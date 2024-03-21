https://ria.ru/20240321/avariya-1934708609.html

В Ленинградской области автобус столкнулся с иномаркой, погиб человек

В Ленинградской области автобус столкнулся с иномаркой, погиб человек - РИА Новости, 21.03.2024

В Ленинградской области автобус столкнулся с иномаркой, погиб человек

Один человек погиб и четыре пострадали при столкновении иномарки с автобусом, перевозившем рабочих строительной организации, в Ленинградской области, сообщила... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T14:53

2024-03-21T14:53

2024-03-21T15:12

происшествия

ленинградская область

санкт-петербург

hyundai creta

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934712837_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_f4bc023b2d0c2283fc945f4f441fa890.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар – РИА Новости. Один человек погиб и четыре пострадали при столкновении иномарки с автобусом, перевозившем рабочих строительной организации, в Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербург и Ленинградской области. ДТП произошло утром в четверг на 255-м километре автодороги "Псков- Гдов - Сланцы-Кингисепп - Крополье". "На месте происшествия установлено, что 63-летний водитель Hyundai Santa Fe на левом закруглении дороги не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ПАЗ-4234 под управлением 48-летнего водителя, перевозившего рабочих строительной организации. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении. Отмечается, что один из пассажиров автобуса, 47-летний мужчина был госпитализирован бригадой скорой помощи, еще трое пассажиров 32, 25 и 19 лет самостоятельно обратились за медицинской помощью в районную больницу.

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

ленинградская область

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ленинградская область, санкт-петербург, hyundai creta