https://ria.ru/20240323/sheremetevo-1935183919.html

В аэропорту "Шереметьево" усилили меры безопасности

В аэропорту "Шереметьево" усилили меры безопасности - РИА Новости, 23.03.2024

В аэропорту "Шереметьево" усилили меры безопасности

Обстановка в аэропорту "Шереметьево" на фоне усиления мер безопасности спокойная, в зоне досмотра на вход в аэропорт дежурит группа быстрого реагирования (ГБР), РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T08:12

2024-03-23T08:12

2024-03-23T08:12

теракт в "крокус сити холле"

россия

московская область (подмосковье)

владимир путин

михаил мурашко

дмитрий песков

шереметьево (аэропорт)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Обстановка в аэропорту "Шереметьево" на фоне усиления мер безопасности спокойная, в зоне досмотра на вход в аэропорт дежурит группа быстрого реагирования (ГБР), передает корреспондент РИА Новости. Ранее представитель аэропорта Анна Захаренкова сообщила РИА Новости, что международный аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме, несмотря на введение дополнительных мер безопасности. Росавиация ранее попросила пассажиров в связи с усилением мер безопасности заранее прибывать в аэропорты Москвы. Обстановка в аэропорту и среди пассажиров в целом спокойная. В зоне досмотра на входе в аэропорт дежурят сотрудники ГБР "Шереметьево", убедился корреспондент РИА Новости. По наблюдению журналиста, их было около шести человек, а в зоне паспортного контроля — один. Досмотр и паспортный контроль прошли без усиленных проверок. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, московская область (подмосковье), владимир путин, михаил мурашко, дмитрий песков, шереметьево (аэропорт), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)