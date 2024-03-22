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Главный раввин России в преддверии Пурима поздравил единоверцев - РИА Новости, 22.03.2024
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Религия
 
14:47 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/ravvin-1934942004.html
Главный раввин России в преддверии Пурима поздравил единоверцев
Главный раввин России в преддверии Пурима поздравил единоверцев - РИА Новости, 22.03.2024
Главный раввин России в преддверии Пурима поздравил единоверцев
Главный раввин России Берл Лазар в поздравлении общине с Пуримом, одним из главных праздников иудаизма, который в этом году отмечают с вечера 23 марта до вечера РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:47
2024-03-22T14:47
религия
россия
израиль
иерусалим
берл лазар
религия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар в поздравлении общине с Пуримом, одним из главных праздников иудаизма, который в этом году отмечают с вечера 23 марта до вечера 24 марта, напомнил, что врагов не нужно бояться.По преданию, персидский царедворец Аман пожелал уничтожить весь еврейский народ из-за того, что еврей Мордехай, проживавший в столице Персии, не преклонил перед ним колена. Клеветой и обманом вельможа убедил царя Ахашвероша (Артаксеркса) подписать указ, позволявший осуществить его план. Чтобы определить день для осуществления своего кровавого плана, Аман бросал жребий (на аккадском языке "пуру") – именно отсюда и происходит название праздника Пурим. Спасла еврейский народ царица Эстер – жена Ахашвероша и племянница Мордехая. Она рассказала царю о настоящих планах Амана и убедила позволить иудеям защищать себя."Когда мы видим врага, надо не бояться. Кто верит в Б-га, тот страха не знает. Сегодняшний Аман, все эти ХАМАСы и "Хезболлы", того и хотят, чтобы люди жили в страхе. Успешно бороться с этими Аманами можно только в том случае, если ты сам смотришь на жизнь с позитивом, если веришь Б-гу и полагаешься на помощь Б-жью. Ни замыслы современного Амана, ни его преступные действия не могут нас уничтожить, потому что Б-г с нами, и мы с Б-гом. А раз мы с Б-гом – мы знаем, что действуем правильно, что живем правильной жизнью, и от этого у нас еще больше сил", – говорится в поздравлении Лазара, предоставленном пресс-службой раввина.Главный урок праздника Пурим – это радоваться самим и радовать других, для этого угощают друзей сладостями и помогают бедным, для этого же существуют и все остальные пуримские традиции и обычаи, добавил он."Радуешь ближнего – и этим радуешь себя: вот, по сути, главный принцип не только праздника Пурим, но и всей нашей еврейской жизни! Так наши предки победили злодея Амана в дни Эстер и Мордехая. Так мы сегодняшние побеждаем тех, кто только и умеет, что всем портить жизнь", – заключил Лазар.Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода, в свою очередь, напомнил, что во время заговора Амана иудеи не роптали на Бога и не обвиняли его в несправедливости и жестокости."Мы должны знать, что даже самые тяжелые события посланы нам по великому замыслу Всевышнего. Какими бы темными ни были времена, они закончатся. Нам же следует смиренно и достойно переносить трудности, не ожесточаться и лишь укреплять свою веру. Когда в своей жизни мы сталкиваемся с испытаниями, нужно помнить, что вместе с ними нам даны силы и возможности их преодолеть", - говорится в его поздравлении, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Согласно книге Эстер, евреи Персии уничтожали своих врагов 12 и 13 адара (месяц еврейского календаря, февраль-март), а 14 адара праздновали свою победу и избавление – Пурим. В столице, городе Сузы (Шушан), избиение врагов продолжалось еще один день, а празднование победы состоялось там 15 адара. Поэтому 15 адара называется Шушан Пурим и празднуется в городах Израиля, которые при Иегошуа бин Нуне (Иисус Навин, предводитель израильских племен в период завоевания Ханаана, сподвижник Моисея) были обнесены крепостной стеной, как и Сузы (Иерусалим, Тверия и другие). В тех городах, о которых точно неизвестно, были ли они обнесены стеной во времена Иегошуа бин Нуна, обычаи Пурима исполняются два дня – 14 и 15 адара.
https://ria.ru/20230306/purim-1855625394.html
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россия, израиль, иерусалим, берл лазар, религия
Религия, Россия, Израиль, Иерусалим, Берл Лазар, Религия
Главный раввин России в преддверии Пурима поздравил единоверцев

Главный раввин России Берл Лазар в канун праздника Пурим поздравил единоверцев

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПразднование еврейского Нового года Рош Ха-Шана
Празднование еврейского Нового года Рош Ха-Шана - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар в поздравлении общине с Пуримом, одним из главных праздников иудаизма, который в этом году отмечают с вечера 23 марта до вечера 24 марта, напомнил, что врагов не нужно бояться.
По преданию, персидский царедворец Аман пожелал уничтожить весь еврейский народ из-за того, что еврей Мордехай, проживавший в столице Персии, не преклонил перед ним колена. Клеветой и обманом вельможа убедил царя Ахашвероша (Артаксеркса) подписать указ, позволявший осуществить его план. Чтобы определить день для осуществления своего кровавого плана, Аман бросал жребий (на аккадском языке "пуру") – именно отсюда и происходит название праздника Пурим. Спасла еврейский народ царица Эстер – жена Ахашвероша и племянница Мордехая. Она рассказала царю о настоящих планах Амана и убедила позволить иудеям защищать себя.
Ультраортодоксальные евреи читают свитки Эстер во время праздника Пурим в синагоге Бней-Брака, Израиль - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Иудейский праздник Пурим
6 марта 2023, 04:07
"Когда мы видим врага, надо не бояться. Кто верит в Б-га, тот страха не знает. Сегодняшний Аман, все эти ХАМАСы и "Хезболлы", того и хотят, чтобы люди жили в страхе. Успешно бороться с этими Аманами можно только в том случае, если ты сам смотришь на жизнь с позитивом, если веришь Б-гу и полагаешься на помощь Б-жью. Ни замыслы современного Амана, ни его преступные действия не могут нас уничтожить, потому что Б-г с нами, и мы с Б-гом. А раз мы с Б-гом – мы знаем, что действуем правильно, что живем правильной жизнью, и от этого у нас еще больше сил", – говорится в поздравлении Лазара, предоставленном пресс-службой раввина.
Главный урок праздника Пурим – это радоваться самим и радовать других, для этого угощают друзей сладостями и помогают бедным, для этого же существуют и все остальные пуримские традиции и обычаи, добавил он.
Торжества, посвященные еврейскому празднику Пурим - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
В Мемориальной синагоге на Поклонной горе в Москве отметят праздник Пурим
20 марта, 01:00
"Радуешь ближнего – и этим радуешь себя: вот, по сути, главный принцип не только праздника Пурим, но и всей нашей еврейской жизни! Так наши предки победили злодея Амана в дни Эстер и Мордехая. Так мы сегодняшние побеждаем тех, кто только и умеет, что всем портить жизнь", – заключил Лазар.
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода, в свою очередь, напомнил, что во время заговора Амана иудеи не роптали на Бога и не обвиняли его в несправедливости и жестокости.
Президент Федерации еврейских общин России, директор и основатель Еврейского музея и центра толерантности, член Общественной палаты РФ, раввин Александр Борода - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Раввин рассказал о сути праздника Пурим
17 марта 2022, 20:56
"Мы должны знать, что даже самые тяжелые события посланы нам по великому замыслу Всевышнего. Какими бы темными ни были времена, они закончатся. Нам же следует смиренно и достойно переносить трудности, не ожесточаться и лишь укреплять свою веру. Когда в своей жизни мы сталкиваемся с испытаниями, нужно помнить, что вместе с ними нам даны силы и возможности их преодолеть", - говорится в его поздравлении, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Согласно книге Эстер, евреи Персии уничтожали своих врагов 12 и 13 адара (месяц еврейского календаря, февраль-март), а 14 адара праздновали свою победу и избавление – Пурим. В столице, городе Сузы (Шушан), избиение врагов продолжалось еще один день, а празднование победы состоялось там 15 адара. Поэтому 15 адара называется Шушан Пурим и празднуется в городах Израиля, которые при Иегошуа бин Нуне (Иисус Навин, предводитель израильских племен в период завоевания Ханаана, сподвижник Моисея) были обнесены крепостной стеной, как и Сузы (Иерусалим, Тверия и другие). В тех городах, о которых точно неизвестно, были ли они обнесены стеной во времена Иегошуа бин Нуна, обычаи Пурима исполняются два дня – 14 и 15 адара.
Раввин Аарон Гуревич - глава департамента по взаимодействию с ВС РФ, правоохранительными учреждениями и МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Тема семьи находит поддержку у религиозных организаций, заявили в ФЕОР
1 марта, 18:03
 
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