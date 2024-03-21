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Орбан заявил Путину о желании наращивать сотрудничество с Россией - РИА Новости, 21.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
19:01 21.03.2024 (обновлено: 19:49 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/orban-1934783941.html
Орбан заявил Путину о желании наращивать сотрудничество с Россией
Орбан заявил Путину о желании наращивать сотрудничество с Россией - РИА Новости, 21.03.2024
Орбан заявил Путину о желании наращивать сотрудничество с Россией
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил Владимиру Путину послание, в котором поздравил его с переизбранием на президентский пост и выразил готовность... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T19:01
2024-03-21T19:49
выборы президента россии — 2024
россия
венгрия
виктор орбан
владимир путин
в мире
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БУДАПЕШТ, 21 мар — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил Владимиру Путину послание, в котором поздравил его с переизбранием на президентский пост и выразил готовность развивать совместную работу, сообщил пресс-секретарь венгерского политика Берталан Хаваши, его слова цитирует агентство MTI."Мы готовы наращивать сотрудничество между нашими странами в сферах, не ограниченных международным правом. &lt;...&gt; Сотрудничество Венгрии и России основано на взаимном уважении, что позволяет обсуждать важные вопросы даже в нынешней очень сложной геополитической ситуации", — отметил венгерский премьер. Орбан направил свое послание после оглашения официальных итогов президентских выборов в России.Как подчеркнул глава правительства, в Будапеште убеждены, что "поддержание диалога является фундаментальным условием скорейшего установления мира".Президентские выборы в России прошли 15-17 марта. Победил Владимир Путин с результатом 87,28% голосов.Избранного президента поздравили лидеры многих стран, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
https://ria.ru/20240319/vybory-1934109915.html
https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html
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россия, венгрия, виктор орбан, владимир путин, в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Путин, В мире
Орбан заявил Путину о желании наращивать сотрудничество с Россией

Орбан заявил в поздравлении Путину, что рад сотрудничеству России и Венгрии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 21 мар — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил Владимиру Путину послание, в котором поздравил его с переизбранием на президентский пост и выразил готовность развивать совместную работу, сообщил пресс-секретарь венгерского политика Берталан Хаваши, его слова цитирует агентство MTI.
"Мы готовы наращивать сотрудничество между нашими странами в сферах, не ограниченных международным правом. <...> Сотрудничество Венгрии и России основано на взаимном уважении, что позволяет обсуждать важные вопросы даже в нынешней очень сложной геополитической ситуации", — отметил венгерский премьер.
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Запад не может позволить себе непризнание итогов выборов в России
19 марта, 08:00
Орбан направил свое послание после оглашения официальных итогов президентских выборов в России.
Как подчеркнул глава правительства, в Будапеште убеждены, что "поддержание диалога является фундаментальным условием скорейшего установления мира".
Президентские выборы в России прошли 15-17 марта. Победил Владимир Путин с результатом 87,28% голосов.
Избранного президента поздравили лидеры многих стран, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Запад и Киев сделали все для победы Путина
18 марта, 08:00
 
Выборы президента России — 2024РоссияВенгрияВиктор ОрбанВладимир ПутинВ мире
 
 
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