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Новый российский планшет протестировали в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 22.03.2024
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18:16 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/planshet-1935011937.html
Новый российский планшет протестировали в Санкт-Петербурге
Новый российский планшет протестировали в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 22.03.2024
Новый российский планшет протестировали в Санкт-Петербурге
Специалисты петербургской лаборатории по исследованию устройств завершили тестирование нового российского планшета на соответствие стандартам связи и... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T18:16
2024-03-22T18:16
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Специалисты петербургской лаборатории по исследованию устройств завершили тестирование нового российского планшета на соответствие стандартам связи и корректность работы во всех современных сетях; устройство успешно прошло шесть этапов испытаний и две сессии верификации, сообщает пресс-служба "Мегафона". Планшет, разработанный российской компанией Yadro, был протестирован по обширной программе, состоящей из 250 тест‑кейсов. К ним относятся звонки, передача данных, отправка SMS, переключение между сетями 2G/3G/4G. В ходе испытаний был протестирован процесс обмена информацией между устройством и сетью, проведена отработка различных пользовательских сценариев, проверка правильности калибровки связки "чипсет‑антенна", тесты по скорости передачи данных, настройка индикации оборудования, говорится в сообщении. Устройство работает под управлением собственной мобильной операционной системы (ОС), совместимой с широким спектром программ и устройств. Алгоритмы работы ОС позволяют взаимодействовать со всеми современными сетями связи. Лаборатория исследует работу абонентского оборудования — смартфонов, умных часов, ноутбуков, планшетов, модемов, роутеров в тестовой мобильной сети и Wi‑Fi.
https://ria.ru/20231129/planshety-1912572587.html
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санкт-петербург, технологии, мегафон
Санкт-Петербург, Технологии, Мегафон

Новый российский планшет протестировали в Санкт-Петербурге

© Фото предоставлено пресс-службой компании YadroПланшет, российского производства, Kvadra_T от компании Yadro
Планшет, российского производства, Kvadra_T от компании Yadro
© Фото предоставлено пресс-службой компании Yadro
Планшет, российского производства, Kvadra_T от компании Yadro
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Специалисты петербургской лаборатории по исследованию устройств завершили тестирование нового российского планшета на соответствие стандартам связи и корректность работы во всех современных сетях; устройство успешно прошло шесть этапов испытаний и две сессии верификации, сообщает пресс-служба "Мегафона".
Планшет, разработанный российской компанией Yadro, был протестирован по обширной программе, состоящей из 250 тест‑кейсов. К ним относятся звонки, передача данных, отправка SMS, переключение между сетями 2G/3G/4G. В ходе испытаний был протестирован процесс обмена информацией между устройством и сетью, проведена отработка различных пользовательских сценариев, проверка правильности калибровки связки "чипсет‑антенна", тесты по скорости передачи данных, настройка индикации оборудования, говорится в сообщении.
Устройство работает под управлением собственной мобильной операционной системы (ОС), совместимой с широким спектром программ и устройств. Алгоритмы работы ОС позволяют взаимодействовать со всеми современными сетями связи.
Лаборатория исследует работу абонентского оборудования — смартфонов, умных часов, ноутбуков, планшетов, модемов, роутеров в тестовой мобильной сети и Wi‑Fi.
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