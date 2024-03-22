https://ria.ru/20240322/kannabis-1934944641.html
В Германии легализовали каннабис
В Германии легализовали каннабис - РИА Новости, 22.03.2024
В Германии легализовали каннабис
В Германии, несмотря на критику представителей ряда земель и врачебного сообщества, через бундесрат прошел одобренный ранее бундестагом законопроект о... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:51
2024-03-22T14:51
2024-03-22T14:51
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БЕРЛИН, 22 мар - РИА Новости. В Германии, несмотря на критику представителей ряда земель и врачебного сообщества, через бундесрат прошел одобренный ранее бундестагом законопроект о легализации и декриминализации каннабиса, в рамках которого с 1 апреля будет разрешено хранить и выращивать этот наркотик, результат голосования огласила председатель ведомства Мануэла Швезиг. Транслировавшееся на сайте ведомства голосование представительства земель ФРГ проходило за или против отправки законопроекта на дополнительное согласование в комитет немецкого парламента, но в пользу такого шага не удалось набрать необходимого количества голосов. "Это меньшинство, таким образом голосование в комитете отпадает", - констатировала Швезиг. Тем самым закон о легализации каннабиса прошел последнюю инстанцию и начнет действовать с 1 апреля. Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах перед голосованием заявил, что если не удастся добиться принятия нового закона, то это станет "отличным днем для черного рынка". Представители ряда федеральных земель, в свою очередь, высказали резкую критику против легализации. Так, например, баварский министр здравоохранения Юдит Герлах (CSU) отметила, что тезис относительно черного рынка неверен. "Факт в том, что каннабис на черном рынке будет дешевле... кроме того, на черном рынке будут предлагать каннабис с более высоким составом каннабиноидов... и также нелегальный рынок будет получать прибыль, потому что по-прежнему нельзя будет доказать происхождение каннабиса, которым теперь можно будет владеть легально", - отметила она. Премьер Саксонии Михаэль Кречмер также высказался против, заявив, что никогда не поддержит легализацию наркотиков. "Я видел так много людей, которые из-за злоупотребления наркотиками настолько серьезно были больны..., что они никогда не смогли больше вернуться к нормальной жизни. И я побеседовал с большим количеством врачей, которые предостерегали от того, чтобы идти этим путем", - сказал он, добавив, что считает этот шаг ящиком Пандоры, который уже никогда нельзя будет закрыть. Ранее законопроект был также раскритикован рядом врачебных объединений и оппозицией, которые считают, что легализация лишь усугубит проблему наркомании в стране. В прошлом году правительство ФРГ представило планы легализации каннабиса в стране. Согласно законопроекту, потребители наркотика в возрасте от 18 лет не будут нести уголовной ответственности за владение каннабисом массой до 25 граммов и выращивание до трех растений. Кроме того, с 1 июля растение можно будет выращивать для личного потребления в специальных объединениях численностью до 500 человек, членам таких ассоциаций будет разрешено коллективно выращивать наркотик и распространять его между собой. Распространение для членов таких организаций должно быть ограничено 25 граммами в день и 50 граммами в месяц. Федеральные земли, однако, сами должны будут решить, разрешать ли создание таких групп по выращиванию. По словам министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха, законопроект направлен на борьбу с серым рынком, ростом преступлений и употребления каннабиса.
https://ria.ru/20230628/kannabis-1880927654.html
https://ria.ru/20231101/ukraina-1906575771.html
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в мире, германия, саксония, мануэла швезиг, михаэль кречмер
В мире, Германия, Саксония, Мануэла Швезиг, Михаэль Кречмер
В Германии легализовали каннабис
В Германии, несмотря на критику, принят закон о легализации каннабиса
БЕРЛИН, 22 мар - РИА Новости. В Германии, несмотря на критику представителей ряда земель и врачебного сообщества, через бундесрат прошел одобренный ранее бундестагом законопроект о легализации и декриминализации каннабиса, в рамках которого с 1 апреля будет разрешено хранить и выращивать этот наркотик, результат голосования огласила председатель ведомства Мануэла Швезиг.
Транслировавшееся на сайте ведомства голосование представительства земель ФРГ проходило за или против отправки законопроекта на дополнительное согласование в комитет немецкого парламента, но в пользу такого шага не удалось набрать необходимого количества голосов. "Это меньшинство, таким образом голосование в комитете отпадает", - констатировала Швезиг. Тем самым закон о легализации каннабиса прошел последнюю инстанцию и начнет действовать с 1 апреля.
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Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах перед голосованием заявил, что если не удастся добиться принятия нового закона, то это станет "отличным днем для черного рынка". Представители ряда федеральных земель, в свою очередь, высказали резкую критику против легализации.
Так, например, баварский министр здравоохранения Юдит Герлах (CSU) отметила, что тезис относительно черного рынка неверен. "Факт в том, что каннабис на черном рынке будет дешевле... кроме того, на черном рынке будут предлагать каннабис с более высоким составом каннабиноидов... и также нелегальный рынок будет получать прибыль, потому что по-прежнему нельзя будет доказать происхождение каннабиса, которым теперь можно будет владеть легально", - отметила она.
Премьер Саксонии Михаэль Кречмер также высказался против, заявив, что никогда не поддержит легализацию наркотиков. "Я видел так много людей, которые из-за злоупотребления наркотиками настолько серьезно были больны..., что они никогда не смогли больше вернуться к нормальной жизни. И я побеседовал с большим количеством врачей, которые предостерегали от того, чтобы идти этим путем", - сказал он, добавив, что считает этот шаг ящиком Пандоры, который уже никогда нельзя будет закрыть.
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Ранее законопроект был также раскритикован рядом врачебных объединений и оппозицией, которые считают, что легализация лишь усугубит проблему наркомании в стране.
В прошлом году правительство ФРГ представило планы легализации каннабиса в стране. Согласно законопроекту, потребители наркотика в возрасте от 18 лет не будут нести уголовной ответственности за владение каннабисом массой до 25 граммов и выращивание до трех растений. Кроме того, с 1 июля растение можно будет выращивать для личного потребления в специальных объединениях численностью до 500 человек, членам таких ассоциаций будет разрешено коллективно выращивать наркотик и распространять его между собой. Распространение для членов таких организаций должно быть ограничено 25 граммами в день и 50 граммами в месяц. Федеральные земли, однако, сами должны будут решить, разрешать ли создание таких групп по выращиванию.
По словам министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха, законопроект направлен на борьбу с серым рынком, ростом преступлений и употребления каннабиса.
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