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Патриарх Кирилл рассказал о пользе поста для организма - РИА Новости, 20.03.2024
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Религия
 
16:56 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/post-1934521112.html
Патриарх Кирилл рассказал о пользе поста для организма
Патриарх Кирилл рассказал о пользе поста для организма - РИА Новости, 20.03.2024
Патриарх Кирилл рассказал о пользе поста для организма
Пост полезен для организма, так как постоянно употреблять жирную и белковую пищу вредно, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:56
2024-03-20T16:56
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
религия
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пост полезен для организма, так как постоянно употреблять жирную и белковую пищу вредно, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Пост полезен для физического организма. Невозможно постоянно употреблять пищу белковую и исполненную в изобилии жиров, это вредно для организма. Это особенно вредно для мозгового кровообращения, для многих других функций организма. Ну конечно, мы сейчас с вами не о медицине говорим, а говорим о духовной жизни человека. Так вот, как пост полезен для физического состояния – еще более он полезен для нашей души, потому что ограничение самого себя это очень важный инструмент воспитания воли. Ведь каждый хочет быть волевым, сильным – и верующие, и неверующие", – сказал патриарх после литургии преждеосвященных даров в храме Христа Спасителя в среду.Во время поста полная литургия совершается лишь в субботу и воскресенье, а в среду и пятницу утром совершают так называемую литургию преждеосвященных даров. Для нее заранее, в воскресенье, освящаются Святые Дары (как верят православные христиане, хлеб и вино во время таинства превращаются в тело и кровь Христовы, которые называются Святыми Дарами). То есть верующие в среду и пятницу причащаются заранее освященными Святыми Дарами.Великий пост наступает на следующий день после Прощеного воскресенья. В 2024 году пост начался 18 марта. С учетом Страстной недели перед главным христианским праздником Воскресения Христовым, Пасхой (в этом году Пасха 5 мая) верующие будут поститься по 4 мая.
https://ria.ru/20240319/post-1774415801.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), религия
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Религия
Патриарх Кирилл рассказал о пользе поста для организма

Патриарх Кирилл: пост полезен для физического состояния и еще более — для души

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает молебен в день церковно-государственного праздника Крещения Руси
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает молебен в день церковно-государственного праздника Крещения Руси - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пост полезен для организма, так как постоянно употреблять жирную и белковую пищу вредно, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Пост полезен для физического организма. Невозможно постоянно употреблять пищу белковую и исполненную в изобилии жиров, это вредно для организма. Это особенно вредно для мозгового кровообращения, для многих других функций организма. Ну конечно, мы сейчас с вами не о медицине говорим, а говорим о духовной жизни человека. Так вот, как пост полезен для физического состояния – еще более он полезен для нашей души, потому что ограничение самого себя это очень важный инструмент воспитания воли. Ведь каждый хочет быть волевым, сильным – и верующие, и неверующие", – сказал патриарх после литургии преждеосвященных даров в храме Христа Спасителя в среду.
Во время поста полная литургия совершается лишь в субботу и воскресенье, а в среду и пятницу утром совершают так называемую литургию преждеосвященных даров. Для нее заранее, в воскресенье, освящаются Святые Дары (как верят православные христиане, хлеб и вино во время таинства превращаются в тело и кровь Христовы, которые называются Святыми Дарами). То есть верующие в среду и пятницу причащаются заранее освященными Святыми Дарами.
Великий пост наступает на следующий день после Прощеного воскресенья. В 2024 году пост начался 18 марта. С учетом Страстной недели перед главным христианским праздником Воскресения Христовым, Пасхой (в этом году Пасха 5 мая) верующие будут поститься по 4 мая.
Верующая ставит свечу во время службы - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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