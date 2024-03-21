https://ria.ru/20240321/zerno-1934597569.html

ОЗК и минсельхоз Зимбабве обсуждают поставки зерна, заявил посол России

ОЗК и минсельхоз Зимбабве обсуждают поставки зерна, заявил посол России - РИА Новости, 21.03.2024

ОЗК и минсельхоз Зимбабве обсуждают поставки зерна, заявил посол России

Объединенная зерновая компания, "Деметра Трейдинг" и минсельхоз Зимбабве обсуждают возможность коммерческих поставок зерна в африканскую страну, заявил в... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T06:52

2024-03-21T06:52

2024-03-21T06:52

зимбабве

россия

хараре

объединенная зерновая компания

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

в мире

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Объединенная зерновая компания, "Деметра Трейдинг" и минсельхоз Зимбабве обсуждают возможность коммерческих поставок зерна в африканскую страну, заявил в интервью РИА Новости посол России в Хараре Николай Красильников. "В прошлом году при содействии посольства и Минсельхоза России были установлены контакты между российскими компаниями - Объединенная зерновая компания, "Деметра Трейдинг" - были налажены контакты с минсельхозом Зимбабве, с национальной организацией мукомолов и зерновым союзом. Они обсуждают возможность организации коммерческих поставок", - сказал Красильников. Он отметил, что продовольственная помощь чрезвычайно актуальна для Зимбабве с учетом засухи и дефицита сельхозпродуктов.

https://ria.ru/20240320/zerno-1934366967.html

зимбабве

россия

хараре

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зимбабве, россия, хараре, объединенная зерновая компания, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), в мире