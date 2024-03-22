https://ria.ru/20240322/ukraina-1935015775.html
В Совфеде назвали удары по энергосистеме Украины ответом за Белгород
В Совфеде назвали удары по энергосистеме Украины ответом за Белгород - РИА Новости, 22.03.2024
В Совфеде назвали удары по энергосистеме Украины ответом за Белгород
Сенатор РФ, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков считает, что удары по энергосистеме Украины являются ответом за обстрелы мирной инфраструктуры... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T18:32
2024-03-22T18:32
2024-03-22T18:32
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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сергей цеков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Сенатор РФ, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков считает, что удары по энергосистеме Украины являются ответом за обстрелы мирной инфраструктуры Белгорода. Вооруженные силы РФ в пятницу нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Украинские власти в свою очередь заявили, что это был самый мощный удар по энергосистеме Украины. В свою очередь, директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что Днепровская гидроэлектростанция остановила работу, повреждения на станции очень серьезные. "Я думаю, что массированный удар по объектам энергосистемы Украины - это наш ответ на атаки Белгородской области. Это ответ за то, что украинские войска делают с Белгородом, нанося удары по гражданским объектам", - сказал Цеков РИА Новости. ВСУ в последнее время неоднократно подвергали обстрелам Белгород и Белгородскую область. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, а также пострадавшие и жертвы среди мирного населения.
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934882790.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Белгород, Белгородская область, Сергей Цеков, Совет Федерации РФ
В Совфеде назвали удары по энергосистеме Украины ответом за Белгород
Сенатор Цеков назвал удары по энергосистеме Украины ответом за Белгород
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Сенатор РФ, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков считает, что удары по энергосистеме Украины являются ответом за обстрелы мирной инфраструктуры Белгорода.
Вооруженные силы РФ в пятницу нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Украинские власти в свою очередь заявили, что это был самый мощный удар по энергосистеме Украины. В свою очередь, директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что Днепровская гидроэлектростанция остановила работу, повреждения на станции очень серьезные.
"Я думаю, что массированный удар по объектам энергосистемы Украины - это наш ответ на атаки Белгородской области. Это ответ за то, что украинские войска делают с Белгородом, нанося удары по гражданским объектам", - сказал Цеков РИА Новости.
ВСУ
в последнее время неоднократно подвергали обстрелам Белгород и Белгородскую область
. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, а также пострадавшие и жертвы среди мирного населения.
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