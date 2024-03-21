https://ria.ru/20240321/moldavia-1934790025.html

В Молдавии фигурантов дела о финансировании партий оставили под арестом

В Молдавии фигурантов дела о финансировании партий оставили под арестом - РИА Новости, 21.03.2024

В Молдавии фигурантов дела о финансировании партий оставили под арестом

Апелляционная палата Кишинева сохранила меру пресечения в виде предварительного заключения на 30 суток в отношении трех фигурантов дела о незаконном... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T19:27

2024-03-21T19:27

2024-03-21T19:27

в мире

молдавия

кишинев

россия

илан шор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856182329_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_b96ca1ddf7de44f63f14450f6a7bc830.jpg

КИШИНЕВ, 21 мар – РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева сохранила меру пресечения в виде предварительного заключения на 30 суток в отношении трех фигурантов дела о незаконном финансировании партий, сообщили в четверг в Антикоррупционной прокуратуре Молдавии. Глава Антикоррупционной прокураторы Молдавии Вероника Драгалин на брифинге 7 марта заявила, что в ее ведомстве находятся дела о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег, и подчеркнула, что эти дела объединяет связь с "организованной преступной группировкой", которой, по ее словам, руководит оппозиционный молдавский политик Илан Шор. "По делу о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег, в рамках которого прошли обыски, изъято несколько миллионов леев (миллион леев эквивалентен почти 52 тысячам евро - ред.) и тысячи евро и задержаны трое фигурантов (бывших сотрудников силовых структур). Сегодня, 21 марта 2024 года, Апелляционная палата Кишинева сохранила меру пресечения в виде предварительного заключения на 30 суток в отношении этих фигурантов дела", - говорится в сообщении, опубликованном на странице прокуратуры в соцсети Facebook*. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Также парламент запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах на протяжении трех лет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

молдавия

кишинев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, россия, илан шор