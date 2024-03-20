https://ria.ru/20240320/arktika-1934480601.html

Совфед принял закон о расширении Арктической зоны России

Совфед принял закон о расширении Арктической зоны России - РИА Новости, 20.03.2024

Совфед принял закон о расширении Арктической зоны России

Сенаторы одобрили закон о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в состав Арктической зоны РФ, а РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T14:59

2024-03-20T14:59

2024-03-20T14:59

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в состав Арктической зоны РФ, а также о продлении срока функционирования магаданской ОЭЗ. Первоначальная редакция, подготовленная правительством по поручению президента России Владимира Путина, касалась лишь расширения Арктической зоны РФ. Во исполнение другого поручения главы государства Госдума в рамках второго чтения поддержала поправку к законопроекту, которая продлевает до 31 декабря 2046 года срок функционирования особой экономической зоны (ОЭЗ) в Магаданской области. Действующее законодательство ограничивает этот срок 31 декабря 2025 года. Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. "Для Березовского и Белоярского районов включение в Арктическую зону станет триггером, который запустит механизм мощного комплексного развития. Здесь разведаны десятки месторождений, создается инновационный научно-технологический центр "ЮНИТИ ПАРК" для разработки передовых инженерных технологий и материалов. Эти территории перспективны и для развития туризма", - сказала РИА Новости первый замглавы комитета СФ по регполитике Галина Карелова. Иными словами, они обладают огромным потенциалом, который при умелом использовании и наличии тех льгот, которые даны сегодня инвесторам в Арктической зоне, "способен открыть большие перспективы для бизнеса и дать сильный импульс социально-экономическому развитию, созданию условий повышения качества жизни и развитию малочисленных этносов, населяющих эти земли", отметила сенатор. Она добавила, что в Березовском и Белоярском районах уже запланировано реализовать 9 новых инвестиционных проектов, что, по предварительным оценкам, "позволит привлечь в новые районы Арктической зоны только в ближайшее время более 3,5 миллиардов рублей частных инвестиций". По своим географическим и природно-климатическим характеристикам Березовский и Белоярский муниципальные районы схожи с территориями Арктической зоны, а также соответствуют критериям, предусмотренным в стратегии развития Арктики, пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, эти районы обладают значительным инвестиционным потенциалом в ряде ключевых секторов - добывающей и обрабатывающей промышленности, лесопереработке, энергетике, туризме. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в своем Telegram-канале писал, что благодаря вхождению в Арктическую зону в этих двух районах станут доступны все арктические льготы: уникальные условия ведения бизнеса, арктическая ипотека, бесплатные участки земли.

https://ria.ru/20240310/arktika-1932129096.html

https://ria.ru/20240204/amerikantsy-1925281248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, совет федерации рф, госдума рф, арктика