https://ria.ru/20240322/beremennost-1934900590.html
Пермские акушеры вернулись к работе после гибели пациентки
Пермские акушеры вернулись к работе после гибели пациентки - РИА Новости, 22.03.2024
Пермские акушеры вернулись к работе после гибели пациентки
В декабре 2017-го 33-летняя Светлана попала в Пермский краевой перинатальный центр с осложнениями по беременности. Она ждала двойню. Однако спустя месяц лечения РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T12:43
2024-03-22T12:43
2024-03-22T14:24
происшествия
здоровье - общество
пермь
пермская область
пермский краевой суд
ребенок
новорожденный
беременность
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В декабре 2017-го 33-летняя Светлана попала в Пермский краевой перинатальный центр с осложнениями по беременности. Она ждала двойню. Однако спустя месяц лечения умерла вместе с нерожденными детьми. Врачи уверяли семью погибшей, что женщина отравилась рыбными консервами. Суд посчитал иначе — медики получили реальные тюремные сроки.ПополнениеСветлана и Владимир — семья из поселка Лобаново в Пермской области. Оба юристы, но женщина находилась в декретном отпуске последние несколько лет: в семье растет сын.О второй беременности Светлана узнала случайно и очень обрадовалась — с мужем они хотели родить еще одного ребенка. На УЗИ молодым родителям сообщили: будет двойня. Семья стала готовиться к прибавлению. Девочки-двойняшки должны были появиться на свет в феврале 2018-го.В начале ноября, на седьмом месяце беременности, Светлана обратилась в платную клинику для проведения планового УЗИ и осмотра. Тогда выяснилось, что у женщины есть риск преждевременных родов. Врач посоветовал лечь в больницу на сохранение. Она согласилась. Второго ноября ее госпитализировали в Пермский краевой перинатальный центр, один из лучших в области.По словам Владимира, жена, находясь в больнице, на состояние не жаловалась, а по телефону рассказывала, что ей проводят поддерживающую терапию, чтобы младенцы развивались в срок. После месяца, проведенного в больнице, Свете вдруг неожиданно стало плохо.“Дети не толкаются”Второго декабря женщина позвонила мужу с тревожным сообщением. "Я не чувствую толчки детей”, — сказала она. Дежурная медсестра послушала сердцебиение, но ничего конкретного не ответила.Тот день Светлана провела в тревожных переживаниях за состояние двойняшек, однако никто так и не оказал ей помощь. Пообщавшись с супругом последний раз поздним вечером, на следующий день на связь она уже не вышла. Ночью у нее поднялась температура, а после сильно рвало. Женщину срочно перевезли в реанимацию.Утром третьего декабря Владимир все еще не мог дозвониться до жены, и решив, что у нее начались роды, поспешил в больницу. Не обнаружив Свету в палате, узнал от соседок, что ночью ей стало плохо и врачи забрали ее. Вскоре мужчине сообщили страшное: Светлане сделали экстренное кесарево сечение, но дети погибли. Она же находится в критическом состоянии.Позже, когда проведут экспертизу тел младенцев, выяснится, что они умерли за сутки до ухудшения состояния женщины. Хоронить нерожденных дочек Владимиру пришлось в одиночестве — Светлана после операции находилась в медикаментозной коме. Из нее женщина так и не вышла — 7 декабря скончалась от сепсиса и полиорганной недостаточности .ИнфекцияОдна из первых версий врачей: Светлана отравилась продуктами, принесенными из дома. Мать и муж передавали ей селедку в масле, соленые огурцы, лапшу быстрого приготовления. Но экспертиза не выявила признаков отравления.“Проведено две независимых медицинских экспертизы. Одна в Оренбурге, другая — в Москве, в Российском центре судебно-медицинской экспертизы, рассказал руководитель следственного отдела по Ленинскому району Перми Павел Пасторов. — Эксперты пришли к выводу: непроведение необходимых медицинских манипуляций способствовало пролабированию околоплодного пузыря, то есть выпадению его за пределы матки. Врачи упустили этот момент, что привело к занесению в околоплодный пузырь инфекции, развитию сепсиса, а впоследствии гибели плодов и самой женщины”.Обвинение предъявили двум акушерам-гинекологам Пермского краевого перинатального центра Ольге Капизовой и Марине Песковой. Их обвинили в "причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей".По версии стороны обвинения, медики проявили некомпетентность, своевременно не скорректировав план лечения. Лечащий врач продолжала проводить сохраняющую терапию даже после того, как в организме развилась инфекция. Заведующая отделением Капизова, в свою очередь, несмотря на показания к проведению хирургического вмешательства, не дала нужных распоряжений для этого. Однако обвиняемые с иском не согласились.Дефект леченияВ течение двух месяцев продолжались судебные процессы. Было допрошено более 40 свидетелей, а для оценки действий врачей проведено несколько экспертиз как государственных, так и независимых.Заведующая отделением Капизова заверяла суд, что вина за смерть пациентки лежит на врачах, проводивших женщине кесарево сечение.“Пациентка была заведомо нездорова, ведь в перинатальный центр ее привезли на скорой, наблюдалась угроза преждевременных родов. Это зафиксировано в обменной карте, — сказал в суде адвокат Капизовой Владимир Медведев. — Оперировать при инфекции было нельзя, вкол и выход иглы способствовали бы быстрейшему развитию септической инфекции. Врачи избрали правильную тактику лечения. У пациентки было стабильное состояние: за месяц нахождения в больнице масса детей увеличилась в два раза, а та катастрофа, которая произошла в ночь со второго на третье декабря, связана с другими причинами. Это случилось из-за действия иных медработников”.Суд пришел к выводу, что между дефектами в лечении и гибелью беременной женщины и плодов есть прямая связь. Пятого декабря 2019-го Марину Пескову и Ольгу Капизову признали виновными, приговорив к 2,5 года ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью на тот же срок. Решение суда возмутило целый регион.Преступные обвиненияТакой приговор поверг в шок медицинское сообщество. Во время судебного процесса в поддержку Капизовой и Песковой было собрано три тысячи подписей, а на одно из заседаний в качестве эксперта из Москвы прилетал один из авторитетных врачей России, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии РУДН, профессор Виктор Радзинский. Выводы судмедэкспертизы, которые легли в основу обвинения пермских акушеров-гинекологов, он назвал преступными.Сами виновные с приговором не смирились и в январе 2020-го подали прошение о пересмотре дела. Пятого февраля 2020-го Пермский краевой суд вынес потрясшее общественность решение: оставить виновность медиков доказанной, но освободить от назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Гинекологам также отменили вынесенный ранее запрет на занятие медицинской практикой. Обе женщины до сих пор работают в перинатальном центре Перми.По данным Минздрава за 2023-й показатели материнской смертности в России в соотношении с 2021-м годом снизились на 61%.По миру, однако, статистика не такая благоприятная. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в докладе за 2023-й сообщает, что каждые две минуты умирает одна женщина во время беременности или при родах. Согласно документу, статистика смертности не снижается с 2015-го почти во всех регионах, и к 2030-му может достигнуть миллиона умерших женщин ежегодно.
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происшествия, здоровье - общество, пермь, пермская область, пермский краевой суд, ребенок, новорожденный, беременность
Происшествия, Здоровье - Общество, Пермь, Пермская область, Пермский краевой суд, ребенок, новорожденный, беременность
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В декабре 2017-го 33-летняя Светлана попала в Пермский краевой перинатальный центр с осложнениями по беременности. Она ждала двойню. Однако спустя месяц лечения умерла вместе с нерожденными детьми. Врачи уверяли семью погибшей, что женщина отравилась рыбными консервами. Суд посчитал иначе — медики получили реальные тюремные сроки.
Светлана и Владимир — семья из поселка Лобаново в Пермской области. Оба юристы, но женщина находилась в декретном отпуске последние несколько лет: в семье растет сын.
О второй беременности Светлана узнала случайно и очень обрадовалась — с мужем они хотели родить еще одного ребенка. На УЗИ молодым родителям сообщили: будет двойня. Семья стала готовиться к прибавлению. Девочки-двойняшки должны были появиться на свет в феврале 2018-го.
В начале ноября, на седьмом месяце беременности, Светлана обратилась в платную клинику для проведения планового УЗИ и осмотра. Тогда выяснилось, что у женщины есть риск преждевременных родов. Врач посоветовал лечь в больницу на сохранение. Она согласилась. Второго ноября ее госпитализировали в Пермский краевой перинатальный центр, один из лучших в области.
По словам Владимира, жена, находясь в больнице, на состояние не жаловалась, а по телефону рассказывала, что ей проводят поддерживающую терапию, чтобы младенцы развивались в срок. После месяца, проведенного в больнице, Свете вдруг неожиданно стало плохо.
Второго декабря женщина позвонила мужу с тревожным сообщением. "Я не чувствую толчки детей”, — сказала она. Дежурная медсестра послушала сердцебиение, но ничего конкретного не ответила.
Тот день Светлана провела в тревожных переживаниях за состояние двойняшек, однако никто так и не оказал ей помощь. Пообщавшись с супругом последний раз поздним вечером, на следующий день на связь она уже не вышла. Ночью у нее поднялась температура, а после сильно рвало. Женщину срочно перевезли в реанимацию.
Утром третьего декабря Владимир все еще не мог дозвониться до жены, и решив, что у нее начались роды, поспешил в больницу. Не обнаружив Свету в палате, узнал от соседок, что ночью ей стало плохо и врачи забрали ее. Вскоре мужчине сообщили страшное: Светлане сделали экстренное кесарево сечение, но дети погибли. Она же находится в критическом состоянии.
Позже, когда проведут экспертизу тел младенцев, выяснится, что они умерли за сутки до ухудшения состояния женщины. Хоронить нерожденных дочек Владимиру пришлось в одиночестве — Светлана после операции находилась в медикаментозной коме. Из нее женщина так и не вышла — 7 декабря скончалась от сепсиса и полиорганной недостаточности .
Одна из первых версий врачей: Светлана отравилась продуктами, принесенными из дома. Мать и муж передавали ей селедку в масле, соленые огурцы, лапшу быстрого приготовления. Но экспертиза не выявила признаков отравления.
“Проведено две независимых медицинских экспертизы. Одна в Оренбурге, другая — в Москве, в Российском центре судебно-медицинской экспертизы, рассказал
руководитель следственного отдела по Ленинскому району Перми Павел Пасторов. — Эксперты пришли к выводу: непроведение необходимых медицинских манипуляций способствовало пролабированию околоплодного пузыря, то есть выпадению его за пределы матки. Врачи упустили этот момент, что привело к занесению в околоплодный пузырь инфекции, развитию сепсиса, а впоследствии гибели плодов и самой женщины”.
Обвинение предъявили двум акушерам-гинекологам Пермского краевого перинатального центра Ольге Капизовой и Марине Песковой. Их обвинили в "причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей".
По версии стороны обвинения, медики проявили некомпетентность, своевременно не скорректировав план лечения. Лечащий врач продолжала проводить сохраняющую терапию даже после того, как в организме развилась инфекция. Заведующая отделением Капизова, в свою очередь, несмотря на показания к проведению хирургического вмешательства, не дала нужных распоряжений для этого. Однако обвиняемые с иском не согласились.
В течение двух месяцев продолжались судебные процессы. Было допрошено более 40 свидетелей, а для оценки действий врачей проведено несколько экспертиз как государственных, так и независимых.
Заведующая отделением Капизова заверяла суд, что вина за смерть пациентки лежит на врачах, проводивших женщине кесарево сечение.
“Пациентка была заведомо нездорова, ведь в перинатальный центр ее привезли на скорой, наблюдалась угроза преждевременных родов. Это зафиксировано в обменной карте, — сказал
в суде адвокат Капизовой Владимир Медведев. — Оперировать при инфекции было нельзя, вкол и выход иглы способствовали бы быстрейшему развитию септической инфекции. Врачи избрали правильную тактику лечения. У пациентки было стабильное состояние: за месяц нахождения в больнице масса детей увеличилась в два раза, а та катастрофа, которая произошла в ночь со второго на третье декабря, связана с другими причинами. Это случилось из-за действия иных медработников”.
Суд пришел к выводу, что между дефектами в лечении и гибелью беременной женщины и плодов есть прямая связь. Пятого декабря 2019-го Марину Пескову и Ольгу Капизову признали виновными, приговорив к 2,5 года ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью на тот же срок. Решение суда возмутило целый регион.
Такой приговор поверг в шок медицинское сообщество. Во время судебного процесса в поддержку Капизовой и Песковой было собрано
три тысячи подписей, а на одно из заседаний в качестве эксперта из Москвы прилетал один из авторитетных врачей России, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии РУДН, профессор Виктор Радзинский. Выводы судмедэкспертизы, которые легли в основу обвинения пермских акушеров-гинекологов, он назвал
преступными.
Сами виновные с приговором не смирились и в январе 2020-го подали прошение о пересмотре дела. Пятого февраля 2020-го Пермский краевой суд вынес потрясшее общественность решение: оставить виновность медиков доказанной, но освободить от назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Гинекологам также отменили вынесенный ранее запрет на занятие медицинской практикой. Обе женщины до сих пор работают в перинатальном центре Перми.
По данным
Минздрава за 2023-й показатели материнской смертности в России в соотношении с 2021-м годом снизились на 61%.
По миру, однако, статистика не такая благоприятная. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в докладе
за 2023-й сообщает, что каждые две минуты умирает одна женщина во время беременности или при родах. Согласно документу, статистика смертности не снижается с 2015-го почти во всех регионах, и к 2030-му может достигнуть миллиона умерших женщин ежегодно.