https://ria.ru/20240322/beremennost-1934900590.html

Пермские акушеры вернулись к работе после гибели пациентки

Пермские акушеры вернулись к работе после гибели пациентки - РИА Новости, 22.03.2024

Пермские акушеры вернулись к работе после гибели пациентки

В декабре 2017-го 33-летняя Светлана попала в Пермский краевой перинатальный центр с осложнениями по беременности. Она ждала двойню. Однако спустя месяц лечения РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T12:43

2024-03-22T12:43

2024-03-22T14:24

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ребенок

новорожденный

беременность

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В декабре 2017-го 33-летняя Светлана попала в Пермский краевой перинатальный центр с осложнениями по беременности. Она ждала двойню. Однако спустя месяц лечения умерла вместе с нерожденными детьми. Врачи уверяли семью погибшей, что женщина отравилась рыбными консервами. Суд посчитал иначе — медики получили реальные тюремные сроки.ПополнениеСветлана и Владимир — семья из поселка Лобаново в Пермской области. Оба юристы, но женщина находилась в декретном отпуске последние несколько лет: в семье растет сын.О второй беременности Светлана узнала случайно и очень обрадовалась — с мужем они хотели родить еще одного ребенка. На УЗИ молодым родителям сообщили: будет двойня. Семья стала готовиться к прибавлению. Девочки-двойняшки должны были появиться на свет в феврале 2018-го.В начале ноября, на седьмом месяце беременности, Светлана обратилась в платную клинику для проведения планового УЗИ и осмотра. Тогда выяснилось, что у женщины есть риск преждевременных родов. Врач посоветовал лечь в больницу на сохранение. Она согласилась. Второго ноября ее госпитализировали в Пермский краевой перинатальный центр, один из лучших в области.По словам Владимира, жена, находясь в больнице, на состояние не жаловалась, а по телефону рассказывала, что ей проводят поддерживающую терапию, чтобы младенцы развивались в срок. После месяца, проведенного в больнице, Свете вдруг неожиданно стало плохо.“Дети не толкаются”Второго декабря женщина позвонила мужу с тревожным сообщением. "Я не чувствую толчки детей”, — сказала она. Дежурная медсестра послушала сердцебиение, но ничего конкретного не ответила.Тот день Светлана провела в тревожных переживаниях за состояние двойняшек, однако никто так и не оказал ей помощь. Пообщавшись с супругом последний раз поздним вечером, на следующий день на связь она уже не вышла. Ночью у нее поднялась температура, а после сильно рвало. Женщину срочно перевезли в реанимацию.Утром третьего декабря Владимир все еще не мог дозвониться до жены, и решив, что у нее начались роды, поспешил в больницу. Не обнаружив Свету в палате, узнал от соседок, что ночью ей стало плохо и врачи забрали ее. Вскоре мужчине сообщили страшное: Светлане сделали экстренное кесарево сечение, но дети погибли. Она же находится в критическом состоянии.Позже, когда проведут экспертизу тел младенцев, выяснится, что они умерли за сутки до ухудшения состояния женщины. Хоронить нерожденных дочек Владимиру пришлось в одиночестве — Светлана после операции находилась в медикаментозной коме. Из нее женщина так и не вышла — 7 декабря скончалась от сепсиса и полиорганной недостаточности .ИнфекцияОдна из первых версий врачей: Светлана отравилась продуктами, принесенными из дома. Мать и муж передавали ей селедку в масле, соленые огурцы, лапшу быстрого приготовления. Но экспертиза не выявила признаков отравления.“Проведено две независимых медицинских экспертизы. Одна в Оренбурге, другая — в Москве, в Российском центре судебно-медицинской экспертизы, рассказал руководитель следственного отдела по Ленинскому району Перми Павел Пасторов. — Эксперты пришли к выводу: непроведение необходимых медицинских манипуляций способствовало пролабированию околоплодного пузыря, то есть выпадению его за пределы матки. Врачи упустили этот момент, что привело к занесению в околоплодный пузырь инфекции, развитию сепсиса, а впоследствии гибели плодов и самой женщины”.Обвинение предъявили двум акушерам-гинекологам Пермского краевого перинатального центра Ольге Капизовой и Марине Песковой. Их обвинили в "причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей".По версии стороны обвинения, медики проявили некомпетентность, своевременно не скорректировав план лечения. Лечащий врач продолжала проводить сохраняющую терапию даже после того, как в организме развилась инфекция. Заведующая отделением Капизова, в свою очередь, несмотря на показания к проведению хирургического вмешательства, не дала нужных распоряжений для этого. Однако обвиняемые с иском не согласились.Дефект леченияВ течение двух месяцев продолжались судебные процессы. Было допрошено более 40 свидетелей, а для оценки действий врачей проведено несколько экспертиз как государственных, так и независимых.Заведующая отделением Капизова заверяла суд, что вина за смерть пациентки лежит на врачах, проводивших женщине кесарево сечение.“Пациентка была заведомо нездорова, ведь в перинатальный центр ее привезли на скорой, наблюдалась угроза преждевременных родов. Это зафиксировано в обменной карте, — сказал в суде адвокат Капизовой Владимир Медведев. — Оперировать при инфекции было нельзя, вкол и выход иглы способствовали бы быстрейшему развитию септической инфекции. Врачи избрали правильную тактику лечения. У пациентки было стабильное состояние: за месяц нахождения в больнице масса детей увеличилась в два раза, а та катастрофа, которая произошла в ночь со второго на третье декабря, связана с другими причинами. Это случилось из-за действия иных медработников”.Суд пришел к выводу, что между дефектами в лечении и гибелью беременной женщины и плодов есть прямая связь. Пятого декабря 2019-го Марину Пескову и Ольгу Капизову признали виновными, приговорив к 2,5 года ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью на тот же срок. Решение суда возмутило целый регион.Преступные обвиненияТакой приговор поверг в шок медицинское сообщество. Во время судебного процесса в поддержку Капизовой и Песковой было собрано три тысячи подписей, а на одно из заседаний в качестве эксперта из Москвы прилетал один из авторитетных врачей России, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии РУДН, профессор Виктор Радзинский. Выводы судмедэкспертизы, которые легли в основу обвинения пермских акушеров-гинекологов, он назвал преступными.Сами виновные с приговором не смирились и в январе 2020-го подали прошение о пересмотре дела. Пятого февраля 2020-го Пермский краевой суд вынес потрясшее общественность решение: оставить виновность медиков доказанной, но освободить от назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Гинекологам также отменили вынесенный ранее запрет на занятие медицинской практикой. Обе женщины до сих пор работают в перинатальном центре Перми.По данным Минздрава за 2023-й показатели материнской смертности в России в соотношении с 2021-м годом снизились на 61%.По миру, однако, статистика не такая благоприятная. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в докладе за 2023-й сообщает, что каждые две минуты умирает одна женщина во время беременности или при родах. Согласно документу, статистика смертности не снижается с 2015-го почти во всех регионах, и к 2030-му может достигнуть миллиона умерших женщин ежегодно.

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происшествия, здоровье - общество, пермь, пермская область, пермский краевой суд, ребенок, новорожденный, беременность