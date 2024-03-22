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В Ульяновске возбудили уголовное дело после избиения 16-летней девушки - РИА Новости, 22.03.2024
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12:55 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/devushka-1934903996.html
В Ульяновске возбудили уголовное дело после избиения 16-летней девушки
В Ульяновске возбудили уголовное дело после избиения 16-летней девушки - РИА Новости, 22.03.2024
В Ульяновске возбудили уголовное дело после избиения 16-летней девушки
Уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбудили по факту избиения 16-летней девушки ее молодым человеком, сообщил РИА Новости РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T12:55
2024-03-22T12:55
происшествия
ульяновск
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САМАРА, 22 мар — РИА Новости. Уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбудили по факту избиения 16-летней девушки ее молодым человеком, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Как сообщал Telegram-канал Shot, в четверг вечером молодой человек из ревности несколько раз ударил по лицу свою 16-летнюю девушку, а затем сбрил ей часть волос. Школьницу доставили в больницу с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, переломами носа и челюсти. "Возбуждено дело по части 1 статьи 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека), он (молодой человек — ред.) на допросе с адвокатом, фактически они (с пострадавшей) сожительствовали", — сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240129/ubiystvo-1924135393.html
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происшествия, ульяновск
Происшествия, Ульяновск
В Ульяновске возбудили уголовное дело после избиения 16-летней девушки

В Ульяновске завели дело после того, как молодой человек избил и побрил девушку

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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САМАРА, 22 мар — РИА Новости. Уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбудили по факту избиения 16-летней девушки ее молодым человеком, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Как сообщал Telegram-канал Shot, в четверг вечером молодой человек из ревности несколько раз ударил по лицу свою 16-летнюю девушку, а затем сбрил ей часть волос. Школьницу доставили в больницу с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, переломами носа и челюсти.
"Возбуждено дело по части 1 статьи 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека), он (молодой человек — ред.) на допросе с адвокатом, фактически они (с пострадавшей) сожительствовали", — сообщил собеседник агентства.
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