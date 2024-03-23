https://ria.ru/20240323/terakt-1935206737.html

МЧС опубликовало список госпитализированных после теракта в "Крокусе"

МЧС опубликовало список госпитализированных после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

МЧС опубликовало список госпитализированных после теракта в "Крокусе"

МЧС опубликовало список госпитализированных после теракта в "Крокус Сити Холле", он размещен на сайте ведомства со ссылкой на данные Минздрава на 09:00 мск. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T09:55

2024-03-23T09:55

2024-03-23T12:43

теракт в "крокус сити холле"

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

владимир путин

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935175552_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_97a98f9dbc07ed1f125c1d7855d5969e.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. МЧС опубликовало список госпитализированных после теракта в "Крокус Сити Холле", он размещен на сайте ведомства со ссылкой на данные Минздрава на 09:00 мск.В обновленном перечне указаны 107 человек.В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. По последним данным, погибли 60 человек, среди них трое детей.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о стрельбе в "Крокусе" в первые минуты, он получает информацию о происходящем и принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб.Позднее в пресс-службе президента сообщили, что руководители ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили главе государства о расследовании теракта, руководитель МЧС — о мерах для спасения людей, министр здравоохранения и губернатор Московской области — о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус сити холл, московская область (подмосковье), владимир путин, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия