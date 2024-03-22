https://ria.ru/20240322/ravvin-1934942004.html

Главный раввин России в преддверии Пурима поздравил единоверцев

Главный раввин России в преддверии Пурима поздравил единоверцев - РИА Новости, 22.03.2024

Главный раввин России в преддверии Пурима поздравил единоверцев

Главный раввин России Берл Лазар в поздравлении общине с Пуримом, одним из главных праздников иудаизма, который в этом году отмечают с вечера 23 марта до вечера РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T14:47

2024-03-22T14:47

2024-03-22T14:47

религия

россия

израиль

иерусалим

берл лазар

религия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар в поздравлении общине с Пуримом, одним из главных праздников иудаизма, который в этом году отмечают с вечера 23 марта до вечера 24 марта, напомнил, что врагов не нужно бояться.По преданию, персидский царедворец Аман пожелал уничтожить весь еврейский народ из-за того, что еврей Мордехай, проживавший в столице Персии, не преклонил перед ним колена. Клеветой и обманом вельможа убедил царя Ахашвероша (Артаксеркса) подписать указ, позволявший осуществить его план. Чтобы определить день для осуществления своего кровавого плана, Аман бросал жребий (на аккадском языке "пуру") – именно отсюда и происходит название праздника Пурим. Спасла еврейский народ царица Эстер – жена Ахашвероша и племянница Мордехая. Она рассказала царю о настоящих планах Амана и убедила позволить иудеям защищать себя."Когда мы видим врага, надо не бояться. Кто верит в Б-га, тот страха не знает. Сегодняшний Аман, все эти ХАМАСы и "Хезболлы", того и хотят, чтобы люди жили в страхе. Успешно бороться с этими Аманами можно только в том случае, если ты сам смотришь на жизнь с позитивом, если веришь Б-гу и полагаешься на помощь Б-жью. Ни замыслы современного Амана, ни его преступные действия не могут нас уничтожить, потому что Б-г с нами, и мы с Б-гом. А раз мы с Б-гом – мы знаем, что действуем правильно, что живем правильной жизнью, и от этого у нас еще больше сил", – говорится в поздравлении Лазара, предоставленном пресс-службой раввина.Главный урок праздника Пурим – это радоваться самим и радовать других, для этого угощают друзей сладостями и помогают бедным, для этого же существуют и все остальные пуримские традиции и обычаи, добавил он."Радуешь ближнего – и этим радуешь себя: вот, по сути, главный принцип не только праздника Пурим, но и всей нашей еврейской жизни! Так наши предки победили злодея Амана в дни Эстер и Мордехая. Так мы сегодняшние побеждаем тех, кто только и умеет, что всем портить жизнь", – заключил Лазар.Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода, в свою очередь, напомнил, что во время заговора Амана иудеи не роптали на Бога и не обвиняли его в несправедливости и жестокости."Мы должны знать, что даже самые тяжелые события посланы нам по великому замыслу Всевышнего. Какими бы темными ни были времена, они закончатся. Нам же следует смиренно и достойно переносить трудности, не ожесточаться и лишь укреплять свою веру. Когда в своей жизни мы сталкиваемся с испытаниями, нужно помнить, что вместе с ними нам даны силы и возможности их преодолеть", - говорится в его поздравлении, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Согласно книге Эстер, евреи Персии уничтожали своих врагов 12 и 13 адара (месяц еврейского календаря, февраль-март), а 14 адара праздновали свою победу и избавление – Пурим. В столице, городе Сузы (Шушан), избиение врагов продолжалось еще один день, а празднование победы состоялось там 15 адара. Поэтому 15 адара называется Шушан Пурим и празднуется в городах Израиля, которые при Иегошуа бин Нуне (Иисус Навин, предводитель израильских племен в период завоевания Ханаана, сподвижник Моисея) были обнесены крепостной стеной, как и Сузы (Иерусалим, Тверия и другие). В тех городах, о которых точно неизвестно, были ли они обнесены стеной во времена Иегошуа бин Нуна, обычаи Пурима исполняются два дня – 14 и 15 адара.

https://ria.ru/20230306/purim-1855625394.html

https://ria.ru/20240320/sinagoga-1934066494.html

https://ria.ru/20220317/purim-1778742396.html

https://ria.ru/20240301/religioznye-1930563481.html

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Никита Бизин

россия, израиль, иерусалим, берл лазар, религия