000 человек сдали кровь пострадавшим в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
В Москве и области более 5000 человек сдали кровь пострадавшим в "Крокусе"
Уже более 5 тысяч человек в Москве и Московской области сдали кровь для пострадавших при теракте в "Крокусе", сообщается в Telegram-канале Федерального... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T12:42
2024-03-24T12:42
теракт в "крокус сити холле"
здоровье - общество
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
москва
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935217469_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_e8daf1d548a580f5eb2a4340861cc5c5.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Уже более 5 тысяч человек в Москве и Московской области сдали кровь для пострадавших при теракте в "Крокусе", сообщается в Telegram-канале Федерального медико-биологического агентства. "В Москве и Московской области более 5 тысяч человек сдали кровь для пострадавших в "Crocus City Hall", - говорится в сообщении. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html
https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935217469_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_6745deec345b966261683514ed665063.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), москва, московская область (подмосковье)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Здоровье - Общество, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Москва, Московская область (Подмосковье)
В Москве и области более 5000 человек сдали кровь пострадавшим в "Крокусе"

ФМБА: в Москве и области более 5000 человек сдали кровь пострадавшим в "Крокусе"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле"
Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Уже более 5 тысяч человек в Москве и Московской области сдали кровь для пострадавших при теракте в "Крокусе", сообщается в Telegram-канале Федерального медико-биологического агентства.
"В Москве и Московской области более 5 тысяч человек сдали кровь для пострадавших в "Crocus City Hall", - говорится в сообщении.
Очередь у одного из московских центров крови - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
"Это наш вклад": как россияне отреагировали на трагедию в "Крокусе"
Вчера, 08:00
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
"У них было окно на Украину". Первые выводы о трагедии в "Крокусе"
23 марта, 16:37
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Здоровье - ОбществоФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)МоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала