https://ria.ru/20240320/post-1934521112.html

Патриарх Кирилл рассказал о пользе поста для организма

Патриарх Кирилл рассказал о пользе поста для организма - РИА Новости, 20.03.2024

Патриарх Кирилл рассказал о пользе поста для организма

Пост полезен для организма, так как постоянно употреблять жирную и белковую пищу вредно, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T16:56

2024-03-20T16:56

2024-03-20T16:56

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886840636_0:40:1336:792_1920x0_80_0_0_c0c83291df1b31f13c5e92bd5e44e78b.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пост полезен для организма, так как постоянно употреблять жирную и белковую пищу вредно, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Пост полезен для физического организма. Невозможно постоянно употреблять пищу белковую и исполненную в изобилии жиров, это вредно для организма. Это особенно вредно для мозгового кровообращения, для многих других функций организма. Ну конечно, мы сейчас с вами не о медицине говорим, а говорим о духовной жизни человека. Так вот, как пост полезен для физического состояния – еще более он полезен для нашей души, потому что ограничение самого себя это очень важный инструмент воспитания воли. Ведь каждый хочет быть волевым, сильным – и верующие, и неверующие", – сказал патриарх после литургии преждеосвященных даров в храме Христа Спасителя в среду.Во время поста полная литургия совершается лишь в субботу и воскресенье, а в среду и пятницу утром совершают так называемую литургию преждеосвященных даров. Для нее заранее, в воскресенье, освящаются Святые Дары (как верят православные христиане, хлеб и вино во время таинства превращаются в тело и кровь Христовы, которые называются Святыми Дарами). То есть верующие в среду и пятницу причащаются заранее освященными Святыми Дарами.Великий пост наступает на следующий день после Прощеного воскресенья. В 2024 году пост начался 18 марта. С учетом Страстной недели перед главным христианским праздником Воскресения Христовым, Пасхой (в этом году Пасха 5 мая) верующие будут поститься по 4 мая.

https://ria.ru/20240319/post-1774415801.html

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2024

Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

патриарх кирилл (владимир гундяев), религия