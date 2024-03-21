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Глава МИД Турции обеспокоился ситуацией вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 21.03.2024
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https://ria.ru/20240321/zaes-1934710382.html
Глава МИД Турции обеспокоился ситуацией вокруг Запорожской АЭС
Глава МИД Турции обеспокоился ситуацией вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 21.03.2024
Глава МИД Турции обеспокоился ситуацией вокруг Запорожской АЭС
Турция обеспокоена ситуацией вокруг Запорожской АЭС, Анкара поддерживает усилия МАГАТЭ в этой сфере, заявил в четверг глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T15:03
2024-03-21T15:03
специальная военная операция на украине
в мире
хакан фидан
турция
россия
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
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СТАМБУЛ, 21 мар - РИА Новости. Турция обеспокоена ситуацией вокруг Запорожской АЭС, Анкара поддерживает усилия МАГАТЭ в этой сфере, заявил в четверг глава МИД Турции Хакан Фидан. "Ситуация на ЗАЭС вызывает у нас беспокойство. Наша страна и регион испытали на себе последствия Чернобыльской катастрофы много лет назад, мы просто не можем допустить еще одну катастрофу. Турция предпринимает ряд инициатив, чтобы предотвратить страшный сценарий на ЗАЭС... Мы также поддерживаем усилия главы МАГАТЭ в этой сфере", - заявил министр, выступая на Первом саммите ядерной энергетики в Брюсселе. Ранее пресс-служба Запорожской АЭС сообщила в своем Telegram-канале, что ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры электростанции. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов уточнял, что вскоре после ротации персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 марта около 18:00 в пяти метрах от ограждения склада дизельного топлива взорвалось безоболочное взрывное устройство массой 300-400 граммов. В свою очередь, МАГАТЭ выпустило заявление, комментируя актуальную ситуацию вокруг ЗАЭС. Глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что военная активность вблизи АЭС стала повседневной реальностью, ситуация не улучшается, объект остается в опасности. Он призвал к максимальной сдержанности, а также к соблюдению пяти принципов, установленных Советом Безопасности ООН. При этом в агентстве не назвали виновную в этой атаке сторону. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. В ноябре 2023 года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в Минобороны РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг электростанции.
https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html
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в мире, хакан фидан, турция, россия, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, энергодар
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хакан Фидан, Турция, Россия, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Энергодар
Глава МИД Турции обеспокоился ситуацией вокруг Запорожской АЭС

Фидан: Турция поддерживает усилия МАГАТЭ по безопасности на Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк Запорожская АЭС
 Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 21 мар - РИА Новости. Турция обеспокоена ситуацией вокруг Запорожской АЭС, Анкара поддерживает усилия МАГАТЭ в этой сфере, заявил в четверг глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Ситуация на ЗАЭС вызывает у нас беспокойство. Наша страна и регион испытали на себе последствия Чернобыльской катастрофы много лет назад, мы просто не можем допустить еще одну катастрофу. Турция предпринимает ряд инициатив, чтобы предотвратить страшный сценарий на ЗАЭС... Мы также поддерживаем усилия главы МАГАТЭ в этой сфере", - заявил министр, выступая на Первом саммите ядерной энергетики в Брюсселе.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
ВСУ уничтожили физическую защиту Запорожской АЭС при отступлении
28 февраля, 13:17
Ранее пресс-служба Запорожской АЭС сообщила в своем Telegram-канале, что ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры электростанции. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов уточнял, что вскоре после ротации персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 марта около 18:00 в пяти метрах от ограждения склада дизельного топлива взорвалось безоболочное взрывное устройство массой 300-400 граммов.
В свою очередь, МАГАТЭ выпустило заявление, комментируя актуальную ситуацию вокруг ЗАЭС. Глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что военная активность вблизи АЭС стала повседневной реальностью, ситуация не улучшается, объект остается в опасности. Он призвал к максимальной сдержанности, а также к соблюдению пяти принципов, установленных Советом Безопасности ООН. При этом в агентстве не назвали виновную в этой атаке сторону.
Стенд госкорпорации Росатом
Глава МАГАТЭ осудил возможные санкции Запада против "Росатома"
19 февраля, 21:45
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
В ноябре 2023 года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в Минобороны РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг электростанции.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
МАГАТЭ не ответило, кто виновен в атаке на Запорожскую АЭС 12 марта
15 марта, 18:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХакан ФиданТурцияРоссияРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСЭнергодар
 
 
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