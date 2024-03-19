https://ria.ru/20240319/vystavka-1934187467.html

Диджитал-чучело и фотовыставка о Крыме: на ВДНХ все развлечения в тренде

Диджитал-чучело и фотовыставка о Крыме: на ВДНХ все развлечения в тренде - РИА Новости, 19.03.2024

Диджитал-чучело и фотовыставка о Крыме: на ВДНХ все развлечения в тренде

На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ проводили НаноМасленицу и отметили годовщину воссоединения Крыма с Россией. Подробности красочных гуляний и торжественных... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T17:25

2024-03-19T17:25

2024-03-19T17:27

фото

выставка-форум "россия"

россия

республика крым

севастополь

ирина яровая

владимир путин

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На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ проводили НаноМасленицу и отметили годовщину воссоединения Крыма с Россией. Подробности красочных гуляний и торжественных шествий — в фотоленте Ria.ru.

россия

республика крым

севастополь

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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