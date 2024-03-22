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В Киеве подтвердили призывы Белого дома не бить по российским НПЗ - РИА Новости, 22.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:47 22.03.2024 (обновлено: 15:23 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934942619.html
В Киеве подтвердили призывы Белого дома не бить по российским НПЗ
В Киеве подтвердили призывы Белого дома не бить по российским НПЗ - РИА Новости, 22.03.2024
В Киеве подтвердили призывы Белого дома не бить по российским НПЗ
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила, что США призвали Киев прекратить удары по российским... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:47
2024-03-22T15:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
ольга стефанишина
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила, что США призвали Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Ранее газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Вашингтон призвал Киев прекратить атаки на энергообъекты РФ, предупредив, что это может привести к росту мировых цен на нефть. "Мы понимаем призыв американских партнеров, но мы воюем теми возможностями, теми ресурсами и теми практиками, которые имеются у нас сегодня", - заявила Стефанишина, выступая на Киевском форуме безопасности. Трансляция выступления велась на YouTube-канале фонда-основателя форума Open Ukraine. Украинские БПЛА с начала месяца атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934882790.html
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в мире, украина, россия, ольга стефанишина, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Ольга Стефанишина, США, Вооруженные силы Украины
В Киеве подтвердили призывы Белого дома не бить по российским НПЗ

Вице-премьер Украины подтвердила призывы Белого дома не бить по российским НПЗ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила, что США призвали Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Вашингтон призвал Киев прекратить атаки на энергообъекты РФ, предупредив, что это может привести к росту мировых цен на нефть.
"Мы понимаем призыв американских партнеров, но мы воюем теми возможностями, теми ресурсами и теми практиками, которые имеются у нас сегодня", - заявила Стефанишина, выступая на Киевском форуме безопасности. Трансляция выступления велась на YouTube-канале фонда-основателя форума Open Ukraine.
Украинские БПЛА с начала месяца атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияОльга СтефанишинаСШАВооруженные силы Украины
 
 
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