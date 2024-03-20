Певица Анна Asti рассказала о графике гастрольного тура

Певица Анна Asti сообщила, что график ее гастрольного тура утвержден
Восьмого марта и на выходных на выставке "Россия" прошла серия мероприятий.
Восьмого марта и на выходных на выставке "Россия" прошла серия мероприятий.
В честь Международного женского дня на фасаде павильона №1 показали световое шоу.
В честь Международного женского дня на фасаде павильона №1 показали световое шоу.
Певец Niletto выступил перед гостями и подарил девушкам цветы.
Певец Niletto выступил перед гостями и подарил девушкам цветы.
На выставке также прошла Московская неделя моды, она завершилась 8 марта.
На выставке также прошла Московская неделя моды, она завершилась 8 марта.
По случаю закрытия прошел красочный гала-показ.
По случаю закрытия прошел красочный гала-показ.
Всего за неделю состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.
Всего за неделю состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.
С 8 по 10 марта состоялся литературно-театральный фестиваль "Самая читающая".
С 8 по 10 марта состоялся литературно-театральный фестиваль "Самая читающая".
В павильоне "Дом культуры" организовали дискуссию "Литература настоящего".
В павильоне "Дом культуры" организовали дискуссию "Литература настоящего".
Посетители турнира по кей-поп кавер танцам "MDKM KPD K2" смогли познакомиться ближе с современной корейской культурой.
Посетители турнира по кей-поп кавер танцам "MDKM KPD K2" смогли познакомиться ближе с современной корейской культурой.
Световое шоу в сопровождении оперного пения порадовало посетителей выставки "Россия" в павильоне "Атом".
Световое шоу в сопровождении оперного пения порадовало посетителей выставки "Россия" в павильоне "Атом".
На ВДНХ также прошел предпремьерный показ документального фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".
На ВДНХ также прошел предпремьерный показ документального фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".
На выставке презентовали презентацию формы сборной России по футболу. В ней спортсмены сыграют в мартовских товарищеских матчах — 21 и 25 марта в Москве.
На выставке презентовали презентацию формы сборной России по футболу. В ней спортсмены сыграют в мартовских товарищеских матчах — 21 и 25 марта в Москве.
Развлекательные мероприятия для любителей велоспорта прошли в День Федерации велосипедного спорта.
Развлекательные мероприятия для любителей велоспорта прошли в День Федерации велосипедного спорта.
На ток-шоу "Карьера в России" рассказали о последних трендах в сфере трудоустройства.
На ток-шоу "Карьера в России" рассказали о последних трендах в сфере трудоустройства.
На фото — награждение призеров Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям.
На фото — награждение призеров Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям.
Восьмого марта и на выходных на выставке "Россия" прошла серия мероприятий.
В честь Международного женского дня на фасаде павильона №1 показали световое шоу.
Певец Niletto выступил перед гостями и подарил девушкам цветы.
На выставке также прошла Московская неделя моды, она завершилась 8 марта.
По случаю закрытия прошел красочный гала-показ.
Всего за неделю состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.
С 8 по 10 марта состоялся литературно-театральный фестиваль "Самая читающая".
В павильоне "Дом культуры" организовали дискуссию "Литература настоящего".
Посетители турнира по кей-поп кавер танцам "MDKM KPD K2" смогли познакомиться ближе с современной корейской культурой.
Световое шоу в сопровождении оперного пения порадовало посетителей выставки "Россия" в павильоне "Атом".
На ВДНХ также прошел предпремьерный показ документального фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".
На выставке презентовали презентацию формы сборной России по футболу. В ней спортсмены сыграют в мартовских товарищеских матчах — 21 и 25 марта в Москве.
Развлекательные мероприятия для любителей велоспорта прошли в День Федерации велосипедного спорта.
На ток-шоу "Карьера в России" рассказали о последних трендах в сфере трудоустройства.
На фото — награждение призеров Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям.