https://ria.ru/20240320/nauka-1933939318.html

Ученые использовали искусственный интеллект против рака кожи

Ученые использовали искусственный интеллект против рака кожи - РИА Новости, 20.03.2024

Ученые использовали искусственный интеллект против рака кожи

Метод идентификации опухолей кожи на основании неинвазивных исследований с последующим математическим анализом при помощи искусственного интеллекта разработали... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T09:00

2024-03-20T09:00

2024-03-20T09:00

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Метод идентификации опухолей кожи на основании неинвазивных исследований с последующим математическим анализом при помощи искусственного интеллекта разработали ученые СГМУ. По их словам, метод позволяет точно определить стадию развития опухоли и выбрать правильную тактику лечения. Результаты опубликованы в журнале Diagnostics.Базальноклеточный рак кожи (базалиома, базальноклеточная карцинома) – один из наиболее распространенных видов опухолей кожи во всем мире. Правильная классификация поражений кожи является ключевым этапом скрининга, который требует высокой точности и интерпретируемости.Риск развития базальноклеточной карциномы (БКР) увеличивается при наличии таких факторов, как генетическая предрасположенность, низкое содержание меланина в коже, длительное воздействие ультрафиолета на открытые участки тела и др. По данным Европейского консенсусного междисциплинарного руководства по диагностике и лечению базальноклеточного рака, в течение следующих 10 лет заболеваемость БКР увеличится на 30% среди мужчин и на 25% среди женщин.Ученые Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского (СГМУ) провели исследование, направленное на улучшение лечения таких пациентов. Они разработали метод идентификации опухолей кожи на основании неинвазивных исследований с последующим математическим анализом с применением искусственного интеллекта."Это имеет важное значение для дооперационной классификации опухоли и определения степени ее инвазии, что позволяет подобрать оптимальную тактику лечения – хирургическое лечение, лазерная коагуляция, фотодинамическая терапия, близкофокусная рентгенотерапия", – отметил заведующий кафедрой факультетской хирургии и онкологии СГМУ Сергей Капралов, добавив, что на основании полученных данных возможно уточнить объем оперативного вмешательства.Кроме того, по его оценкам, результаты исследования сократят сроки диагностического этапа у пациентов с опухолями кожи и снизят риск постановки неверного диагноза.Как рассказали в университете, в мире уже проводились подобные исследования, но в каждом из них использовался лишь один из методов диагностики опухолей кожи. Саратовские же ученые, по их словам, провели анализ целой комбинации неинвазивных методов – дерматоскопии, ультразвукового сканирования (УЗИ), оптической когерентной томографии (ОКТ) и спектроскопии диффузного отражения опухоли и здоровой кожи, окружающей опухоль. На основании полученных данных они разработали алгоритм машинного обучения, который позволяет идентифицировать опухоли кожи и определять дальнейшую тактику лечения пациентов."Дерматоскопия уточняет характер патологического процесса, изучает поверхность опухоли и оценивает изменения окружающей ее тканей под десятикратным увеличением", – пояснил Капралов.Он добавил, что УЗИ и ОКТ кожи оценивают степень инвазии опухоли, характер патологических изменений тканей в области опухоли и окружающих ее тканей.В настоящее время перед учеными стоит задача разработать алгоритм выбора метода лечения пациентов с опухолями кожи с целью профилактики рецидива и внедрить полученные данные в работу практического здравоохранения.Исследования проводились в рамках совместной научной работы с кафедрой оптики и биофотоники СГУ им. Н.Г. Чернышевского при поддержке Минобрнауки РФ и гранта РФФИ.

https://ria.ru/20231215/nauka-1916032788.html

https://ria.ru/20231220/nauka-1916668297.html

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наука, россия, навигатор абитуриента, университетская наука, саратов, медицина, рак, здоровье - общество, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского