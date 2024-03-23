https://ria.ru/20240323/terakt-1935236193.html

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе"

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе"

В стационарах медицинская помощь оказывается 107 пострадавшим при теракте в "Крокусе", в том числе 4 детям, заявил помощник министра здравоохранения России... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T11:51

2024-03-23T11:51

2024-03-23T12:51

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

здоровье - общество

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В стационарах медицинская помощь оказывается 107 пострадавшим при теракте в "Крокусе", в том числе 4 детям, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."По оперативным данным, в стационарах Московской области, Москвы и федеральных медорганизаций оказывается медицинская помощь 107 пострадавшим в теракте в "Крокус cити холле", в том числе 4 детям", - сказал Кузнецов журналистам.Состояние 16 пострадавших, среди которых один ребенок - крайне тяжелое, еще 44, в том числе двое детей - в тяжелом состоянии.Восемь ранее госпитализированных выписаны в удовлетворительном состоянии под наблюдение врачей. По предварительным оценкам, еще 32 пострадавшим медпомощь оказана амбулаторно.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, в ведомстве отметили, что это число еще возрастет.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Стрельба в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество