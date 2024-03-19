Диджитал-чучело и фотовыставка о Крыме: на ВДНХ все развлечения в тренде

На международной выставке-форуме "Россия" в воскресенье завершились масленичные гуляния. Ни один из посетителей не ушел без яркого памятного фото.
На международной выставке-форуме "Россия" в воскресенье завершились масленичные гуляния. Ни один из посетителей не ушел без яркого памятного фото.
В лекционном зале павильона "Атом" зампред Госдумы Ирина Яровая рассказала, как защитить население от негативных последствий природных и техногенных катастроф и кто отвечает за эту безопасность в России.
В лекционном зале павильона "Атом" зампред Госдумы Ирина Яровая рассказала, как защитить население от негативных последствий природных и техногенных катастроф и кто отвечает за эту безопасность в России.
По павильонам выставки-форума провели экскурсию для международных наблюдателей, которые приехали оценить процедуру выборов президента в России.
По павильонам выставки-форума провели экскурсию для международных наблюдателей, которые приехали оценить процедуру выборов президента в России.
Фотовыставку "Крым в сердце моем", посвященную десятой годовщине присоединения полуострова к России, открыли прямо на улице. Прогуливаясь по Аллее космонавтов, посетители могли с легкостью перенестись в атмосферу крымской весны.
Фотовыставку "Крым в сердце моем", посвященную десятой годовщине присоединения полуострова к России, открыли прямо на улице. Прогуливаясь по Аллее космонавтов, посетители могли с легкостью перенестись в атмосферу крымской весны.
В честь памятного события на ВДНХ в большом конференц-зале в исполнении Севастопольского симфонического оркестра и Государственного Кремлевского оркестра прозвучала "Севастопольская симфония".
В честь памятного события на ВДНХ в большом конференц-зале в исполнении Севастопольского симфонического оркестра и Государственного Кремлевского оркестра прозвучала "Севастопольская симфония".
На экскурсии с Российским обществом "Знание" посетители познакомились с народными традициями.
На экскурсии с Российским обществом "Знание" посетители познакомились с народными традициями.
Под открытым небом прохожим не давали скучать многочисленные масленичные аниматоры.
Под открытым небом прохожим не давали скучать многочисленные масленичные аниматоры.
Во главе с духовым оркестром волонтеры, гиды, представители всех, в том числе новых, регионов России, сотрудники выставки-форума, молодежь из "Движения Первых" и гости экспозиции прошли от главной входной арки до павильона № 75.
Во главе с духовым оркестром волонтеры, гиды, представители всех, в том числе новых, регионов России, сотрудники выставки-форума, молодежь из "Движения Первых" и гости экспозиции прошли от главной входной арки до павильона № 75.
Студенты — лауреаты всероссийских и международных конкурсов Московского государственного института культуры посвятили свое выступление Масленице. Они рассказали про каждый масленичный день — от Встречи до Разгуляя — под народные песни и танцы.
Студенты — лауреаты всероссийских и международных конкурсов Московского государственного института культуры посвятили свое выступление Масленице. Они рассказали про каждый масленичный день — от Встречи до Разгуляя — под народные песни и танцы.
В завершающий день Масленицы выставка достижений подтвердила свое звание: главным героем прощального представления стала созданная ИИ НейроМасленица. А в финале действа сожгли диджитал-чучело — все в тренде XXI века.
В завершающий день Масленицы выставка достижений подтвердила свое звание: главным героем прощального представления стала созданная ИИ НейроМасленица. А в финале действа сожгли диджитал-чучело — все в тренде XXI века.
Говорящие роботы-экскурсоводы покорили сердца посетителей выставки-форума "Россия".
Говорящие роботы-экскурсоводы покорили сердца посетителей выставки-форума "Россия".
Ансамбль "Подворье" Крымской государственной филармонии выступил с концертом "Крым — Россия! Навсегда!". Программа посвящена 10-й годовщине "Крымской весны". Наряды по случаю: стилизованные народные костюмы в цветах российского флага.
Ансамбль "Подворье" Крымской государственной филармонии выступил с концертом "Крым — Россия! Навсегда!". Программа посвящена 10-й годовщине "Крымской весны". Наряды по случаю: стилизованные народные костюмы в цветах российского флага.
Универмаг выставки-форума в павильоне № 75 устроил для взрослых презентацию крымских производителей, а для детей — мастер-класс по сбору карты Крыма из детского конструктора.
Универмаг выставки-форума в павильоне № 75 устроил для взрослых презентацию крымских производителей, а для детей — мастер-класс по сбору карты Крыма из детского конструктора.
Министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич, оказавшись у стендов различных российских регионов в павильоне № 75, не устоял и примерил национальный чувашский костюм.
Министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич, оказавшись у стендов различных российских регионов в павильоне № 75, не устоял и примерил национальный чувашский костюм.
На выставке "Десятилетие науки и технологий" в павильоне № 57 светила отечественной науки рассказали о главных исследователях современности.
На выставке "Десятилетие науки и технологий" в павильоне № 57 светила отечественной науки рассказали о главных исследователях современности.