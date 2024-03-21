https://ria.ru/20240321/vaktsina-1934687736.html

В России разработали две новые вакцины от туберкулеза

В России разработали две новые вакцины от туберкулеза - РИА Новости, 21.03.2024

В России разработали две новые вакцины от туберкулеза

Российские ученые разработали две новые вакцины от туберкулеза, они проходят клинические исследования, заявила главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава, РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T13:52

2024-03-21T13:52

2024-03-21T14:14

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российские ученые разработали две новые вакцины от туберкулеза, они проходят клинические исследования, заявила главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава, директор НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Ирина Васильева. "Наши ученые разработали две новые вакцины. Как раз для взрослого населения, для тех, кто переболел туберкулезом или инфицирован. Сейчас эти вакцины на различных стадиях клинических исследований, и мы ожидаем результаты", — рассказала она на пресс-конференции "Борьба с туберкулезом: достижения, риски, приоритеты" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".По словам эксперта, для скрининга заболевания сейчас активно применяют российские технологии искусственного интеллекта, которые помогают не пропустить патологию в легких.В конце прошлого года министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что за последние десять лет заболеваемость туберкулезом в России снизилась в два раза, а смертность — в три. Он также подчеркнул, что всех пациентов обеспечивают лекарственными препаратами за счет средств государства.

https://ria.ru/20240213/vaktsina-1927098104.html

https://ria.ru/20230322/tuberkulez-1859663896.html

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