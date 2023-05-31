https://ria.ru/20230531/planshet-1875236080.html

Российская группа Yadro представила свой первый планшет

Российская группа Yadro представила свой первый планшет - РИА Новости, 31.05.2023

Российская группа Yadro представила свой первый планшет

Российская группа компаний Yadro представила свой первый планшет Kvadra_T, его цена составляет 40 тысяч рублей, устройство будет работать на системе Kvadra OS,... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T09:44

2023-05-31T09:44

2023-05-31T15:27

экономика

технологии

россия

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российская группа компаний Yadro представила свой первый планшет Kvadra_T, его цена составляет 40 тысяч рублей, устройство будет работать на системе Kvadra OS, для клиентов из корпоративного и государственного секторов будет выпущена расширенная версия продукта под управлением мобильной ОС "Аврора", говорится в сообщении Yadro. "Yadro представляет флагманский планшет Kvadra_T — первое устройство в семействе планшетов Kvadra. Новый продукт предназначен для личного и профессионального пользования. Устройства будут выпускаться на инновационном производственном комплексе полного цикла Yadro fab Dubna. Kvadra_T доступен по предварительному заказу по цене 39 990 рублей", — говорится в сообщении.В компании добавили, что Kvadra_T работает на базе собственной операционной системы Kvadra OS, совместимой с широким спектром программ и устройств. В ходе разработки Kvadra OS были глубоко переработаны все компоненты Android Open Source Project (AOSP) и интегрирован российский маркетплейс RuStore. "Для клиентов из корпоративного и государственного секторов будет выпущена расширенная версия продукта под управлением мобильной доверенной операционной системы "Аврора". Она станет доступна для заказа до конца лета текущего года. Планшет удовлетворит потребности заказчиков, в IT-контуре которых необходимо обеспечивать повышенный уровень безопасности и конфиденциальности чувствительных данных", — добавили в компании.Отмечается, что Kvadra_T станет первым продуктом обновленной линейки Kvadra. В 2023 году ассортимент будет дополнен ноутбуками и персональными компьютерами. В продуктовую линейку уже входят моноблок Kvadra А20 и мини-компьютер Kvadra D20. Yadro — группа российских технологических компаний (входит в "ИКС Холдинг"), объединяющая направления разработки и производства вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования, персональных и умных устройств и микропроцессорных ядер. R&D центры расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Минске.

https://ria.ru/20230420/rustore-1866509000.html

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экономика, технологии, россия