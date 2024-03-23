В "Яндекс Навигаторе" появились данные о пунктах приема крови

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. "Яндекс Навигатор" добавил к себе на главный экран плашку с данными о пунктах приема крови для пострадавших в ходе теракта в "Крокусе", заметил корреспондент РИА Новости. Так, в приложении навигатора появилось объявление — "Где сдать кровь. Пункты открыты с 8:00". При нажатии на него в картах автоматически вбивается запрос "пункты сдачи крови" и появляется список доступных вариантов. Ранее вкладка "Важные телефоны и адреса сейчас" появилась на главной странице "Яндекса". В списке ссылка на официальный перечень госпитализированных на сайте минздрава Московской области; номера горячих линий для родственников пострадавших, линий психологической помощи Российского Красного Креста; линии оказания психологической помощи в МЧС России, а также адреса пунктов сдачи крови. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. "Яндекс Навигатор" добавил к себе на главный экран плашку с данными о пунктах приема крови для пострадавших в ходе теракта в "Крокусе", заметил корреспондент РИА Новости.
Так, в приложении навигатора появилось объявление — "Где сдать кровь. Пункты открыты с 8:00". При нажатии на него в картах автоматически вбивается запрос "пункты сдачи крови" и появляется список доступных вариантов.
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
Вчера, 00:35
Ранее вкладка "Важные телефоны и адреса сейчас" появилась на главной странице "Яндекса". В списке ссылка на официальный перечень госпитализированных на сайте минздрава Московской области; номера горячих линий для родственников пострадавших, линий психологической помощи Российского Красного Креста; линии оказания психологической помощи в МЧС России, а также адреса пунктов сдачи крови.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
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