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ОЗК и минсельхоз Зимбабве обсуждают поставки зерна, заявил посол России
ОЗК и минсельхоз Зимбабве обсуждают поставки зерна, заявил посол России - РИА Новости, 21.03.2024
ОЗК и минсельхоз Зимбабве обсуждают поставки зерна, заявил посол России
Объединенная зерновая компания, "Деметра Трейдинг" и минсельхоз Зимбабве обсуждают возможность коммерческих поставок зерна в африканскую страну, заявил в... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T06:52
2024-03-21T06:52
2024-03-21T06:52
зимбабве
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объединенная зерновая компания
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Объединенная зерновая компания, "Деметра Трейдинг" и минсельхоз Зимбабве обсуждают возможность коммерческих поставок зерна в африканскую страну, заявил в интервью РИА Новости посол России в Хараре Николай Красильников. "В прошлом году при содействии посольства и Минсельхоза России были установлены контакты между российскими компаниями - Объединенная зерновая компания, "Деметра Трейдинг" - были налажены контакты с минсельхозом Зимбабве, с национальной организацией мукомолов и зерновым союзом. Они обсуждают возможность организации коммерческих поставок", - сказал Красильников. Он отметил, что продовольственная помощь чрезвычайно актуальна для Зимбабве с учетом засухи и дефицита сельхозпродуктов.
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зимбабве, россия, хараре, объединенная зерновая компания, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), в мире
Зимбабве, Россия, Хараре, Объединенная зерновая компания, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), В мире
ОЗК и минсельхоз Зимбабве обсуждают поставки зерна, заявил посол России
Посол России: ОЗК и минсельхоз Зимбабве обсуждают коммерческие поставки зерна