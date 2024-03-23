https://ria.ru/20240323/terakt-1935310865.html

Голикова рассказала о лечении пострадавших при теракте в "Крокусе"

Голикова рассказала о лечении пострадавших при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Голикова рассказала о лечении пострадавших при теракте в "Крокусе"

Сто семь пострадавших при теракте "Крокус сити холле" в Подмосковье находятся на лечении в стационарах, из них трое детей, один ребенок в крайне тяжёлом... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T15:59

2024-03-23T15:59

2024-03-23T17:08

теракт в "крокус сити холле"

здоровье - общество

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

татьяна голикова

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Сто семь пострадавших при теракте "Крокус сити холле" в Подмосковье находятся на лечении в стационарах, из них трое детей, один ребенок в крайне тяжёлом состоянии, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."В лечебных учреждениях находятся 107 пациентов, из них трое детей. Один ребенок в крайне тяжелом состоянии, два ребенка в тяжелом состоянии", - сказала Голикова на брифинге в центре имени Н.И. Пирогова."Среди взрослых 15 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 42 в тяжёлом состоянии. Мы активно взаимодействуем со всеми лечебными учреждениями, сейчас мы находимся в центре хирургии Пирогова, куда были переведены пациенты из Московских областных больниц", - сказала Голикова журналистам.Вице-премьер также выразила соболезнования семьям, которые потеряли близких при теракте."Ещё раз хочу подчеркнуть, что медикаментов, крови, перевязочных материалов достаточно, но мы благодарны всем жителям России, которые откликнулись на ту ситуацию, которая произошла, сегодня пришли в Центры переливания крови, сдают кровь и солидаризируются с той трагедией, которая произошла", - сказала Голикова журналистам.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, крокус сити холл, московская область (подмосковье), татьяна голикова