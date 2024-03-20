Рейтинг@Mail.ru
Ученые использовали искусственный интеллект против рака кожи - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:00 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/nauka-1933939318.html
Ученые использовали искусственный интеллект против рака кожи
Ученые использовали искусственный интеллект против рака кожи - РИА Новости, 20.03.2024
Ученые использовали искусственный интеллект против рака кожи
Метод идентификации опухолей кожи на основании неинвазивных исследований с последующим математическим анализом при помощи искусственного интеллекта разработали... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T09:00
2024-03-20T09:00
наука
наука
россия
навигатор абитуриента
университетская наука
саратов
медицина
рак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155893/71/1558937158_0:64:3414:1984_1920x0_80_0_0_c0dd5feafc0785ee52defc308fb002fd.jpg
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Метод идентификации опухолей кожи на основании неинвазивных исследований с последующим математическим анализом при помощи искусственного интеллекта разработали ученые СГМУ. По их словам, метод позволяет точно определить стадию развития опухоли и выбрать правильную тактику лечения. Результаты опубликованы в журнале Diagnostics.Базальноклеточный рак кожи (базалиома, базальноклеточная карцинома) – один из наиболее распространенных видов опухолей кожи во всем мире. Правильная классификация поражений кожи является ключевым этапом скрининга, который требует высокой точности и интерпретируемости.Риск развития базальноклеточной карциномы (БКР) увеличивается при наличии таких факторов, как генетическая предрасположенность, низкое содержание меланина в коже, длительное воздействие ультрафиолета на открытые участки тела и др. По данным Европейского консенсусного междисциплинарного руководства по диагностике и лечению базальноклеточного рака, в течение следующих 10 лет заболеваемость БКР увеличится на 30% среди мужчин и на 25% среди женщин.Ученые Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского (СГМУ) провели исследование, направленное на улучшение лечения таких пациентов. Они разработали метод идентификации опухолей кожи на основании неинвазивных исследований с последующим математическим анализом с применением искусственного интеллекта."Это имеет важное значение для дооперационной классификации опухоли и определения степени ее инвазии, что позволяет подобрать оптимальную тактику лечения – хирургическое лечение, лазерная коагуляция, фотодинамическая терапия, близкофокусная рентгенотерапия", – отметил заведующий кафедрой факультетской хирургии и онкологии СГМУ Сергей Капралов, добавив, что на основании полученных данных возможно уточнить объем оперативного вмешательства.Кроме того, по его оценкам, результаты исследования сократят сроки диагностического этапа у пациентов с опухолями кожи и снизят риск постановки неверного диагноза.Как рассказали в университете, в мире уже проводились подобные исследования, но в каждом из них использовался лишь один из методов диагностики опухолей кожи. Саратовские же ученые, по их словам, провели анализ целой комбинации неинвазивных методов – дерматоскопии, ультразвукового сканирования (УЗИ), оптической когерентной томографии (ОКТ) и спектроскопии диффузного отражения опухоли и здоровой кожи, окружающей опухоль. На основании полученных данных они разработали алгоритм машинного обучения, который позволяет идентифицировать опухоли кожи и определять дальнейшую тактику лечения пациентов."Дерматоскопия уточняет характер патологического процесса, изучает поверхность опухоли и оценивает изменения окружающей ее тканей под десятикратным увеличением", – пояснил Капралов.Он добавил, что УЗИ и ОКТ кожи оценивают степень инвазии опухоли, характер патологических изменений тканей в области опухоли и окружающих ее тканей.В настоящее время перед учеными стоит задача разработать алгоритм выбора метода лечения пациентов с опухолями кожи с целью профилактики рецидива и внедрить полученные данные в работу практического здравоохранения.Исследования проводились в рамках совместной научной работы с кафедрой оптики и биофотоники СГУ им. Н.Г. Чернышевского при поддержке Минобрнауки РФ и гранта РФФИ.
https://ria.ru/20231215/nauka-1916032788.html
https://ria.ru/20231220/nauka-1916668297.html
https://ria.ru/20231124/nauka-1911349983.html
россия
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155893/71/1558937158_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_70a54aa15dc77dbce58ed395817be8b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, россия, навигатор абитуриента, университетская наука, саратов, медицина, рак, здоровье - общество, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского
Наука, Наука, Россия, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Саратов, Медицина, Рак, Здоровье - Общество, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

Ученые использовали искусственный интеллект против рака кожи

© Depositphotos.com / vitanovskiРаковая клетка 3D
Раковая клетка 3D - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Depositphotos.com / vitanovski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Метод идентификации опухолей кожи на основании неинвазивных исследований с последующим математическим анализом при помощи искусственного интеллекта разработали ученые СГМУ. По их словам, метод позволяет точно определить стадию развития опухоли и выбрать правильную тактику лечения. Результаты опубликованы в журнале Diagnostics.
Базальноклеточный рак кожи (базалиома, базальноклеточная карцинома) – один из наиболее распространенных видов опухолей кожи во всем мире. Правильная классификация поражений кожи является ключевым этапом скрининга, который требует высокой точности и интерпретируемости.
Образец полимерного индивидуального устройства
Ученые нашли способ повысить эффективность лучевой терапии
15 декабря 2023, 14:48
Риск развития базальноклеточной карциномы (БКР) увеличивается при наличии таких факторов, как генетическая предрасположенность, низкое содержание меланина в коже, длительное воздействие ультрафиолета на открытые участки тела и др. По данным Европейского консенсусного междисциплинарного руководства по диагностике и лечению базальноклеточного рака, в течение следующих 10 лет заболеваемость БКР увеличится на 30% среди мужчин и на 25% среди женщин.
Ученые Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского (СГМУ) провели исследование, направленное на улучшение лечения таких пациентов. Они разработали метод идентификации опухолей кожи на основании неинвазивных исследований с последующим математическим анализом с применением искусственного интеллекта.
Разрушение раковой клетки - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Нанодесант. Ученые предложили новое средство борьбы с опухолями
20 декабря 2023, 09:00
"Это имеет важное значение для дооперационной классификации опухоли и определения степени ее инвазии, что позволяет подобрать оптимальную тактику лечения – хирургическое лечение, лазерная коагуляция, фотодинамическая терапия, близкофокусная рентгенотерапия", – отметил заведующий кафедрой факультетской хирургии и онкологии СГМУ Сергей Капралов, добавив, что на основании полученных данных возможно уточнить объем оперативного вмешательства.
Кроме того, по его оценкам, результаты исследования сократят сроки диагностического этапа у пациентов с опухолями кожи и снизят риск постановки неверного диагноза.
Как рассказали в университете, в мире уже проводились подобные исследования, но в каждом из них использовался лишь один из методов диагностики опухолей кожи. Саратовские же ученые, по их словам, провели анализ целой комбинации неинвазивных методов – дерматоскопии, ультразвукового сканирования (УЗИ), оптической когерентной томографии (ОКТ) и спектроскопии диффузного отражения опухоли и здоровой кожи, окружающей опухоль. На основании полученных данных они разработали алгоритм машинного обучения, который позволяет идентифицировать опухоли кожи и определять дальнейшую тактику лечения пациентов.
«
"Дерматоскопия уточняет характер патологического процесса, изучает поверхность опухоли и оценивает изменения окружающей ее тканей под десятикратным увеличением", – пояснил Капралов.
Он добавил, что УЗИ и ОКТ кожи оценивают степень инвазии опухоли, характер патологических изменений тканей в области опухоли и окружающих ее тканей.
Научный эксперимент с лазерным лучом в лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Ученые подобрали лазер для диагностики рака через кожу
24 ноября 2023, 09:00
В настоящее время перед учеными стоит задача разработать алгоритм выбора метода лечения пациентов с опухолями кожи с целью профилактики рецидива и внедрить полученные данные в работу практического здравоохранения.
Исследования проводились в рамках совместной научной работы с кафедрой оптики и биофотоники СГУ им. Н.Г. Чернышевского при поддержке Минобрнауки РФ и гранта РФФИ.
 
НаукаНаукаРоссияНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаСаратовМедицинаРакЗдоровье - ОбществоСаратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала