https://ria.ru/20240322/devushka-1934903996.html

В Ульяновске возбудили уголовное дело после избиения 16-летней девушки

В Ульяновске возбудили уголовное дело после избиения 16-летней девушки - РИА Новости, 22.03.2024

В Ульяновске возбудили уголовное дело после избиения 16-летней девушки

Уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбудили по факту избиения 16-летней девушки ее молодым человеком, сообщил РИА Новости РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T12:55

2024-03-22T12:55

2024-03-22T12:55

происшествия

ульяновск

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САМАРА, 22 мар — РИА Новости. Уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбудили по факту избиения 16-летней девушки ее молодым человеком, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Как сообщал Telegram-канал Shot, в четверг вечером молодой человек из ревности несколько раз ударил по лицу свою 16-летнюю девушку, а затем сбрил ей часть волос. Школьницу доставили в больницу с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, переломами носа и челюсти. "Возбуждено дело по части 1 статьи 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека), он (молодой человек — ред.) на допросе с адвокатом, фактически они (с пострадавшей) сожительствовали", — сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240129/ubiystvo-1924135393.html

ульяновск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ульяновск