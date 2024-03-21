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Белоруссия и Россия намерены сотрудничать в сфере наноспутников - РИА Новости, 21.03.2024
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10:16 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/nanosputniki-1934620909.html
Белоруссия и Россия намерены сотрудничать в сфере наноспутников
Белоруссия и Россия намерены сотрудничать в сфере наноспутников - РИА Новости, 21.03.2024
Белоруссия и Россия намерены сотрудничать в сфере наноспутников
Белоруссия и РФ намерены сотрудничать в сфере создания и запуска в космос наноспутников, сообщил в интервью РИА Новости начальник управления аэрокосмической... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T10:16
2024-03-21T10:16
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МИНСК, 21 мар – РИА Новости. Белоруссия и РФ намерены сотрудничать в сфере создания и запуска в космос наноспутников, сообщил в интервью РИА Новости начальник управления аэрокосмической деятельности аппарата Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Петр Витязь. "Мы много работаем с Россией в рамках Союзного государства по созданию и использованию наноспутников, малых спутников, организации связи между спутниками", - отметил Витязь. Он рассказал, что с "Роскосмосом" обсуждается тема создания целой системы наноспутников, планируется запуск трех спутников – двух российских и одного белорусского. "Будут реализованы особые программы взаимодействия и связи между ними. Это будет способствовать более точному изучению климата и многих явлений, которые происходят в космосе", - продолжил собеседник. Витязь отметил, что в создании наноспутника дистанционного зондирования Земли заинтересовано Сибирское отделение Российской академии наук. "По просьбе Сибирского отделения рассматривается возможность создания наноспутника дистанционного зондирования Земли "Космодозор" для выявления и исследования пожаров, стихийных бедствий", - сообщил Витязь. По его словам, также в рамках космической тематики разрабатывается союзная программа по новым материалам. "Есть и много других перспектив. Но эти программы будем предлагать реализовать в рамках Союзного государства", - подчеркнул он. Среди важных направлений работы Витязь назвал разработку радаров, которые позволят спутнику осуществлять съемку даже во время облачности на Земле, микродвигателей, которые позволят корректировать орбиту малых спутников. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.
https://ria.ru/20240119/korabl-1922240091.html
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белоруссия, россия, роскосмос, российская академия наук, земля, космос
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Роскосмос, Российская академия наук, Земля, Космос

Белоруссия и Россия намерены сотрудничать в сфере наноспутников

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМакет искусственного спутника Земли "Интеркосмос-1" в музее на ВДНХ
Макет искусственного спутника Земли Интеркосмос-1 в музее на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Макет искусственного спутника Земли "Интеркосмос-1" в музее на ВДНХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 21 мар – РИА Новости. Белоруссия и РФ намерены сотрудничать в сфере создания и запуска в космос наноспутников, сообщил в интервью РИА Новости начальник управления аэрокосмической деятельности аппарата Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Петр Витязь.
«
"Мы много работаем с Россией в рамках Союзного государства по созданию и использованию наноспутников, малых спутников, организации связи между спутниками", - отметил Витязь.
Он рассказал, что с "Роскосмосом" обсуждается тема создания целой системы наноспутников, планируется запуск трех спутников – двух российских и одного белорусского. "Будут реализованы особые программы взаимодействия и связи между ними. Это будет способствовать более точному изучению климата и многих явлений, которые происходят в космосе", - продолжил собеседник.
Витязь отметил, что в создании наноспутника дистанционного зондирования Земли заинтересовано Сибирское отделение Российской академии наук. "По просьбе Сибирского отделения рассматривается возможность создания наноспутника дистанционного зондирования Земли "Космодозор" для выявления и исследования пожаров, стихийных бедствий", - сообщил Витязь.
По его словам, также в рамках космической тематики разрабатывается союзная программа по новым материалам.
«
"Есть и много других перспектив. Но эти программы будем предлагать реализовать в рамках Союзного государства", - подчеркнул он.
Среди важных направлений работы Витязь назвал разработку радаров, которые позволят спутнику осуществлять съемку даже во время облачности на Земле, микродвигателей, которые позволят корректировать орбиту малых спутников.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.
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