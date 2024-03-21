https://ria.ru/20240321/orban-1934783941.html

Орбан заявил Путину о желании наращивать сотрудничество с Россией

Орбан заявил Путину о желании наращивать сотрудничество с Россией - РИА Новости, 21.03.2024

Орбан заявил Путину о желании наращивать сотрудничество с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил Владимиру Путину послание, в котором поздравил его с переизбранием на президентский пост и выразил готовность... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T19:01

2024-03-21T19:01

2024-03-21T19:49

выборы президента россии — 2024

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БУДАПЕШТ, 21 мар — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил Владимиру Путину послание, в котором поздравил его с переизбранием на президентский пост и выразил готовность развивать совместную работу, сообщил пресс-секретарь венгерского политика Берталан Хаваши, его слова цитирует агентство MTI."Мы готовы наращивать сотрудничество между нашими странами в сферах, не ограниченных международным правом. <...> Сотрудничество Венгрии и России основано на взаимном уважении, что позволяет обсуждать важные вопросы даже в нынешней очень сложной геополитической ситуации", — отметил венгерский премьер. Орбан направил свое послание после оглашения официальных итогов президентских выборов в России.Как подчеркнул глава правительства, в Будапеште убеждены, что "поддержание диалога является фундаментальным условием скорейшего установления мира".Президентские выборы в России прошли 15-17 марта. Победил Владимир Путин с результатом 87,28% голосов.Избранного президента поздравили лидеры многих стран, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

https://ria.ru/20240319/vybory-1934109915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, венгрия, виктор орбан, владимир путин, в мире