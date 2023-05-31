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Российская группа Yadro представила свой первый планшет - РИА Новости, 31.05.2023
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09:44 31.05.2023 (обновлено: 15:27 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/planshet-1875236080.html
Российская группа Yadro представила свой первый планшет
Российская группа Yadro представила свой первый планшет - РИА Новости, 31.05.2023
Российская группа Yadro представила свой первый планшет
Российская группа компаний Yadro представила свой первый планшет Kvadra_T, его цена составляет 40 тысяч рублей, устройство будет работать на системе Kvadra OS,... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T09:44
2023-05-31T15:27
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российская группа компаний Yadro представила свой первый планшет Kvadra_T, его цена составляет 40 тысяч рублей, устройство будет работать на системе Kvadra OS, для клиентов из корпоративного и государственного секторов будет выпущена расширенная версия продукта под управлением мобильной ОС "Аврора", говорится в сообщении Yadro. &quot;Yadro представляет флагманский планшет Kvadra_T — первое устройство в семействе планшетов Kvadra. Новый продукт предназначен для личного и профессионального пользования. Устройства будут выпускаться на инновационном производственном комплексе полного цикла Yadro fab Dubna. Kvadra_T доступен по предварительному заказу по цене 39 990 рублей&quot;, — говорится в сообщении.В компании добавили, что Kvadra_T работает на базе собственной операционной системы Kvadra OS, совместимой с широким спектром программ и устройств. В ходе разработки Kvadra OS были глубоко переработаны все компоненты Android Open Source Project (AOSP) и интегрирован российский маркетплейс RuStore. &quot;Для клиентов из корпоративного и государственного секторов будет выпущена расширенная версия продукта под управлением мобильной доверенной операционной системы &quot;Аврора&quot;. Она станет доступна для заказа до конца лета текущего года. Планшет удовлетворит потребности заказчиков, в IT-контуре которых необходимо обеспечивать повышенный уровень безопасности и конфиденциальности чувствительных данных&quot;, — добавили в компании.Отмечается, что Kvadra_T станет первым продуктом обновленной линейки Kvadra. В 2023 году ассортимент будет дополнен ноутбуками и персональными компьютерами. В продуктовую линейку уже входят моноблок Kvadra А20 и мини-компьютер Kvadra D20. Yadro — группа российских технологических компаний (входит в "ИКС Холдинг"), объединяющая направления разработки и производства вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования, персональных и умных устройств и микропроцессорных ядер. R&amp;D центры расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Минске.
https://ria.ru/20230420/rustore-1866509000.html
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экономика, технологии, россия
Экономика, Технологии, Россия
Российская группа Yadro представила свой первый планшет

Российская группа компаний Yadro представила свой первый планшет Kvadra_T

© Фото предоставлено пресс-службой компании YadroПланшет российского производства Kvadra_T от компании Yadro
Планшет российского производства Kvadra_T от компании Yadro
© Фото предоставлено пресс-службой компании Yadro
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российская группа компаний Yadro представила свой первый планшет Kvadra_T, его цена составляет 40 тысяч рублей, устройство будет работать на системе Kvadra OS, для клиентов из корпоративного и государственного секторов будет выпущена расширенная версия продукта под управлением мобильной ОС "Аврора", говорится в сообщении Yadro.
«

"Yadro представляет флагманский планшет Kvadra_T — первое устройство в семействе планшетов Kvadra. Новый продукт предназначен для личного и профессионального пользования. Устройства будут выпускаться на инновационном производственном комплексе полного цикла Yadro fab Dubna. Kvadra_T доступен по предварительному заказу по цене 39 990 рублей", — говорится в сообщении.

Планшет Kvadra от компании Yadro
Планшет Kvadra от компании Yadro
Планшет Kvadra от компании Yadro
В компании добавили, что Kvadra_T работает на базе собственной операционной системы Kvadra OS, совместимой с широким спектром программ и устройств. В ходе разработки Kvadra OS были глубоко переработаны все компоненты Android Open Source Project (AOSP) и интегрирован российский маркетплейс RuStore.
«

"Для клиентов из корпоративного и государственного секторов будет выпущена расширенная версия продукта под управлением мобильной доверенной операционной системы "Аврора". Она станет доступна для заказа до конца лета текущего года. Планшет удовлетворит потребности заказчиков, в IT-контуре которых необходимо обеспечивать повышенный уровень безопасности и конфиденциальности чувствительных данных", — добавили в компании.

Отмечается, что Kvadra_T станет первым продуктом обновленной линейки Kvadra. В 2023 году ассортимент будет дополнен ноутбуками и персональными компьютерами. В продуктовую линейку уже входят моноблок Kvadra А20 и мини-компьютер Kvadra D20.
Yadro — группа российских технологических компаний (входит в "ИКС Холдинг"), объединяющая направления разработки и производства вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования, персональных и умных устройств и микропроцессорных ядер. R&D центры расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Минске.
RuStore - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
СМИ: на смартфоны, поставляемые в Россию, начали предустанавливать RuStore
20 апреля, 07:26
 
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