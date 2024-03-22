https://ria.ru/20240322/planshet-1935011937.html

Новый российский планшет протестировали в Санкт-Петербурге

Новый российский планшет протестировали в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 22.03.2024

Новый российский планшет протестировали в Санкт-Петербурге

Специалисты петербургской лаборатории по исследованию устройств завершили тестирование нового российского планшета на соответствие стандартам связи и... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T18:16

2024-03-22T18:16

2024-03-22T18:16

санкт-петербург

технологии

мегафон

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Специалисты петербургской лаборатории по исследованию устройств завершили тестирование нового российского планшета на соответствие стандартам связи и корректность работы во всех современных сетях; устройство успешно прошло шесть этапов испытаний и две сессии верификации, сообщает пресс-служба "Мегафона". Планшет, разработанный российской компанией Yadro, был протестирован по обширной программе, состоящей из 250 тест‑кейсов. К ним относятся звонки, передача данных, отправка SMS, переключение между сетями 2G/3G/4G. В ходе испытаний был протестирован процесс обмена информацией между устройством и сетью, проведена отработка различных пользовательских сценариев, проверка правильности калибровки связки "чипсет‑антенна", тесты по скорости передачи данных, настройка индикации оборудования, говорится в сообщении. Устройство работает под управлением собственной мобильной операционной системы (ОС), совместимой с широким спектром программ и устройств. Алгоритмы работы ОС позволяют взаимодействовать со всеми современными сетями связи. Лаборатория исследует работу абонентского оборудования — смартфонов, умных часов, ноутбуков, планшетов, модемов, роутеров в тестовой мобильной сети и Wi‑Fi.

https://ria.ru/20231129/planshety-1912572587.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

санкт-петербург, технологии, мегафон