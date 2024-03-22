Рейтинг@Mail.ru
В Германии легализовали каннабис - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/kannabis-1934944641.html
В Германии легализовали каннабис
В Германии легализовали каннабис - РИА Новости, 22.03.2024
В Германии легализовали каннабис
В Германии, несмотря на критику представителей ряда земель и врачебного сообщества, через бундесрат прошел одобренный ранее бундестагом законопроект о... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:51
2024-03-22T14:51
в мире
германия
саксония
мануэла швезиг
михаэль кречмер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906115242_0:155:3068:1881_1920x0_80_0_0_6c4d6a9ad2524f30acbddafad4713fb4.jpg
БЕРЛИН, 22 мар - РИА Новости. В Германии, несмотря на критику представителей ряда земель и врачебного сообщества, через бундесрат прошел одобренный ранее бундестагом законопроект о легализации и декриминализации каннабиса, в рамках которого с 1 апреля будет разрешено хранить и выращивать этот наркотик, результат голосования огласила председатель ведомства Мануэла Швезиг. Транслировавшееся на сайте ведомства голосование представительства земель ФРГ проходило за или против отправки законопроекта на дополнительное согласование в комитет немецкого парламента, но в пользу такого шага не удалось набрать необходимого количества голосов. "Это меньшинство, таким образом голосование в комитете отпадает", - констатировала Швезиг. Тем самым закон о легализации каннабиса прошел последнюю инстанцию и начнет действовать с 1 апреля. Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах перед голосованием заявил, что если не удастся добиться принятия нового закона, то это станет "отличным днем для черного рынка". Представители ряда федеральных земель, в свою очередь, высказали резкую критику против легализации. Так, например, баварский министр здравоохранения Юдит Герлах (CSU) отметила, что тезис относительно черного рынка неверен. "Факт в том, что каннабис на черном рынке будет дешевле... кроме того, на черном рынке будут предлагать каннабис с более высоким составом каннабиноидов... и также нелегальный рынок будет получать прибыль, потому что по-прежнему нельзя будет доказать происхождение каннабиса, которым теперь можно будет владеть легально", - отметила она. Премьер Саксонии Михаэль Кречмер также высказался против, заявив, что никогда не поддержит легализацию наркотиков. "Я видел так много людей, которые из-за злоупотребления наркотиками настолько серьезно были больны..., что они никогда не смогли больше вернуться к нормальной жизни. И я побеседовал с большим количеством врачей, которые предостерегали от того, чтобы идти этим путем", - сказал он, добавив, что считает этот шаг ящиком Пандоры, который уже никогда нельзя будет закрыть. Ранее законопроект был также раскритикован рядом врачебных объединений и оппозицией, которые считают, что легализация лишь усугубит проблему наркомании в стране. В прошлом году правительство ФРГ представило планы легализации каннабиса в стране. Согласно законопроекту, потребители наркотика в возрасте от 18 лет не будут нести уголовной ответственности за владение каннабисом массой до 25 граммов и выращивание до трех растений. Кроме того, с 1 июля растение можно будет выращивать для личного потребления в специальных объединениях численностью до 500 человек, членам таких ассоциаций будет разрешено коллективно выращивать наркотик и распространять его между собой. Распространение для членов таких организаций должно быть ограничено 25 граммами в день и 50 граммами в месяц. Федеральные земли, однако, сами должны будут решить, разрешать ли создание таких групп по выращиванию. По словам министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха, законопроект направлен на борьбу с серым рынком, ростом преступлений и употребления каннабиса.
https://ria.ru/20230628/kannabis-1880927654.html
https://ria.ru/20231101/ukraina-1906575771.html
https://ria.ru/20231028/narkotiki-1905803969.html
германия
саксония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906115242_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_3aadaf79edda29a93ea7939acaf7f3f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, саксония, мануэла швезиг, михаэль кречмер
В мире, Германия, Саксония, Мануэла Швезиг, Михаэль Кречмер
В Германии легализовали каннабис

В Германии, несмотря на критику, принят закон о легализации каннабиса

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 22 мар - РИА Новости. В Германии, несмотря на критику представителей ряда земель и врачебного сообщества, через бундесрат прошел одобренный ранее бундестагом законопроект о легализации и декриминализации каннабиса, в рамках которого с 1 апреля будет разрешено хранить и выращивать этот наркотик, результат голосования огласила председатель ведомства Мануэла Швезиг.
Транслировавшееся на сайте ведомства голосование представительства земель ФРГ проходило за или против отправки законопроекта на дополнительное согласование в комитет немецкого парламента, но в пользу такого шага не удалось набрать необходимого количества голосов. "Это меньшинство, таким образом голосование в комитете отпадает", - констатировала Швезиг. Тем самым закон о легализации каннабиса прошел последнюю инстанцию и начнет действовать с 1 апреля.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Зеленский призвал Раду легализовать марихуану
28 июня 2023, 15:39
Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах перед голосованием заявил, что если не удастся добиться принятия нового закона, то это станет "отличным днем для черного рынка". Представители ряда федеральных земель, в свою очередь, высказали резкую критику против легализации.
Так, например, баварский министр здравоохранения Юдит Герлах (CSU) отметила, что тезис относительно черного рынка неверен. "Факт в том, что каннабис на черном рынке будет дешевле... кроме того, на черном рынке будут предлагать каннабис с более высоким составом каннабиноидов... и также нелегальный рынок будет получать прибыль, потому что по-прежнему нельзя будет доказать происхождение каннабиса, которым теперь можно будет владеть легально", - отметила она.
Премьер Саксонии Михаэль Кречмер также высказался против, заявив, что никогда не поддержит легализацию наркотиков. "Я видел так много людей, которые из-за злоупотребления наркотиками настолько серьезно были больны..., что они никогда не смогли больше вернуться к нормальной жизни. И я побеседовал с большим количеством врачей, которые предостерегали от того, чтобы идти этим путем", - сказал он, добавив, что считает этот шаг ящиком Пандоры, который уже никогда нельзя будет закрыть.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Украинская ОПГ "Химпром" поставляет наркотики в ВСУ, сообщил источник
1 ноября 2023, 03:04
Ранее законопроект был также раскритикован рядом врачебных объединений и оппозицией, которые считают, что легализация лишь усугубит проблему наркомании в стране.
В прошлом году правительство ФРГ представило планы легализации каннабиса в стране. Согласно законопроекту, потребители наркотика в возрасте от 18 лет не будут нести уголовной ответственности за владение каннабисом массой до 25 граммов и выращивание до трех растений. Кроме того, с 1 июля растение можно будет выращивать для личного потребления в специальных объединениях численностью до 500 человек, членам таких ассоциаций будет разрешено коллективно выращивать наркотик и распространять его между собой. Распространение для членов таких организаций должно быть ограничено 25 граммами в день и 50 граммами в месяц. Федеральные земли, однако, сами должны будут решить, разрешать ли создание таких групп по выращиванию.
По словам министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха, законопроект направлен на борьбу с серым рынком, ростом преступлений и употребления каннабиса.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
Пленный рассказал, как военных ВСУ на передовой снабжают наркотиками
28 октября 2023, 11:51
 
В миреГерманияСаксонияМануэла ШвезигМихаэль Кречмер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала