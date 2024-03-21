https://ria.ru/20240321/nato-1934533033.html

"Цели определены". Против России готовят второй фронт

"Цели определены". Против России готовят второй фронт - РИА Новости, 21.03.2024

"Цели определены". Против России готовят второй фронт

Генсек НАТО Йенс Столтенберг совершил турне по Южному Кавказу. Встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, затем — с грузинским и армянским... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T08:00

2024-03-21T08:00

2024-03-21T08:02

в мире

армения

баку

грузия

ильхам алиев

йенс столтенберг

нато

еврокомиссия

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Генсек НАТО Йенс Столтенберг совершил турне по Южному Кавказу. Встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, затем — с грузинским и армянским премьерами Ираклием Кобахидзе и Николом Пашиняном. Все выразили готовность развивать сотрудничество с Североатлантическим альянсом. О том, чем это грозит России, — в материале РИА Новости.Царь горы"Партнерство НАТО и Азербайджана имеет долгую историю — более 30 лет, — отметил на переговорах со Столтенбергом Алиев. — Баку участвовал в миротворческих операциях в Косово и Афганистане, что стало огромным опытом для нас. В конце августа 2021-го наши военнослужащие были в числе последних коалиционных сил, покинувших Афганистан. Это еще раз демонстрирует нашу твердую приверженность сотрудничеству".Также Алиев рассказал высокому гостю о модернизации азербайджанской армии по стандартам НАТО. По его словам, это повышает профессионализм войск. Доказательство — вторая карабахская война в 2020 году и так называемая антитеррористическая операция в 2023-м, положившая конец самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике. "Это хороший пример того, как можно разрешить затянувшиеся конфликты", — считает Алиев. Впрочем, он заверил Столтенберга, что сейчас нацелен на подписание мирного договора с Ереваном, а не на продолжение конфронтации.Президент напомнил генсеку, что Азербайджан поставляет газ шести членам НАТО, а также двум партнерам альянса и в Еврокомиссии это очень ценят. Признался, что чувствует в связи с этим большую ответственность.Столтенберг поблагодарил Алиева за поставки газа и урегулирование с Арменией. Также он приветствовал решение Баку отправить в Киев гуманитарную помощь.Самый лучший другВ Тбилиси генсек подчеркнул, что Грузия — один из ближайших партнеров НАТО. Сказал, что Россия должна признать Абхазию и Южную Осетию частью закавказской республики, и связал политику Москвы на этом направлении с действиями на Украине. По его словам, все это незаконно.Затем Столтенберг поблагодарил Грузию за помощь тысячам украинских беженцев и подчеркнул значимость Черного моря. Сейчас важно блокировать судоходство, чтобы мешать России, но после "успеха Украины" экономические цепочки, сформировавшиеся в регионе, восстановятся, добавил он."Я хотел бы поблагодарить вас лично за поддержку нашей страны, наших евро-атлантических устремлений. <…> Грузия — один из самых лояльных и надежных партнеров НАТО. На протяжении многих лет мы активно участвовали в проводимых операциях под эгидой альянса, внося значительный вклад в укрепление общей евро-атлантической безопасности. С другой стороны, НАТО играла и играет важную роль в развитии обороноспособности Грузии", — сказал в ответ Кобахидзе.И выразил обеспокоенность угрозой крушения идеи "мирной Европы". В этот сложный исторический период страны должны объединиться и твердо соблюдать принципы международного права, подчеркнул он.Интересное предложениеЗа день до приезда Столтенберга в Ереван Никол Пашинян предупредил жителей приграничных с Азербайджаном сел в Тавушской области, что в конце недели возможно возобновление боевых действий. Это произойдет в том случае, если Армения откажется передавать соседям четыре населенных пункта и прилегающие к ним территории, которые по советским картам относились к Азербайджанской ССР, пояснил глава государства. Примечательно, что Пашинян сам предлагает вернуть эту границу, но в Баку хотят получить села до начала делимитации."НАТО содействует суверенитету и территориальной целостности Армении, ее мирным устремлениям", — заверил Столтенберг. И напомнил о необходимости подписать с Баку мирный договор.Также премьер и генсек обсудили реформы в Армении. "Вы проявили истинную приверженность борьбе с коррупцией, укреплению демократических институтов и соблюдению верховенства закона", — отметил Столтенберг."Мы заинтересованы в продолжении и развитии политического диалога, расширении партнерства с альянсом, а также с отдельными его участниками. Надеемся, что в ближайшее время утвердят программу, индивидуально адаптированную к новому формату сотрудничества Армения — НАТО", — ответил Пашинян.Он объяснил это необходимостью развить оборонный потенциал республики на фоне серьезных угроз безопасности. Вместе с тем премьер подчеркнул, что придерживается политики регионализации. "Наши особые отношения с Грузией и Ираном чрезвычайно важны, и никакое наше сотрудничество не может быть направлено против нашего же региона", — указал глава государства.Опасные игрыВ Кремле видят, как НАТО стремится усилить свое влияние на Кавказе, и считают, что это не добавит региону стабильности, прокомментировал вояж Солтенберга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Эти контакты — суверенное право кавказских государств. Мы внимательно наблюдаем и главным образом намерены ориентироваться на наши двусторонние отношения и инструменты сотрудничества, которые имеются у нашей стороны", — добавил он."У НАТО есть задача-максимум, а именно: открыть в Закавказье второй фронт против нашей страны и в целом подпалить заново регион", — уточнила официальный представитель МИД Мария Захарова."Не стоит преувеличивать значение НАТО для Южного Кавказа, но оно существенное. Альянс поставил перед собой цель качественно ослабить влияние России на регион. Главной мишенью выбрали Армению. В связи с этим Запад всецело одобряет политику переориентации Пашиняна. Что касается грузинско-натовского партнерства, то его интенсивность снизилась. Тбилиси все еще придерживается курса на вступление в альянс, но отношения Грузии с Западом ухудшились на фоне российско-украинского конфликта. В случае с Азербайджаном основным каналом влияния альянса на Баку остается Турция", — объяснил РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов.Заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков считает турне Столтенберга по Южному Кавказу ознакомительным. В НАТО хотят определиться с дальнейшей стратегией в регионе. "Мы видим масштабное переформатирование региональной политики, обозначившееся после второй карабахской войны и начала СВО. Армения, потеряв Карабах, стремится дистанцироваться от Москвы под предлогом "диверсификации системы безопасности". Грузия совершает сложный маневр. С одной стороны, публично сохраняет приверженность евро-атлантическому выбору. С другой, старается избежать конфронтации с Москвой. Азербайджан хочет кооперации с ЕС, но не интеграции. И ведет двусмысленную политику в отношении Москвы, чередуя дружеские жесты с заигрыванием с Киевом. Столтенберг, видимо, решил лично разобраться в происходящем", — рассуждает эксперт.Как бы там ни было, опрошенные РИА Новости политологи полагают, что Армения может стать точкой опоры для попыток Запада нивелировать роль России в регионе. Недаром Столтенберг направился в Ереван после Баку и Тбилиси: хотел собрать побольше информации о Южном Кавказе перед самой важной встречей.

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, армения, баку, грузия, ильхам алиев, йенс столтенберг, нато, еврокомиссия, снг, никол пашинян