Рейтинг@Mail.ru
Депутат ГД призвал вернуть смертную казнь для террористов из "Крокуса" - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
23:42 22.03.2024 (обновлено: 23:48 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/krokus-1935108557.html
Депутат ГД призвал вернуть смертную казнь для террористов из "Крокуса"
Депутат ГД призвал вернуть смертную казнь для террористов из "Крокуса" - РИА Новости, 22.03.2024
Депутат ГД призвал вернуть смертную казнь для террористов из "Крокуса"
Для наказания исполнителей и заказчиков теракта в "Крокус сити холле" необходимо вернуть смертную казнь, считает координатор по межпарламентским связям с... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T23:42
2024-03-22T23:48
теракт в "крокус сити холле"
россия
сергей миронов
крокус
виктор водолацкий
олег морозов
госдума рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935099993_0:0:3190:1794_1920x0_80_0_0_2f1372403f6c3ae63021ad0b61d4ea4c.jpg
ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Для наказания исполнителей и заказчиков теракта в "Крокус сити холле" необходимо вернуть смертную казнь, считает координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. "Бесчеловечный, чудовищный террористический акт сегодня совершён в Москве в "Крокус сити холле". А для этих ничтожеств и выродков, которые устроили стрельбу, повлекшую смерть невинных людей, и их заказчиков необходимо вернуть смертную казнь", - сказал Водолацкий РИА Новости. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По предварительным данным ФСБ, 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Тема отмены моратория на смертную казнь в России периодически появляется в информационном пространстве. Так, в марте в интервью РИА Новости лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов заявил, что его партия будет настаивать на введении смертной казни для террористов и убийц детей. Миронов отмечал, что ввиду несовершенства судебной системы необходимо, чтобы такие приговоры приводились в исполнение после подтверждения приговора суда первой инстанции Верховным судом с коллегией присяжных. Затем, в апреле, Миронов обратился к Зорькину с просьбой пересмотреть позицию по смертной казни. Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов ("Единая Россия") тогда заявил РИА Новости, что, на его взгляд, позиция КС РФ с учетом изменившейся международной ситуации может быть уточнена. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что вопрос о снятии моратория на смертную казнь в Кремле не стоит, а данная тема не обсуждается.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935099993_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_74e8f747b5bfd1cc19fa11c0b4e0ae26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей миронов, крокус, виктор водолацкий, олег морозов, госдума рф, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Сергей Миронов, Крокус, Виктор Водолацкий, Олег Морозов, Госдума РФ, Происшествия
Депутат ГД призвал вернуть смертную казнь для террористов из "Крокуса"

Депутат: для террористов из "Крокуса" необходимо вернуть смертную казнь

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудники силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. 22 марта 2024
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба. 22 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Сотрудники силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. 22 марта 2024
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Для наказания исполнителей и заказчиков теракта в "Крокус сити холле" необходимо вернуть смертную казнь, считает координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
«
"Бесчеловечный, чудовищный террористический акт сегодня совершён в Москве в "Крокус сити холле". А для этих ничтожеств и выродков, которые устроили стрельбу, повлекшую смерть невинных людей, и их заказчиков необходимо вернуть смертную казнь", - сказал Водолацкий РИА Новости.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По предварительным данным ФСБ, 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Тема отмены моратория на смертную казнь в России периодически появляется в информационном пространстве. Так, в марте в интервью РИА Новости лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов заявил, что его партия будет настаивать на введении смертной казни для террористов и убийц детей. Миронов отмечал, что ввиду несовершенства судебной системы необходимо, чтобы такие приговоры приводились в исполнение после подтверждения приговора суда первой инстанции Верховным судом с коллегией присяжных. Затем, в апреле, Миронов обратился к Зорькину с просьбой пересмотреть позицию по смертной казни.
Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов ("Единая Россия") тогда заявил РИА Новости, что, на его взгляд, позиция КС РФ с учетом изменившейся международной ситуации может быть уточнена. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что вопрос о снятии моратория на смертную казнь в Кремле не стоит, а данная тема не обсуждается.
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
Теракт в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

Возгорание в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве, где произошла стрельба

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

У концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

Медики грузят в машину скорой помощи раненую женщину

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о создании оперативного штаба.

Сотрудники полиции и скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о создании оперативного штаба.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Из подвала "Крокус Сити Холла" вывели около 100 человек.

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу.

Сотрудники силовых структур и медицинской службы выносят раненого из концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Из подвала "Крокус Сити Холла" вывели около 100 человек.

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Первые пострадавшие при ЧП в "Крокус Сити Холле" уже поступили в медучреждения.

Автомобили скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Первые пострадавшие при ЧП в "Крокус Сити Холле" уже поступили в медучреждения.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Количество пострадавших и жертв уточняется.

Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Количество пострадавших и жертв уточняется.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

СК возбудил дело по статье о теракте.

Машины скорой помощи и бронеавтомобиль Росгвардии у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

СК возбудил дело по статье о теракте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 10

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 10

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 10

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 10

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о создании оперативного штаба.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 10

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
6 из 10

Из подвала "Крокус Сити Холла" вывели около 100 человек.

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 10

Первые пострадавшие при ЧП в "Крокус Сити Холле" уже поступили в медучреждения.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 10

Количество пострадавших и жертв уточняется.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 10

СК возбудил дело по статье о теракте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияСергей МироновКрокусВиктор ВодолацкийОлег МорозовГосдума РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала