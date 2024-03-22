Депутат ГД призвал вернуть смертную казнь для террористов из "Крокуса"

ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Для наказания исполнителей и заказчиков теракта в "Крокус сити холле" необходимо вернуть смертную казнь, считает координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. "Бесчеловечный, чудовищный террористический акт сегодня совершён в Москве в "Крокус сити холле". А для этих ничтожеств и выродков, которые устроили стрельбу, повлекшую смерть невинных людей, и их заказчиков необходимо вернуть смертную казнь", - сказал Водолацкий РИА Новости. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По предварительным данным ФСБ, 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Тема отмены моратория на смертную казнь в России периодически появляется в информационном пространстве. Так, в марте в интервью РИА Новости лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов заявил, что его партия будет настаивать на введении смертной казни для террористов и убийц детей. Миронов отмечал, что ввиду несовершенства судебной системы необходимо, чтобы такие приговоры приводились в исполнение после подтверждения приговора суда первой инстанции Верховным судом с коллегией присяжных. Затем, в апреле, Миронов обратился к Зорькину с просьбой пересмотреть позицию по смертной казни. Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов ("Единая Россия") тогда заявил РИА Новости, что, на его взгляд, позиция КС РФ с учетом изменившейся международной ситуации может быть уточнена. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что вопрос о снятии моратория на смертную казнь в Кремле не стоит, а данная тема не обсуждается.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
Сотрудники силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. 22 марта 2024
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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Для наказания исполнителей и заказчиков теракта в "Крокус сити холле" необходимо вернуть смертную казнь, считает координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
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"Бесчеловечный, чудовищный террористический акт сегодня совершён в Москве в "Крокус сити холле". А для этих ничтожеств и выродков, которые устроили стрельбу, повлекшую смерть невинных людей, и их заказчиков необходимо вернуть смертную казнь", - сказал Водолацкий РИА Новости.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По предварительным данным ФСБ, 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Тема отмены моратория на смертную казнь в России периодически появляется в информационном пространстве. Так, в марте в интервью РИА Новости лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов заявил, что его партия будет настаивать на введении смертной казни для террористов и убийц детей. Миронов отмечал, что ввиду несовершенства судебной системы необходимо, чтобы такие приговоры приводились в исполнение после подтверждения приговора суда первой инстанции Верховным судом с коллегией присяжных. Затем, в апреле, Миронов обратился к Зорькину с просьбой пересмотреть позицию по смертной казни.
Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов ("Единая Россия") тогда заявил РИА Новости, что, на его взгляд, позиция КС РФ с учетом изменившейся международной ситуации может быть уточнена. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что вопрос о снятии моратория на смертную казнь в Кремле не стоит, а данная тема не обсуждается.
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