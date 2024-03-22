https://ria.ru/20240322/ukraina-1934942619.html

В Киеве подтвердили призывы Белого дома не бить по российским НПЗ

В Киеве подтвердили призывы Белого дома не бить по российским НПЗ - РИА Новости, 22.03.2024

В Киеве подтвердили призывы Белого дома не бить по российским НПЗ

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила, что США призвали Киев прекратить удары по российским... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T14:47

2024-03-22T14:47

2024-03-22T15:23

специальная военная операция на украине

в мире

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россия

ольга стефанишина

сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила, что США призвали Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Ранее газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Вашингтон призвал Киев прекратить атаки на энергообъекты РФ, предупредив, что это может привести к росту мировых цен на нефть. "Мы понимаем призыв американских партнеров, но мы воюем теми возможностями, теми ресурсами и теми практиками, которые имеются у нас сегодня", - заявила Стефанишина, выступая на Киевском форуме безопасности. Трансляция выступления велась на YouTube-канале фонда-основателя форума Open Ukraine. Украинские БПЛА с начала месяца атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934882790.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, ольга стефанишина, сша, вооруженные силы украины