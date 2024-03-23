Косачев проинформировал президента МПС о теракте в "Крокусе"

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев сообщил, что проинформировал президента Межпарламентского союза (МПС) Тулию Эксон о произошедшем в "Крокусе", Россия ожидает реакцию решительного осуждения."Проинформировал президента МПС Тулию Эксон о происшедшем, сказал, что мы ожидаем реакцию решительного осуждения чудовищного террористического акта со стороны Союза. Провёл встречу с генеральным секретарем МПС Мартином Чунгонгом, заручился его поддержкой", - сообщил Косачев в своем Telegram-канале.Сенатор отметил, что все "без исключения" парламентарии, с которыми общались с коллегами по делегации в эти часы, "в шоке от трагедии, соболезнуют и скорбят вместе с россиянами"."Завтра будем настаивать на позиционировании МПС в этой трагедии на всех предваряющих основную повестку мероприятиях ассамблеи, прежде всего на Женском и Молодежном форумах. Послезавтра будем ожидать официальной реакции Межпарламентского союза на первом пленарном заседании в рамках 148-й Ассамблеи", - добавил Косачев.МПС - международная парламентская организация, в которую входит 179 государств. Штаб-квартира находится в Женеве. Организация состоит из шести геополитических групп: Африканскую, Арабскую, Азиатско-Тихоокеанскую, группу стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК), группу "Двенадцать плюс" (государства ЕС и страны на них ориентирующиеся), группу "Евразия" (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан и Узбекистан).Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев сообщил, что проинформировал президента Межпарламентского союза (МПС) Тулию Эксон о произошедшем в "Крокусе", Россия ожидает реакцию решительного осуждения.
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"Проинформировал президента МПС Тулию Эксон о происшедшем, сказал, что мы ожидаем реакцию решительного осуждения чудовищного террористического акта со стороны Союза. Провёл встречу с генеральным секретарем МПС Мартином Чунгонгом, заручился его поддержкой", - сообщил Косачев в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что все "без исключения" парламентарии, с которыми общались с коллегами по делегации в эти часы, "в шоке от трагедии, соболезнуют и скорбят вместе с россиянами".
"Завтра будем настаивать на позиционировании МПС в этой трагедии на всех предваряющих основную повестку мероприятиях ассамблеи, прежде всего на Женском и Молодежном форумах. Послезавтра будем ожидать официальной реакции Межпарламентского союза на первом пленарном заседании в рамках 148-й Ассамблеи", - добавил Косачев.
МПС - международная парламентская организация, в которую входит 179 государств. Штаб-квартира находится в Женеве. Организация состоит из шести геополитических групп: Африканскую, Арабскую, Азиатско-Тихоокеанскую, группу стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК), группу "Двенадцать плюс" (государства ЕС и страны на них ориентирующиеся), группу "Евразия" (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан и Узбекистан).
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