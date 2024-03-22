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Пермские акушеры вернулись к работе после гибели пациентки - РИА Новости, 22.03.2024
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12:43 22.03.2024 (обновлено: 14:24 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/beremennost-1934900590.html
Пермские акушеры вернулись к работе после гибели пациентки
Пермские акушеры вернулись к работе после гибели пациентки - РИА Новости, 22.03.2024
Пермские акушеры вернулись к работе после гибели пациентки
В декабре 2017-го 33-летняя Светлана попала в Пермский краевой перинатальный центр с осложнениями по беременности. Она ждала двойню. Однако спустя месяц лечения РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T12:43
2024-03-22T14:24
происшествия
здоровье - общество
пермь
пермская область
пермский краевой суд
ребенок
новорожденный
беременность
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В декабре 2017-го 33-летняя Светлана попала в Пермский краевой перинатальный центр с осложнениями по беременности. Она ждала двойню. Однако спустя месяц лечения умерла вместе с нерожденными детьми. Врачи уверяли семью погибшей, что женщина отравилась рыбными консервами. Суд посчитал иначе — медики получили реальные тюремные сроки.ПополнениеСветлана и Владимир — семья из поселка Лобаново в Пермской области. Оба юристы, но женщина находилась в декретном отпуске последние несколько лет: в семье растет сын.О второй беременности Светлана узнала случайно и очень обрадовалась — с мужем они хотели родить еще одного ребенка. На УЗИ молодым родителям сообщили: будет двойня. Семья стала готовиться к прибавлению. Девочки-двойняшки должны были появиться на свет в феврале 2018-го.В начале ноября, на седьмом месяце беременности, Светлана обратилась в платную клинику для проведения планового УЗИ и осмотра. Тогда выяснилось, что у женщины есть риск преждевременных родов. Врач посоветовал лечь в больницу на сохранение. Она согласилась. Второго ноября ее госпитализировали в Пермский краевой перинатальный центр, один из лучших в области.По словам Владимира, жена, находясь в больнице, на состояние не жаловалась, а по телефону рассказывала, что ей проводят поддерживающую терапию, чтобы младенцы развивались в срок. После месяца, проведенного в больнице, Свете вдруг неожиданно стало плохо.“Дети не толкаются”Второго декабря женщина позвонила мужу с тревожным сообщением. "Я не чувствую толчки детей”, — сказала она. Дежурная медсестра послушала сердцебиение, но ничего конкретного не ответила.Тот день Светлана провела в тревожных переживаниях за состояние двойняшек, однако никто так и не оказал ей помощь. Пообщавшись с супругом последний раз поздним вечером, на следующий день на связь она уже не вышла. Ночью у нее поднялась температура, а после сильно рвало. Женщину срочно перевезли в реанимацию.Утром третьего декабря Владимир все еще не мог дозвониться до жены, и решив, что у нее начались роды, поспешил в больницу. Не обнаружив Свету в палате, узнал от соседок, что ночью ей стало плохо и врачи забрали ее. Вскоре мужчине сообщили страшное: Светлане сделали экстренное кесарево сечение, но дети погибли. Она же находится в критическом состоянии.Позже, когда проведут экспертизу тел младенцев, выяснится, что они умерли за сутки до ухудшения состояния женщины. Хоронить нерожденных дочек Владимиру пришлось в одиночестве — Светлана после операции находилась в медикаментозной коме. Из нее женщина так и не вышла — 7 декабря скончалась от сепсиса и полиорганной недостаточности .ИнфекцияОдна из первых версий врачей: Светлана отравилась продуктами, принесенными из дома. Мать и муж передавали ей селедку в масле, соленые огурцы, лапшу быстрого приготовления. Но экспертиза не выявила признаков отравления.“Проведено две независимых медицинских экспертизы. Одна в Оренбурге, другая — в Москве, в Российском центре судебно-медицинской экспертизы, рассказал руководитель следственного отдела по Ленинскому району Перми Павел Пасторов. — Эксперты пришли к выводу: непроведение необходимых медицинских манипуляций способствовало пролабированию околоплодного пузыря, то есть выпадению его за пределы матки. Врачи упустили этот момент, что привело к занесению в околоплодный пузырь инфекции, развитию сепсиса, а впоследствии гибели плодов и самой женщины”.Обвинение предъявили двум акушерам-гинекологам Пермского краевого перинатального центра Ольге Капизовой и Марине Песковой. Их обвинили в "причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей".По версии стороны обвинения, медики проявили некомпетентность, своевременно не скорректировав план лечения. Лечащий врач продолжала проводить сохраняющую терапию даже после того, как в организме развилась инфекция. Заведующая отделением Капизова, в свою очередь, несмотря на показания к проведению хирургического вмешательства, не дала нужных распоряжений для этого. Однако обвиняемые с иском не согласились.Дефект леченияВ течение двух месяцев продолжались судебные процессы. Было допрошено более 40 свидетелей, а для оценки действий врачей проведено несколько экспертиз как государственных, так и независимых.Заведующая отделением Капизова заверяла суд, что вина за смерть пациентки лежит на врачах, проводивших женщине кесарево сечение.“Пациентка была заведомо нездорова, ведь в перинатальный центр ее привезли на скорой, наблюдалась угроза преждевременных родов. Это зафиксировано в обменной карте, — сказал в суде адвокат Капизовой Владимир Медведев. — Оперировать при инфекции было нельзя, вкол и выход иглы способствовали бы быстрейшему развитию септической инфекции. Врачи избрали правильную тактику лечения. У пациентки было стабильное состояние: за месяц нахождения в больнице масса детей увеличилась в два раза, а та катастрофа, которая произошла в ночь со второго на третье декабря, связана с другими причинами. Это случилось из-за действия иных медработников”.Суд пришел к выводу, что между дефектами в лечении и гибелью беременной женщины и плодов есть прямая связь. Пятого декабря 2019-го Марину Пескову и Ольгу Капизову признали виновными, приговорив к 2,5 года ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью на тот же срок. Решение суда возмутило целый регион.Преступные обвиненияТакой приговор поверг в шок медицинское сообщество. Во время судебного процесса в поддержку Капизовой и Песковой было собрано три тысячи подписей, а на одно из заседаний в качестве эксперта из Москвы прилетал один из авторитетных врачей России, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии РУДН, профессор Виктор Радзинский. Выводы судмедэкспертизы, которые легли в основу обвинения пермских акушеров-гинекологов, он назвал преступными.Сами виновные с приговором не смирились и в январе 2020-го подали прошение о пересмотре дела. Пятого февраля 2020-го Пермский краевой суд вынес потрясшее общественность решение: оставить виновность медиков доказанной, но освободить от назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Гинекологам также отменили вынесенный ранее запрет на занятие медицинской практикой. Обе женщины до сих пор работают в перинатальном центре Перми.По данным Минздрава за 2023-й показатели материнской смертности в России в соотношении с 2021-м годом снизились на 61%.По миру, однако, статистика не такая благоприятная. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в докладе за 2023-й сообщает, что каждые две минуты умирает одна женщина во время беременности или при родах. Согласно документу, статистика смертности не снижается с 2015-го почти во всех регионах, и к 2030-му может достигнуть миллиона умерших женщин ежегодно.
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происшествия, здоровье - общество, пермь, пермская область, пермский краевой суд, ребенок, новорожденный, беременность
Происшествия, Здоровье - Общество, Пермь, Пермская область, Пермский краевой суд, ребенок, новорожденный, беременность

Пермские акушеры вернулись к работе после гибели пациентки

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВрач роддома
Врач роддома - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В декабре 2017-го 33-летняя Светлана попала в Пермский краевой перинатальный центр с осложнениями по беременности. Она ждала двойню. Однако спустя месяц лечения умерла вместе с нерожденными детьми. Врачи уверяли семью погибшей, что женщина отравилась рыбными консервами. Суд посчитал иначе — медики получили реальные тюремные сроки.

Пополнение

Светлана и Владимир — семья из поселка Лобаново в Пермской области. Оба юристы, но женщина находилась в декретном отпуске последние несколько лет: в семье растет сын.
О второй беременности Светлана узнала случайно и очень обрадовалась — с мужем они хотели родить еще одного ребенка. На УЗИ молодым родителям сообщили: будет двойня. Семья стала готовиться к прибавлению. Девочки-двойняшки должны были появиться на свет в феврале 2018-го.
© Fotolia / KadmyУЗИ
УЗИ - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Fotolia / Kadmy
УЗИ
В начале ноября, на седьмом месяце беременности, Светлана обратилась в платную клинику для проведения планового УЗИ и осмотра. Тогда выяснилось, что у женщины есть риск преждевременных родов. Врач посоветовал лечь в больницу на сохранение. Она согласилась. Второго ноября ее госпитализировали в Пермский краевой перинатальный центр, один из лучших в области.
По словам Владимира, жена, находясь в больнице, на состояние не жаловалась, а по телефону рассказывала, что ей проводят поддерживающую терапию, чтобы младенцы развивались в срок. После месяца, проведенного в больнице, Свете вдруг неожиданно стало плохо.

“Дети не толкаются”

Второго декабря женщина позвонила мужу с тревожным сообщением. "Я не чувствую толчки детей”, — сказала она. Дежурная медсестра послушала сердцебиение, но ничего конкретного не ответила.
© РИА Новости / Павел БедняковРеанимационный набор в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных
Реанимационный набор в отделении реанимации и интенсивной терапии новорождённых - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Реанимационный набор в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных
Тот день Светлана провела в тревожных переживаниях за состояние двойняшек, однако никто так и не оказал ей помощь. Пообщавшись с супругом последний раз поздним вечером, на следующий день на связь она уже не вышла. Ночью у нее поднялась температура, а после сильно рвало. Женщину срочно перевезли в реанимацию.
Утром третьего декабря Владимир все еще не мог дозвониться до жены, и решив, что у нее начались роды, поспешил в больницу. Не обнаружив Свету в палате, узнал от соседок, что ночью ей стало плохо и врачи забрали ее. Вскоре мужчине сообщили страшное: Светлане сделали экстренное кесарево сечение, но дети погибли. Она же находится в критическом состоянии.
Позже, когда проведут экспертизу тел младенцев, выяснится, что они умерли за сутки до ухудшения состояния женщины. Хоронить нерожденных дочек Владимиру пришлось в одиночестве — Светлана после операции находилась в медикаментозной коме. Из нее женщина так и не вышла — 7 декабря скончалась от сепсиса и полиорганной недостаточности .
© Fotolia / KaarinaSШпроты
Шпроты - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Fotolia / KaarinaS
Шпроты

Инфекция

Одна из первых версий врачей: Светлана отравилась продуктами, принесенными из дома. Мать и муж передавали ей селедку в масле, соленые огурцы, лапшу быстрого приготовления. Но экспертиза не выявила признаков отравления.
“Проведено две независимых медицинских экспертизы. Одна в Оренбурге, другая — в Москве, в Российском центре судебно-медицинской экспертизы, рассказал руководитель следственного отдела по Ленинскому району Перми Павел Пасторов. — Эксперты пришли к выводу: непроведение необходимых медицинских манипуляций способствовало пролабированию околоплодного пузыря, то есть выпадению его за пределы матки. Врачи упустили этот момент, что привело к занесению в околоплодный пузырь инфекции, развитию сепсиса, а впоследствии гибели плодов и самой женщины”.
Обвинение предъявили двум акушерам-гинекологам Пермского краевого перинатального центра Ольге Капизовой и Марине Песковой. Их обвинили в "причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей".
© РИА Новости / Павел ЛьвовБутылочка с соской для новорожденного в роддоме
Бутылочка с соской - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Павел Львов
Бутылочка с соской для новорожденного в роддоме
По версии стороны обвинения, медики проявили некомпетентность, своевременно не скорректировав план лечения. Лечащий врач продолжала проводить сохраняющую терапию даже после того, как в организме развилась инфекция. Заведующая отделением Капизова, в свою очередь, несмотря на показания к проведению хирургического вмешательства, не дала нужных распоряжений для этого. Однако обвиняемые с иском не согласились.

Дефект лечения

В течение двух месяцев продолжались судебные процессы. Было допрошено более 40 свидетелей, а для оценки действий врачей проведено несколько экспертиз как государственных, так и независимых.
Заведующая отделением Капизова заверяла суд, что вина за смерть пациентки лежит на врачах, проводивших женщине кесарево сечение.
“Пациентка была заведомо нездорова, ведь в перинатальный центр ее привезли на скорой, наблюдалась угроза преждевременных родов. Это зафиксировано в обменной карте, — сказал в суде адвокат Капизовой Владимир Медведев. — Оперировать при инфекции было нельзя, вкол и выход иглы способствовали бы быстрейшему развитию септической инфекции. Врачи избрали правильную тактику лечения. У пациентки было стабильное состояние: за месяц нахождения в больнице масса детей увеличилась в два раза, а та катастрофа, которая произошла в ночь со второго на третье декабря, связана с другими причинами. Это случилось из-за действия иных медработников”.
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкМедицинский работник выдает медицинскую карту пациенту в регистратуре поликлиники
Медицинский работник выдает медицинскую карту пациенту в регистратуре поликлиники - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Медицинский работник выдает медицинскую карту пациенту в регистратуре поликлиники
Суд пришел к выводу, что между дефектами в лечении и гибелью беременной женщины и плодов есть прямая связь. Пятого декабря 2019-го Марину Пескову и Ольгу Капизову признали виновными, приговорив к 2,5 года ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью на тот же срок. Решение суда возмутило целый регион.

Преступные обвинения

Такой приговор поверг в шок медицинское сообщество. Во время судебного процесса в поддержку Капизовой и Песковой было собрано три тысячи подписей, а на одно из заседаний в качестве эксперта из Москвы прилетал один из авторитетных врачей России, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии РУДН, профессор Виктор Радзинский. Выводы судмедэкспертизы, которые легли в основу обвинения пермских акушеров-гинекологов, он назвал преступными.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗдание Пермского краевого суда
Здание Пермского краевого суда - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Здание Пермского краевого суда
Сами виновные с приговором не смирились и в январе 2020-го подали прошение о пересмотре дела. Пятого февраля 2020-го Пермский краевой суд вынес потрясшее общественность решение: оставить виновность медиков доказанной, но освободить от назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Гинекологам также отменили вынесенный ранее запрет на занятие медицинской практикой. Обе женщины до сих пор работают в перинатальном центре Перми.
По данным Минздрава за 2023-й показатели материнской смертности в России в соотношении с 2021-м годом снизились на 61%.
По миру, однако, статистика не такая благоприятная. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в докладе за 2023-й сообщает, что каждые две минуты умирает одна женщина во время беременности или при родах. Согласно документу, статистика смертности не снижается с 2015-го почти во всех регионах, и к 2030-му может достигнуть миллиона умерших женщин ежегодно.
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоПермьПермская областьПермский краевой судребенокноворожденныйбеременность
 
 
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