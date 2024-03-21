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Петр Витязь: отправка белоруски в космос имеет важное политическое значение

Петр Витязь: отправка белоруски в космос имеет важное политическое значение - РИА Новости, 21.03.2024

Петр Витязь: отправка белоруски в космос имеет важное политическое значение

Сегодня состоится важное для Белоруссии событие: впервые в ее суверенной истории в космос полетит гражданин республики. Направление на МКС белорусского... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T11:00

2024-03-21T11:00

2024-03-21T11:00

белоруссия

земля

россия

олег новицкий

роскосмос

космос

интервью

парламентское собрание союза беларуси и россии

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Сегодня состоится важное для Белоруссии событие: впервые в ее суверенной истории в космос полетит гражданин республики. Направление на МКС белорусского космонавта-женщины стало возможным благодаря договоренности на уровне президентов Белоруссии и России. В основной экипаж входит белоруска Марина Василевская, в дублирующий – белоруска Анастасия Ленкова. Возвращение на Землю корабля "Союз МС-24" с представителем Белоруссии на борту планируется 2 апреля. О том, как проходил отбор белорусских кандидатов, какие научные эксперименты в космосе проведет представительница республики и каковы перспективы дальнейшего взаимодействия с "Роскосмосом", РИА Новости рассказал начальник управления аэрокосмической деятельности аппарата Национальной академии наук Белоруссии Петр Витязь.— Что принесет Белоруссии в научном и имиджевом плане полет первого белорусского космонавта? Почему перед республикой встал вопрос о том, что пора направить в космос своего представителя?— Космос и космические технологии представляют сегодня большой интерес не только для Беларуси, но и в мировом масштабе. Развитие жизни на Земле связано с развитием космических технологий. Есть наука о космосе, наука в космосе и наука "из космоса". Мы занимаемся в большей степени наукой "из космоса" и наукой в космосе.Мы начали заниматься космосом еще 1998 году, когда на заседании бюро президиума Национальной академии наук было отмечено, что космос является одной из приоритетных задач. Затем с Россией был подписан договор о сотрудничестве, начали реализовывать союзные космические программы. Уже выполнено восемь программ по космической тематике.Космос требует прочных, надежных материалов, электроники, оптики. Это проверка новых технологий в условиях космоса, которые затем применяются на Земле. Сегодня человек уже не может жить без космических технологий, без использования космической информации – это связь и телевидение, определение погоды, навигация транспорта, прогнозирование природных чрезвычайных ситуаций, точное земледелие и десятки других направлений.Освоение космических технологий – это затратное дело, но их использование в дальнейшем приносит экономический эффект. Космические технологии – это локомотив развития других отраслей экономики, а космическая информация нужна для решения многих практических задач в различных сферах. Так что создание новых технологий и материалов, применяемых в космической сфере, важно в экономическом плане. Естественно, что многие страны, которые имеют динамику развития, в сферу своих интересов включают исследование космического пространства, создание космических технологий. В 2011 году был подписан договор с "Роскосмосом" о сотрудничестве, что открыло для нас возможности более широкого сотрудничества.Белорусскими учеными многое сделано в области дистанционного зондирования Земли. Создана белорусская космическая система дистанционного зондирования Земли с ее наземным и орбитальным сегментом.Сейчас наступил новый этап для Беларуси, решено направить в космос белорусского космонавта. Мы гордимся нашими (выходцами из Белоруссии – ред.) космонавтами Петром Климуком, Владимиром Коваленком, Олегом Новицким, которые побывали в космосе. Но сейчас Беларусь впервые как независимая суверенная страна направляет своего космонавта. Это не только технологическое достижение. Это событие будет иметь и важное политическое значение.— По каким критериям была отобрана первый космонавт от Беларуси?— Конечно, когда возникло намерение направить своего космонавта на МКС, было много желающих в Беларуси. Но "Роскосмосом" установлены определенные правила, требования к космонавтам. Например, по возрасту. Нельзя посылать в космос как очень молодых, потому что у них неокрепший организм, так и людей старшего возраста. Конечно, на человека влияют космические излучения. Есть определенные требования к кандидатам по состоянию здоровья. Учитываются в том числе психологические аспекты личности, психологическая совместимость, устойчивость. Критериев много. У российской стороны очень большой опыт в отборе и подготовке космонавтов. Кстати, система отбора также меняется. Например, ранее отбор в космические отряды проходил только среди военных, а сейчас, в принципе, претендовать может любой, кто соответствует определенным критериям – по специальности, по здоровью и даже по габаритам.Всего желающих в Беларуси было около двух тысяч — и мужчин, и женщин. Мы запросили у "Роскосмоса" информацию о критериях отбора претендентов на полет в космос. В Беларуси претенденты прошли ряд комиссий, по результатам было отобрано около 30 человек. Документы по ним были направлены в "Роскосмос", в корпорации отобрали шесть претендентов. Эти кандидаты были направлены в Россию, где прошли медицинский осмотр. Все шесть человек практически могли лететь, но выбор был сделан в пользу Василевской, ее дублером выбрана Ленкова. Они замечательно прошли весь необходимый курс подготовки и сейчас находятся на Байконуре, готовятся непосредственно к полету, который состоится 21 марта.— Какие задачи стоят перед первым белорусским космонавтом? Какие научные эксперименты должна провести представительница Беларуси в космосе?— Василевская является помощником Новицкого по управлению кораблем, так что она изучила, какие функции в этой части будет выполнять при необходимости, и в целом систему (космического аппарата – ред.).Естественно, мы заинтересованы в проведении научных экспериментов и исследований в космосе. На МКС есть специальный модуль "Наука", где можно проводить исследования. Там есть и белорусские приборы. Мы подготовили много предложений по проведению исследований в космосе, но после обсуждений с "Роскосмосом" выбрали то, что интересно и им, и нам.Это семь проектов. Два проекта — общественно-образовательные, то есть во время полета предполагаются контакты, общение космонавтов с орбиты со школьниками, студентами. Такое общение будет полезным для ребят, позволит привлечь молодежь к получению новых знаний, к занятию наукой и космосом. По возвращению, естественно, у космонавтов тоже будут встречи с молодежью.Пять проектов — научные. Прежде всего нам интересна тема дистанционного зондирования Земли. На МКС есть такие приборы. Мы поставили задачу снять определенные участки земли Беларуси, чтобы мы могли идентифицировать (сопоставить – ред.) результаты, снимки со станции, со спутника дистанционного зондирования Земли, с самолета, беспилотника и наземную информацию. Это позволит проанализировать происходящие изменения, позволит точнее обрабатывать информацию, которую мы получаем, в интересах пользователей на Земле.Еще одно запланированное задание касается микробиологии, изучения бактерий, их влияния в космосе на людей, материалы, оптику и радиоэлектронику, а также изменения микробиома человека в космосе и по возвращении из полета. Кроме того, планируется изучить изменение свойств лактоферрина в космических условиях. Также есть исследование, спланированное институтом физиологии, касающееся анализа состояния человека в космосе. Разработаны определенные датчики, сенсоры – будут проводиться определенные эксперименты, их результаты мы потом будем изучать и обобщать. Еще одно исследование спланировано в интересах института мясомолочной промышленности в целях изучения влияния некоторых продуктов на организм.То есть будут проводиться практические научные исследования в космосе, спланированные рядом институтов Национальной академии наук Беларуси. Надеемся после обработки данных получить полезные результаты не только для космоса, но и для жизни человека на Земле.— Была ли научная программа скорректирована с учетом того, что в итоге в космос направится космонавт-женщина? Отличались бы задачи, если бы в космос от Беларуси планировалось направить мужчину?— На набор научных программ не влиял пол белорусского космонавта – женщина или мужчина. Исследования не связаны никак с особенностями женского здоровья и женской психологией.— С учетом ранее отмеченной вами важности космических технологий для развития экономики планирует ли Белоруссия продолжать исследования в данной сфере, в том числе предполагающие направление представителей республики в космос, возможно, на более длительные сроки?— Естественно. Не только направлять космонавтов – что уже интересно само по себе, правда, затратно, так что требует просчета экономической выгоды, — но и решать вопросы, связанные с созданием новых аппаратов высокого разрешения для космических исследований.— Для белорусской науки было бы интересно, если бы на МКС снова полетел белорусский космонавт, чтобы реализовать те научные исследования, которые пока были отложены в сторону в пользу тех экспериментов, которые должна провести Василевская?— Интерес большой. Будет ли возможность – решаем не только мы. Будем нарабатывать научные программы. Если наберется (достаточное число – ред.), если экономически это будет выгодно и если мы сможем убедить в этом руководство, конечно, да.— Президент Белоруссии говорил, что полученный Ленковой опыт не останется невостребованным, поэтому возникает вопрос, может быть, она следующий космонавт от Белоруссии?— Кто знает, может, и Ленкова полетит... Она медик, может, мы тогда больше медицинских исследований предложим (провести в космосе – ред.) … с той точки зрения, что надо готовиться к дальним полетам, к освоению Луны… В этой части много вопросов, связанных с медициной и физиологией человека в космических условиях. Много и биологических вопросов – надо решать, как жить человеку, чем питаться, как получать энергию…Но пока у нас задача, чтобы этот полет (21 марта – ред.) состоялся, после чего обработаем полученные данные, посмотрим, что нам это даст в практическом плане. В том числе будем обсуждать итоги с "Роскосмосом".Тогда уже будет приниматься решение. Кстати, и на Земле много работы (для космонавта и ее дублера – ред.).— Намерена ли Академия наук Беларуси продолжить сотрудничество с "Роскосмосом" по освоению космоса? Какие новые совместные инициативы обсуждаются?— Сейчас на орбите летает четыре наших спутника – спутник дистанционного зондирования Земли, спутник связи и два университетских наноспутника.Беларусь и Россия сейчас работают над созданием нового спутника дистанционного зондирования Земли высокого разрешения. Этот российско-белорусский космический аппарат с разрешением съемки 0,35 м будет создан в 2028 году, а запущен в 2029 году. Идет подготовка рабочего проекта спутника.Мы много работаем с Россией в рамках Союзного государства по созданию и использованию наноспутников, малых спутников, организации связи между спутниками.Мы обсуждаем с "Роскосмосом" тему создания целой системы наноспутников, планируем запуск трех спутников – два российских и один белорусский нанонспутник. Будут реализованы особые программы взаимодействия и связи между ними. Это будет способствовать более точному изучению климата и многих явлений, которые происходят в космосе. По просьбе Сибирского отделения (Российской академии наук – ред.) рассматривается возможность создания наноспутника дистанционного зондирования Земли "Космодозор" для выявления и исследования пожаров, стихийных бедствий. В Беларуси благодаря получаемой космической информации практических нет крупных лесных пожаров – они вовремя обнаруживаются. В стране отработана система оперативной ликвидации очагов.Также разрабатывается программа по новым материалам. Есть и много других перспектив. Но эти программы будем предлагать реализовать в рамках Союзного государства.Нам интересно участие в российской лунной программе, мы обсуждаем сейчас вопрос нашего возможного участия в различных исследованиях. Речь не только об аппаратуре, технологиях, научных проектах, но и об освоении Луны.Кстати, мы и с Китаем взаимодействуем. Китай тоже делает станцию, запускает спутники. Они проводят открытый конкурс. Мы готовы участвовать.Направлений использования космического пространства много, вопрос в финансовых ресурсах. Интерес людей большой, но надо чтобы это было полезно для страны, чтобы результаты положительно влияли на экономику страны и на обеспечение ее защиты.Важный вопрос — разработка радаров, которые позволят спутнику осуществлять съемку даже при облаках. Нужно, чтобы спутник был всевидящим, мог снимать в любое время. У нас много бывает облаков. Это важно и для развития Северного морского пути, там тоже часто облачность.Со временем за счет гравитации высота полета любого спутника постепенно снижается. Так что еще одна тема – микродвигатели для малых спутников, которые позволят приподнимать спутник. Вопросы ориентации, балансирования, чтобы спутник был устойчив … Десятки вопросов есть, которые нужно решать науке и на практике, для улучшения освоения космического пространства и освоения новых технологий. И мы этим занимаемся.У нас с "Роскосмосом" есть рабочая группа, которая не только ведет анализ того, что сделано в космической сфере, что делается, но и стратегически что нужно делать. Мы раз в полгода встречаемся, обсуждаем, принимаем решения исходя из того, какая будет отдача от реализации программ – не только научная, но и практическая. Мы стараемся вместе использовать лучшие разработки друг друга в интересах Союзного государства и каждой из стран.— Вы упомянули сотрудничество с Китаем. По каким направлениям оно осуществляется?— Пока отрабатываем эти вопросы, подписанных соглашений еще нет. Есть меморандум о намерениях и интерес к сотрудничеству. Мы изучаем возможности друг друга, когда будет определено взаимовыгодное направление, будем участвовать.— Пока первоочередной партнер в космической сфере – "Роскосмос"?— Конечно. У нас сложились традиции сотрудничества, отработаны технологии взаимодействия, заключены соглашения о сотрудничестве на разных уровнях. Кроме того, у нас Союзное государство.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, земля, россия, олег новицкий, роскосмос, космос, интервью