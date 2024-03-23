https://ria.ru/20240323/krokus-1935124113.html

Косачев проинформировал президента МПС о теракте в "Крокусе"

Косачев проинформировал президента МПС о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Косачев проинформировал президента МПС о теракте в "Крокусе"

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев сообщил, что проинформировал президента Межпарламентского союза (МПС) Тулию Эксон о произошедшем в "Крокусе", Россия... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:36

2024-03-23T00:36

2024-03-23T00:55

теракт в "крокус сити холле"

крокус

межпарламентский союз

константин косачев

в мире

россия

женева (город)

латинская америка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935119956_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_84e9bbed835ed211a478f98ea4ac1016.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев сообщил, что проинформировал президента Межпарламентского союза (МПС) Тулию Эксон о произошедшем в "Крокусе", Россия ожидает реакцию решительного осуждения."Проинформировал президента МПС Тулию Эксон о происшедшем, сказал, что мы ожидаем реакцию решительного осуждения чудовищного террористического акта со стороны Союза. Провёл встречу с генеральным секретарем МПС Мартином Чунгонгом, заручился его поддержкой", - сообщил Косачев в своем Telegram-канале.Сенатор отметил, что все "без исключения" парламентарии, с которыми общались с коллегами по делегации в эти часы, "в шоке от трагедии, соболезнуют и скорбят вместе с россиянами"."Завтра будем настаивать на позиционировании МПС в этой трагедии на всех предваряющих основную повестку мероприятиях ассамблеи, прежде всего на Женском и Молодежном форумах. Послезавтра будем ожидать официальной реакции Межпарламентского союза на первом пленарном заседании в рамках 148-й Ассамблеи", - добавил Косачев.МПС - международная парламентская организация, в которую входит 179 государств. Штаб-квартира находится в Женеве. Организация состоит из шести геополитических групп: Африканскую, Арабскую, Азиатско-Тихоокеанскую, группу стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК), группу "Двенадцать плюс" (государства ЕС и страны на них ориентирующиеся), группу "Евразия" (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан и Узбекистан).Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

россия

женева (город)

латинская америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крокус, межпарламентский союз, константин косачев, в мире, россия, женева (город), латинская америка, совет федерации рф