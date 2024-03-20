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Премьер Башкортостана посетил выставку "Россия" в День республики

Премьер Башкортостана посетил выставку "Россия" в День республики - РИА Новости, 20.03.2024

Премьер Башкортостана посетил выставку "Россия" в День республики

Проблем с топливообеспечением в Башкирии в преддверии посевной нет, сообщил журналистам премьер-министр республики Андрей Назаров на открытии Дней Республики... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T16:39

2024-03-20T16:39

2024-03-20T16:43

выставка-форум "россия"

экономика

россия

республика башкортостан

андрей назаров

роснефть

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Проблем с топливообеспечением в Башкирии в преддверии посевной нет, сообщил журналистам премьер-министр республики Андрей Назаров на открытии Дней Республики Башкортостан в павильоне "Роснефти" на выставке "Россия" на ВДНХ. Отвечая на вопрос, нет ли в регионе проблем с топливообеспечением в преддверии посевной, он сказал: "Нет, у нас и не было. Мы выстраиваем отношения таким образом, что во время посевной повышенный спрос аграриев был удовлетворен, поэтому заранее обсуждаем, какие объемы потребуются". Ранее в среду министр энергетики Николай Шульгинов сообщил, что Минэнерго совместно с Минсельхозом РФ работают над согласованием графика поставок топлива для посевной кампании, а также над поддержанием достаточного объема запасов нефтепродуктов. Традиционно весна в России сопровождается повышенным спросом на топливо, когда начинается период посевной, а также в целом растут автомобильные перевозки, в том числе в связи с началом сезона отпусков.

россия

республика башкортостан

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экономика, россия, республика башкортостан, андрей назаров, роснефть, выставка-форум "россия"