https://ria.ru/20240320/tur-1934555063.html

Певица Анна Asti рассказала о графике гастрольного тура

Певица Анна Asti рассказала о графике гастрольного тура - РИА Новости, 20.03.2024

Певица Анна Asti рассказала о графике гастрольного тура

Певица Анна Asti (Анна Дзюба) сообщила, что утвержден график ее гастрольного тура, однако концерты в Пензе, Липецке и Саратове отменяются в связи с тем, что... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T19:28

2024-03-20T19:28

2024-03-20T19:29

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

анна asti (певица)

липецк

саратов

пенза

анастасия ивлеева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797864953_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_5bd93e4fc85091666c588f949cc949ae.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Певица Анна Asti (Анна Дзюба) сообщила, что утвержден график ее гастрольного тура, однако концерты в Пензе, Липецке и Саратове отменяются в связи с тем, что площадки заняты. "Ну что же, мы наконец-то составили и утвердили график моего гастрольного тура на ближайшее время… К сожалению, концерты в Пензе, Липецке и Саратове отменяются. Так случилось, что в Пензе и Саратове все даты уже заняты на ближайшие месяцы, а в Липецке площадка прислала уведомление о том, что в дату запланированного шоу поставили соревнования по фигурному катанию", - написала певица в своем Telegram-канале. Она также уточнила, что организаторы в поиске свободных дат для переноса концерта в Краснодаре. Ранее концерты Асти были отменены в городах России - в Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти, Нижнем Новгороде. Власти Липецка официально отменили концерт певицы из-за ее участия в "голой вечеринке" блогера Анастасии Ивлеевой. Позже певица впервые после "скандальной вечеринки" выступила на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

https://ria.ru/20240320/vystavka-1934485284.html

липецк

саратов

пенза

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

выставка-форум "россия", анна asti (певица), липецк, саратов, пенза, анастасия ивлеева