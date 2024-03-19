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Диджитал-чучело и фотовыставка о Крыме: на ВДНХ все развлечения в тренде - РИА Новости, 19.03.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
17:25 19.03.2024 (обновлено: 17:27 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/vystavka-1934187467.html
Диджитал-чучело и фотовыставка о Крыме: на ВДНХ все развлечения в тренде
Диджитал-чучело и фотовыставка о Крыме: на ВДНХ все развлечения в тренде - РИА Новости, 19.03.2024
Диджитал-чучело и фотовыставка о Крыме: на ВДНХ все развлечения в тренде
На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ проводили НаноМасленицу и отметили годовщину воссоединения Крыма с Россией. Подробности красочных гуляний и торжественных... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T17:25
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фото
выставка-форум "россия"
россия
республика крым
севастополь
ирина яровая
владимир путин
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На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ проводили НаноМасленицу и отметили годовщину воссоединения Крыма с Россией. Подробности красочных гуляний и торжественных шествий — в фотоленте Ria.ru.
россия
республика крым
севастополь
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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фото, фото, россия, республика крым, севастополь, ирина яровая, владимир путин, владимир константинов, госдума рф, московский государственный институт культуры, выставка-форум "россия"
Фото, Выставка-форум "Россия", Россия, Республика Крым, Севастополь, Ирина Яровая, Владимир Путин, Владимир Константинов, Госдума РФ, Московский государственный институт культуры, Выставка-форум "Россия"

Диджитал-чучело и фотовыставка о Крыме: на ВДНХ все развлечения в тренде

Читать ria.ru в
На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ проводили НаноМасленицу и отметили годовщину воссоединения Крыма с Россией. Подробности красочных гуляний и торжественных шествий — в фотоленте Ria.ru.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На международной выставке-форуме "Россия" в воскресенье завершились масленичные гуляния. Ни один из посетителей не ушел без яркого памятного фото.

Масленичные забавы, пространство перед павильоном В Природоград

На международной выставке-форуме "Россия" в воскресенье завершились масленичные гуляния. Ни один из посетителей не ушел без яркого памятного фото.

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В лекционном зале павильона "Атом" зампред Госдумы Ирина Яровая рассказала, как защитить население от негативных последствий природных и техногенных катастроф и кто отвечает за эту безопасность в России.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая выступает на выставке Россия

В лекционном зале павильона "Атом" зампред Госдумы Ирина Яровая рассказала, как защитить население от негативных последствий природных и техногенных катастроф и кто отвечает за эту безопасность в России.

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По павильонам выставки-форума провели экскурсию для международных наблюдателей, которые приехали оценить процедуру выборов президента в России.

Экскурсия по выставке Россия для международных наблюдателей на выборах президента РФ

По павильонам выставки-форума провели экскурсию для международных наблюдателей, которые приехали оценить процедуру выборов президента в России.

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Фотовыставку "Крым в сердце моем", посвященную десятой годовщине присоединения полуострова к России, открыли прямо на улице. Прогуливаясь по Аллее космонавтов, посетители могли с легкостью перенестись в атмосферу крымской весны.

Выставка Россия. Фотовыставка Крым в сердце моем

Фотовыставку "Крым в сердце моем", посвященную десятой годовщине присоединения полуострова к России, открыли прямо на улице. Прогуливаясь по Аллее космонавтов, посетители могли с легкостью перенестись в атмосферу крымской весны.

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В честь памятного события на ВДНХ в большом конференц-зале в исполнении Севастопольского симфонического оркестра и Государственного Кремлевского оркестра прозвучала "Севастопольская симфония".

Выставка Россия. Концерт Симфонического оркестра Севастопольская симфония

В честь памятного события на ВДНХ в большом конференц-зале в исполнении Севастопольского симфонического оркестра и Государственного Кремлевского оркестра прозвучала "Севастопольская симфония".

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На экскурсии с Российским обществом "Знание" посетители познакомились с народными традициями.

Выставка Россия. Экскурсия со Знанием

На экскурсии с Российским обществом "Знание" посетители познакомились с народными традициями.

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Под открытым небом прохожим не давали скучать многочисленные масленичные аниматоры.

Выставка Россия. Масленичная неделя

Под открытым небом прохожим не давали скучать многочисленные масленичные аниматоры.

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Во главе с духовым оркестром волонтеры, гиды, представители всех, в том числе новых, регионов России, сотрудники выставки-форума, молодежь из "Движения Первых" и гости экспозиции прошли от главной входной арки до павильона № 75.

Выставка Россия. Генеральный директор выставки достижений Россия Наталья Виртуозова на праздничном шествии Крым – Севастополь – Россия НАВСЕГДА

Во главе с духовым оркестром волонтеры, гиды, представители всех, в том числе новых, регионов России, сотрудники выставки-форума, молодежь из "Движения Первых" и гости экспозиции прошли от главной входной арки до павильона № 75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Студенты — лауреаты всероссийских и международных конкурсов Московского государственного института культуры посвятили свое выступление Масленице. Они рассказали про каждый масленичный день — от Встречи до Разгуляя — под народные песни и танцы.

Выставка Россия. Масленичная неделя

Студенты — лауреаты всероссийских и международных конкурсов Московского государственного института культуры посвятили свое выступление Масленице. Они рассказали про каждый масленичный день — от Встречи до Разгуляя — под народные песни и танцы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В завершающий день Масленицы выставка достижений подтвердила свое звание: главным героем прощального представления стала созданная ИИ НейроМасленица. А в финале действа сожгли диджитал-чучело — все в тренде XXI века.

Выставка Россия. Масленичная неделя

В завершающий день Масленицы выставка достижений подтвердила свое звание: главным героем прощального представления стала созданная ИИ НейроМасленица. А в финале действа сожгли диджитал-чучело — все в тренде XXI века.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Говорящие роботы-экскурсоводы покорили сердца посетителей выставки-форума "Россия".

Выставка Россия. Международные наблюдатели за выборами президента РФ посетили выставку

Говорящие роботы-экскурсоводы покорили сердца посетителей выставки-форума "Россия".

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Ансамбль "Подворье" Крымской государственной филармонии выступил с концертом "Крым — Россия! Навсегда!". Программа посвящена 10-й годовщине "Крымской весны". Наряды по случаю: стилизованные народные костюмы в цветах российского флага.

Выставка Россия. Концерт Крым - Россия! Навсегда

Ансамбль "Подворье" Крымской государственной филармонии выступил с концертом "Крым — Россия! Навсегда!". Программа посвящена 10-й годовщине "Крымской весны". Наряды по случаю: стилизованные народные костюмы в цветах российского флага.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Универмаг выставки-форума в павильоне № 75 устроил для взрослых презентацию крымских производителей, а для детей — мастер-класс по сбору карты Крыма из детского конструктора.

Выставка Россия. Русская весна. 10 лет Вместе

Универмаг выставки-форума в павильоне № 75 устроил для взрослых презентацию крымских производителей, а для детей — мастер-класс по сбору карты Крыма из детского конструктора.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
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Министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич, оказавшись у стендов различных российских регионов в павильоне № 75, не устоял и примерил национальный чувашский костюм.

Выставка Россия. Министр культуры Белоруссии А. Маркевич посетил экспозицию выставки

Министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич, оказавшись у стендов различных российских регионов в павильоне № 75, не устоял и примерил национальный чувашский костюм.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На выставке "Десятилетие науки и технологий" в павильоне № 57 светила отечественной науки рассказали о главных исследователях современности.

Выставка Россия. День творческих встреч в рамках фестиваля литературы Самая читающая

На выставке "Десятилетие науки и технологий" в павильоне № 57 светила отечественной науки рассказали о главных исследователях современности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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