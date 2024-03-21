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В Ленинградской области автобус столкнулся с иномаркой, погиб человек
В Ленинградской области автобус столкнулся с иномаркой, погиб человек - РИА Новости, 21.03.2024
В Ленинградской области автобус столкнулся с иномаркой, погиб человек
Один человек погиб и четыре пострадали при столкновении иномарки с автобусом, перевозившем рабочих строительной организации, в Ленинградской области, сообщила... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:53
2024-03-21T14:53
2024-03-21T15:12
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар – РИА Новости. Один человек погиб и четыре пострадали при столкновении иномарки с автобусом, перевозившем рабочих строительной организации, в Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербург и Ленинградской области. ДТП произошло утром в четверг на 255-м километре автодороги "Псков- Гдов - Сланцы-Кингисепп - Крополье". "На месте происшествия установлено, что 63-летний водитель Hyundai Santa Fe на левом закруглении дороги не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ПАЗ-4234 под управлением 48-летнего водителя, перевозившего рабочих строительной организации. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении. Отмечается, что один из пассажиров автобуса, 47-летний мужчина был госпитализирован бригадой скорой помощи, еще трое пассажиров 32, 25 и 19 лет самостоятельно обратились за медицинской помощью в районную больницу.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
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происшествия, ленинградская область, санкт-петербург, hyundai creta
Происшествия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Hyundai Creta
В Ленинградской области автобус столкнулся с иномаркой, погиб человек
В ДТП с машиной и автобусом в Ленинградской области погиб человек, 4 пострадали