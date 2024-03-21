https://ria.ru/20240321/moldavia-1934790025.html
В Молдавии фигурантов дела о финансировании партий оставили под арестом
В Молдавии фигурантов дела о финансировании партий оставили под арестом - РИА Новости, 21.03.2024
В Молдавии фигурантов дела о финансировании партий оставили под арестом
Апелляционная палата Кишинева сохранила меру пресечения в виде предварительного заключения на 30 суток в отношении трех фигурантов дела о незаконном... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T19:27
2024-03-21T19:27
2024-03-21T19:27
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КИШИНЕВ, 21 мар – РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева сохранила меру пресечения в виде предварительного заключения на 30 суток в отношении трех фигурантов дела о незаконном финансировании партий, сообщили в четверг в Антикоррупционной прокуратуре Молдавии. Глава Антикоррупционной прокураторы Молдавии Вероника Драгалин на брифинге 7 марта заявила, что в ее ведомстве находятся дела о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег, и подчеркнула, что эти дела объединяет связь с "организованной преступной группировкой", которой, по ее словам, руководит оппозиционный молдавский политик Илан Шор. "По делу о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег, в рамках которого прошли обыски, изъято несколько миллионов леев (миллион леев эквивалентен почти 52 тысячам евро - ред.) и тысячи евро и задержаны трое фигурантов (бывших сотрудников силовых структур). Сегодня, 21 марта 2024 года, Апелляционная палата Кишинева сохранила меру пресечения в виде предварительного заключения на 30 суток в отношении этих фигурантов дела", - говорится в сообщении, опубликованном на странице прокуратуры в соцсети Facebook*. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Также парламент запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах на протяжении трех лет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, илан шор
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Илан Шор
В Молдавии фигурантов дела о финансировании партий оставили под арестом
В Молдавии трех фигурантов дела о финансировании партий оставили под арестом
КИШИНЕВ, 21 мар – РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева сохранила меру пресечения в виде предварительного заключения на 30 суток в отношении трех фигурантов дела о незаконном финансировании партий, сообщили в четверг в Антикоррупционной прокуратуре Молдавии.
Глава Антикоррупционной прокураторы Молдавии Вероника Драгалин на брифинге 7 марта заявила, что в ее ведомстве находятся дела о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег, и подчеркнула, что эти дела объединяет связь с "организованной преступной группировкой", которой, по ее словам, руководит оппозиционный молдавский политик Илан Шор
.
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"По делу о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег, в рамках которого прошли обыски, изъято несколько миллионов леев (миллион леев эквивалентен почти 52 тысячам евро - ред.) и тысячи евро и задержаны трое фигурантов (бывших сотрудников силовых структур). Сегодня, 21 марта 2024 года, Апелляционная палата Кишинева сохранила меру пресечения в виде предварительного заключения на 30 суток в отношении этих фигурантов дела", - говорится в сообщении, опубликованном на странице прокуратуры в соцсети Facebook*.
Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Также парламент запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах на протяжении трех лет.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.