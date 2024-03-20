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Премьер Башкортостана посетил выставку "Россия" в День республики - РИА Новости, 20.03.2024
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16:39 20.03.2024 (обновлено: 16:43 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/bashkiriya-1934515725.html
Премьер Башкортостана посетил выставку "Россия" в День республики
Премьер Башкортостана посетил выставку "Россия" в День республики - РИА Новости, 20.03.2024
Премьер Башкортостана посетил выставку "Россия" в День республики
Проблем с топливообеспечением в Башкирии в преддверии посевной нет, сообщил журналистам премьер-министр республики Андрей Назаров на открытии Дней Республики... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:39
2024-03-20T16:43
выставка-форум "россия"
экономика
россия
республика башкортостан
андрей назаров
роснефть
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Проблем с топливообеспечением в Башкирии в преддверии посевной нет, сообщил журналистам премьер-министр республики Андрей Назаров на открытии Дней Республики Башкортостан в павильоне "Роснефти" на выставке "Россия" на ВДНХ. Отвечая на вопрос, нет ли в регионе проблем с топливообеспечением в преддверии посевной, он сказал: "Нет, у нас и не было. Мы выстраиваем отношения таким образом, что во время посевной повышенный спрос аграриев был удовлетворен, поэтому заранее обсуждаем, какие объемы потребуются". Ранее в среду министр энергетики Николай Шульгинов сообщил, что Минэнерго совместно с Минсельхозом РФ работают над согласованием графика поставок топлива для посевной кампании, а также над поддержанием достаточного объема запасов нефтепродуктов. Традиционно весна в России сопровождается повышенным спросом на топливо, когда начинается период посевной, а также в целом растут автомобильные перевозки, в том числе в связи с началом сезона отпусков.
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экономика, россия, республика башкортостан, андрей назаров, роснефть, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Республика Башкортостан, Андрей Назаров, Роснефть, Выставка-форум "Россия"
Премьер Башкортостана посетил выставку "Россия" в День республики

Назаров на выставке "Россия" сообщил, что в Башкортостане нет проблем с топливом

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр республики Башкортостан Андрей Назаров на открытии Дней Республики Башкортостан в павильоне "Роснефти" на выставке "Россия" на ВДНХ
Премьер-министр республики Башкортостан Андрей Назаров на открытии Дней Республики Башкортостан в павильоне Роснефти на выставке Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Премьер-министр республики Башкортостан Андрей Назаров на открытии Дней Республики Башкортостан в павильоне "Роснефти" на выставке "Россия" на ВДНХ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Проблем с топливообеспечением в Башкирии в преддверии посевной нет, сообщил журналистам премьер-министр республики Андрей Назаров на открытии Дней Республики Башкортостан в павильоне "Роснефти" на выставке "Россия" на ВДНХ.
Отвечая на вопрос, нет ли в регионе проблем с топливообеспечением в преддверии посевной, он сказал: "Нет, у нас и не было. Мы выстраиваем отношения таким образом, что во время посевной повышенный спрос аграриев был удовлетворен, поэтому заранее обсуждаем, какие объемы потребуются".
Ранее в среду министр энергетики Николай Шульгинов сообщил, что Минэнерго совместно с Минсельхозом РФ работают над согласованием графика поставок топлива для посевной кампании, а также над поддержанием достаточного объема запасов нефтепродуктов.
Традиционно весна в России сопровождается повышенным спросом на топливо, когда начинается период посевной, а также в целом растут автомобильные перевозки, в том числе в связи с началом сезона отпусков.
Диджитал-чучело и фотовыставка о Крыме: на ВДНХ все развлечения в тренде
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На международной выставке-форуме "Россия" в воскресенье завершились масленичные гуляния. Ни один из посетителей не ушел без яркого памятного фото.

Масленичные забавы, пространство перед павильоном В Природоград

На международной выставке-форуме "Россия" в воскресенье завершились масленичные гуляния. Ни один из посетителей не ушел без яркого памятного фото.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
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В лекционном зале павильона "Атом" зампред Госдумы Ирина Яровая рассказала, как защитить население от негативных последствий природных и техногенных катастроф и кто отвечает за эту безопасность в России.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая выступает на выставке Россия

В лекционном зале павильона "Атом" зампред Госдумы Ирина Яровая рассказала, как защитить население от негативных последствий природных и техногенных катастроф и кто отвечает за эту безопасность в России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

По павильонам выставки-форума провели экскурсию для международных наблюдателей, которые приехали оценить процедуру выборов президента в России.

Экскурсия по выставке Россия для международных наблюдателей на выборах президента РФ

По павильонам выставки-форума провели экскурсию для международных наблюдателей, которые приехали оценить процедуру выборов президента в России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
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Фотовыставку "Крым в сердце моем", посвященную десятой годовщине присоединения полуострова к России, открыли прямо на улице. Прогуливаясь по Аллее космонавтов, посетители могли с легкостью перенестись в атмосферу крымской весны.

Выставка Россия. Фотовыставка Крым в сердце моем

Фотовыставку "Крым в сердце моем", посвященную десятой годовщине присоединения полуострова к России, открыли прямо на улице. Прогуливаясь по Аллее космонавтов, посетители могли с легкостью перенестись в атмосферу крымской весны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В честь памятного события на ВДНХ в большом конференц-зале в исполнении Севастопольского симфонического оркестра и Государственного Кремлевского оркестра прозвучала "Севастопольская симфония".

Выставка Россия. Концерт Симфонического оркестра Севастопольская симфония

В честь памятного события на ВДНХ в большом конференц-зале в исполнении Севастопольского симфонического оркестра и Государственного Кремлевского оркестра прозвучала "Севастопольская симфония".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
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На экскурсии с Российским обществом "Знание" посетители познакомились с народными традициями.

Выставка Россия. Экскурсия со Знанием

На экскурсии с Российским обществом "Знание" посетители познакомились с народными традициями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Под открытым небом прохожим не давали скучать многочисленные масленичные аниматоры.

Выставка Россия. Масленичная неделя

Под открытым небом прохожим не давали скучать многочисленные масленичные аниматоры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Во главе с духовым оркестром волонтеры, гиды, представители всех, в том числе новых, регионов России, сотрудники выставки-форума, молодежь из "Движения Первых" и гости экспозиции прошли от главной входной арки до павильона № 75.

Выставка Россия. Генеральный директор выставки достижений Россия Наталья Виртуозова на праздничном шествии Крым – Севастополь – Россия НАВСЕГДА

Во главе с духовым оркестром волонтеры, гиды, представители всех, в том числе новых, регионов России, сотрудники выставки-форума, молодежь из "Движения Первых" и гости экспозиции прошли от главной входной арки до павильона № 75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
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Студенты — лауреаты всероссийских и международных конкурсов Московского государственного института культуры посвятили свое выступление Масленице. Они рассказали про каждый масленичный день — от Встречи до Разгуляя — под народные песни и танцы.

Выставка Россия. Масленичная неделя

Студенты — лауреаты всероссийских и международных конкурсов Московского государственного института культуры посвятили свое выступление Масленице. Они рассказали про каждый масленичный день — от Встречи до Разгуляя — под народные песни и танцы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
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В завершающий день Масленицы выставка достижений подтвердила свое звание: главным героем прощального представления стала созданная ИИ НейроМасленица. А в финале действа сожгли диджитал-чучело — все в тренде XXI века.

Выставка Россия. Масленичная неделя

В завершающий день Масленицы выставка достижений подтвердила свое звание: главным героем прощального представления стала созданная ИИ НейроМасленица. А в финале действа сожгли диджитал-чучело — все в тренде XXI века.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Говорящие роботы-экскурсоводы покорили сердца посетителей выставки-форума "Россия".

Выставка Россия. Международные наблюдатели за выборами президента РФ посетили выставку

Говорящие роботы-экскурсоводы покорили сердца посетителей выставки-форума "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
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Ансамбль "Подворье" Крымской государственной филармонии выступил с концертом "Крым — Россия! Навсегда!". Программа посвящена 10-й годовщине "Крымской весны". Наряды по случаю: стилизованные народные костюмы в цветах российского флага.

Выставка Россия. Концерт Крым - Россия! Навсегда

Ансамбль "Подворье" Крымской государственной филармонии выступил с концертом "Крым — Россия! Навсегда!". Программа посвящена 10-й годовщине "Крымской весны". Наряды по случаю: стилизованные народные костюмы в цветах российского флага.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Универмаг выставки-форума в павильоне № 75 устроил для взрослых презентацию крымских производителей, а для детей — мастер-класс по сбору карты Крыма из детского конструктора.

Выставка Россия. Русская весна. 10 лет Вместе

Универмаг выставки-форума в павильоне № 75 устроил для взрослых презентацию крымских производителей, а для детей — мастер-класс по сбору карты Крыма из детского конструктора.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич, оказавшись у стендов различных российских регионов в павильоне № 75, не устоял и примерил национальный чувашский костюм.

Выставка Россия. Министр культуры Белоруссии А. Маркевич посетил экспозицию выставки

Министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич, оказавшись у стендов различных российских регионов в павильоне № 75, не устоял и примерил национальный чувашский костюм.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке "Десятилетие науки и технологий" в павильоне № 57 светила отечественной науки рассказали о главных исследователях современности.

Выставка Россия. День творческих встреч в рамках фестиваля литературы Самая читающая

На выставке "Десятилетие науки и технологий" в павильоне № 57 светила отечественной науки рассказали о главных исследователях современности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15

На международной выставке-форуме "Россия" в воскресенье завершились масленичные гуляния. Ни один из посетителей не ушел без яркого памятного фото.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15

В лекционном зале павильона "Атом" зампред Госдумы Ирина Яровая рассказала, как защитить население от негативных последствий природных и техногенных катастроф и кто отвечает за эту безопасность в России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

По павильонам выставки-форума провели экскурсию для международных наблюдателей, которые приехали оценить процедуру выборов президента в России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

Фотовыставку "Крым в сердце моем", посвященную десятой годовщине присоединения полуострова к России, открыли прямо на улице. Прогуливаясь по Аллее космонавтов, посетители могли с легкостью перенестись в атмосферу крымской весны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

В честь памятного события на ВДНХ в большом конференц-зале в исполнении Севастопольского симфонического оркестра и Государственного Кремлевского оркестра прозвучала "Севастопольская симфония".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

На экскурсии с Российским обществом "Знание" посетители познакомились с народными традициями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Под открытым небом прохожим не давали скучать многочисленные масленичные аниматоры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

Во главе с духовым оркестром волонтеры, гиды, представители всех, в том числе новых, регионов России, сотрудники выставки-форума, молодежь из "Движения Первых" и гости экспозиции прошли от главной входной арки до павильона № 75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

Студенты — лауреаты всероссийских и международных конкурсов Московского государственного института культуры посвятили свое выступление Масленице. Они рассказали про каждый масленичный день — от Встречи до Разгуляя — под народные песни и танцы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

В завершающий день Масленицы выставка достижений подтвердила свое звание: главным героем прощального представления стала созданная ИИ НейроМасленица. А в финале действа сожгли диджитал-чучело — все в тренде XXI века.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Говорящие роботы-экскурсоводы покорили сердца посетителей выставки-форума "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Ансамбль "Подворье" Крымской государственной филармонии выступил с концертом "Крым — Россия! Навсегда!". Программа посвящена 10-й годовщине "Крымской весны". Наряды по случаю: стилизованные народные костюмы в цветах российского флага.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Универмаг выставки-форума в павильоне № 75 устроил для взрослых презентацию крымских производителей, а для детей — мастер-класс по сбору карты Крыма из детского конструктора.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

Министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич, оказавшись у стендов различных российских регионов в павильоне № 75, не устоял и примерил национальный чувашский костюм.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

На выставке "Десятилетие науки и технологий" в павильоне № 57 светила отечественной науки рассказали о главных исследователях современности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
 
Выставка-форум "Россия"ЭкономикаРоссияРеспублика БашкортостанАндрей НазаровРоснефтьВыставка-форум "Россия"
 
 
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