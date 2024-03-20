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Певица Анна Asti рассказала о графике гастрольного тура - РИА Новости, 20.03.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
19:28 20.03.2024 (обновлено: 19:29 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/tur-1934555063.html
Певица Анна Asti рассказала о графике гастрольного тура
Певица Анна Asti рассказала о графике гастрольного тура - РИА Новости, 20.03.2024
Певица Анна Asti рассказала о графике гастрольного тура
Певица Анна Asti (Анна Дзюба) сообщила, что утвержден график ее гастрольного тура, однако концерты в Пензе, Липецке и Саратове отменяются в связи с тем, что... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T19:28
2024-03-20T19:29
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
анна asti (певица)
липецк
саратов
пенза
анастасия ивлеева
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Певица Анна Asti (Анна Дзюба) сообщила, что утвержден график ее гастрольного тура, однако концерты в Пензе, Липецке и Саратове отменяются в связи с тем, что площадки заняты. "Ну что же, мы наконец-то составили и утвердили график моего гастрольного тура на ближайшее время… К сожалению, концерты в Пензе, Липецке и Саратове отменяются. Так случилось, что в Пензе и Саратове все даты уже заняты на ближайшие месяцы, а в Липецке площадка прислала уведомление о том, что в дату запланированного шоу поставили соревнования по фигурному катанию", - написала певица в своем Telegram-канале. Она также уточнила, что организаторы в поиске свободных дат для переноса концерта в Краснодаре. Ранее концерты Асти были отменены в городах России - в Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти, Нижнем Новгороде. Власти Липецка официально отменили концерт певицы из-за ее участия в "голой вечеринке" блогера Анастасии Ивлеевой. Позже певица впервые после "скандальной вечеринки" выступила на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
https://ria.ru/20240320/vystavka-1934485284.html
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выставка-форум "россия", анна asti (певица), липецк, саратов, пенза, анастасия ивлеева
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Анна Asti (певица), Липецк, Саратов, Пенза, Анастасия Ивлеева
Певица Анна Asti рассказала о графике гастрольного тура

Певица Анна Asti сообщила, что график ее гастрольного тура утвержден

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкXI Русская музыкальная премия телеканала RU.TV
XI Русская музыкальная премия телеканала RU.TV - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Певица Анна Asti (Анна Дзюба) сообщила, что утвержден график ее гастрольного тура, однако концерты в Пензе, Липецке и Саратове отменяются в связи с тем, что площадки заняты.
"Ну что же, мы наконец-то составили и утвердили график моего гастрольного тура на ближайшее время… К сожалению, концерты в Пензе, Липецке и Саратове отменяются. Так случилось, что в Пензе и Саратове все даты уже заняты на ближайшие месяцы, а в Липецке площадка прислала уведомление о том, что в дату запланированного шоу поставили соревнования по фигурному катанию", - написала певица в своем Telegram-канале.
Мода, литература и спорт: что можно увидеть на выставке-форуме "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Восьмого марта и на выходных на выставке "Россия" прошла серия мероприятий.

Участники Всероссийского фестиваля молодежи на экскурсии по выставке, павильон Атом

Восьмого марта и на выходных на выставке "Россия" прошла серия мероприятий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В честь Международного женского дня на фасаде павильона №1 показали световое шоу.

Новое световое шоу в честь Международного женского дня

В честь Международного женского дня на фасаде павильона №1 показали световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
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Певец Niletto выступил перед гостями и подарил девушкам цветы.

Певец NILETTO на праздничном концерте к Международному женскому дню

Певец Niletto выступил перед гостями и подарил девушкам цветы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
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На выставке также прошла Московская неделя моды, она завершилась 8 марта.

Гала-показ российских школ моды по случаю закрытия Московской недели моды

На выставке также прошла Московская неделя моды, она завершилась 8 марта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

По случаю закрытия прошел красочный гала-показ.

Гала-показ российских школ моды по случаю закрытия Московской недели моды

По случаю закрытия прошел красочный гала-показ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего за неделю состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.

Гала-показ российских школ моды по случаю закрытия Московской недели моды

Всего за неделю состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

С 8 по 10 марта состоялся литературно-театральный фестиваль "Самая читающая".

Книжная ярмарка в рамках фестиваля Самая читающая

С 8 по 10 марта состоялся литературно-театральный фестиваль "Самая читающая".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Дом культуры" организовали дискуссию "Литература настоящего".

Открывающая дискуссия Литература настоящего

В павильоне "Дом культуры" организовали дискуссию "Литература настоящего".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители турнира по кей-поп кавер танцам "MDKM KPD K2" смогли познакомиться ближе с современной корейской культурой.

Турнир по кей-поп кавер танцам MDKM KPD K2

Посетители турнира по кей-поп кавер танцам "MDKM KPD K2" смогли познакомиться ближе с современной корейской культурой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Световое шоу в сопровождении оперного пения порадовало посетителей выставки "Россия" в павильоне "Атом".

Световое шоу в сопровождении живого оперного пения

Световое шоу в сопровождении оперного пения порадовало посетителей выставки "Россия" в павильоне "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ также прошел предпремьерный показ документального фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

Премьера документального фильма Роман Костомаров: Рожденный дважды

На ВДНХ также прошел предпремьерный показ документального фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке презентовали презентацию формы сборной России по футболу. В ней спортсмены сыграют в мартовских товарищеских матчах — 21 и 25 марта в Москве.

Презентация новой формы сборной России по футболу

На выставке презентовали презентацию формы сборной России по футболу. В ней спортсмены сыграют в мартовских товарищеских матчах — 21 и 25 марта в Москве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Развлекательные мероприятия для любителей велоспорта прошли в День Федерации велосипедного спорта.

День Федерации велосипедного спорта России

Развлекательные мероприятия для любителей велоспорта прошли в День Федерации велосипедного спорта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ток-шоу "Карьера в России" рассказали о последних трендах в сфере трудоустройства.

Ток-шоу Карьера в России

На ток-шоу "Карьера в России" рассказали о последних трендах в сфере трудоустройства.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото — награждение призеров Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям.

Награждение призеров и победителей Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям

На фото — награждение призеров Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15

Восьмого марта и на выходных на выставке "Россия" прошла серия мероприятий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15

В честь Международного женского дня на фасаде павильона №1 показали световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

Певец Niletto выступил перед гостями и подарил девушкам цветы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

На выставке также прошла Московская неделя моды, она завершилась 8 марта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

По случаю закрытия прошел красочный гала-показ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

Всего за неделю состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15

С 8 по 10 марта состоялся литературно-театральный фестиваль "Самая читающая".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

В павильоне "Дом культуры" организовали дискуссию "Литература настоящего".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

Посетители турнира по кей-поп кавер танцам "MDKM KPD K2" смогли познакомиться ближе с современной корейской культурой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Световое шоу в сопровождении оперного пения порадовало посетителей выставки "Россия" в павильоне "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

На ВДНХ также прошел предпремьерный показ документального фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

На выставке презентовали презентацию формы сборной России по футболу. В ней спортсмены сыграют в мартовских товарищеских матчах — 21 и 25 марта в Москве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Развлекательные мероприятия для любителей велоспорта прошли в День Федерации велосипедного спорта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

На ток-шоу "Карьера в России" рассказали о последних трендах в сфере трудоустройства.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

На фото — награждение призеров Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
Она также уточнила, что организаторы в поиске свободных дат для переноса концерта в Краснодаре.
Ранее концерты Асти были отменены в городах России - в Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти, Нижнем Новгороде. Власти Липецка официально отменили концерт певицы из-за ее участия в "голой вечеринке" блогера Анастасии Ивлеевой. Позже певица впервые после "скандальной вечеринки" выступила на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
Семья 9-миллионного посетителя выставки Россия - девятилетнего Андрея Баторова - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Выставку "Россия" посетили девять миллионов человек
Вчера, 15:16
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"Анна Asti (певица)ЛипецкСаратовПензаАнастасия Ивлеева
 
 
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