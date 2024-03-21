https://ria.ru/20240321/tuberkulez-1934711133.html

Эксперт Минздрава рассказала об успехах России в борьбе с туберкулезом

Эксперт Минздрава рассказала об успехах России в борьбе с туберкулезом - РИА Новости, 21.03.2024

Эксперт Минздрава рассказала об успехах России в борьбе с туберкулезом

Исторический минимум по заболеваемости и смертности от туберкулеза отмечается в России, по предварительным данным 2023 года, однако из-за последствий пандемии... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T15:05

2024-03-21T15:05

2024-03-21T15:05

здоровье - общество

россия

туберкулез

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Исторический минимум по заболеваемости и смертности от туберкулеза отмечается в России, по предварительным данным 2023 года, однако из-за последствий пандемии коронавируса есть риск роста заболеваемости им, заявила главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава РФ, директор НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Ирина Васильева. "Мы достигли больших успехов. Действительно, у нас заболеваемость и смертность большим шагом снижается, особенно последние 10 лет. По предварительным данным за 2023 год, мы вновь отмечаем новый исторический минимум заболеваемости и смертности по туберкулезу", - сказала Васильева на пресс-конференции "Борьба с туберкулезом: достижения, риски, приоритеты" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Она отметила, что ситуация в регионах сильно различается. Проблемные регионы есть на Дальнем Востоке, Сибирском и Уральском ФО, наиболее благоприятная ситуация - в регионах ЦФО, Южного и Сверо-Западного федеральных округов, уточнила специалист. По ее словам, из-за пандемии коронавируса были проблемы с профилактическими осмотрами, с отсрочкой плановой госпитализации, пациенты не получали дорожного контроля за лечением. "Конечно, понимая, что туберкулез развивается отсроченно, то есть не сразу, мы держим руку на пульсе и понимаем, что в ближайшие годы риск повышения роста заболеваемости наиболее высокий, то есть в первые годы постковида", - пояснила Васильева.

https://ria.ru/20230322/tuberkulez-1859663896.html

https://ria.ru/20230322/tuberkulez-1859729393.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, туберкулез