https://ria.ru/20240320/arktika-1934480601.html
Совфед принял закон о расширении Арктической зоны России
Совфед принял закон о расширении Арктической зоны России - РИА Новости, 20.03.2024
Совфед принял закон о расширении Арктической зоны России
Сенаторы одобрили закон о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в состав Арктической зоны РФ, а РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T14:59
2024-03-20T14:59
2024-03-20T14:59
экономика
россия
совет федерации рф
госдума рф
арктика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152276/24/1522762425_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_97ec75bdb63766ae67afbd9779eb9a11.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в состав Арктической зоны РФ, а также о продлении срока функционирования магаданской ОЭЗ. Первоначальная редакция, подготовленная правительством по поручению президента России Владимира Путина, касалась лишь расширения Арктической зоны РФ. Во исполнение другого поручения главы государства Госдума в рамках второго чтения поддержала поправку к законопроекту, которая продлевает до 31 декабря 2046 года срок функционирования особой экономической зоны (ОЭЗ) в Магаданской области. Действующее законодательство ограничивает этот срок 31 декабря 2025 года. Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. "Для Березовского и Белоярского районов включение в Арктическую зону станет триггером, который запустит механизм мощного комплексного развития. Здесь разведаны десятки месторождений, создается инновационный научно-технологический центр "ЮНИТИ ПАРК" для разработки передовых инженерных технологий и материалов. Эти территории перспективны и для развития туризма", - сказала РИА Новости первый замглавы комитета СФ по регполитике Галина Карелова. Иными словами, они обладают огромным потенциалом, который при умелом использовании и наличии тех льгот, которые даны сегодня инвесторам в Арктической зоне, "способен открыть большие перспективы для бизнеса и дать сильный импульс социально-экономическому развитию, созданию условий повышения качества жизни и развитию малочисленных этносов, населяющих эти земли", отметила сенатор. Она добавила, что в Березовском и Белоярском районах уже запланировано реализовать 9 новых инвестиционных проектов, что, по предварительным оценкам, "позволит привлечь в новые районы Арктической зоны только в ближайшее время более 3,5 миллиардов рублей частных инвестиций". По своим географическим и природно-климатическим характеристикам Березовский и Белоярский муниципальные районы схожи с территориями Арктической зоны, а также соответствуют критериям, предусмотренным в стратегии развития Арктики, пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, эти районы обладают значительным инвестиционным потенциалом в ряде ключевых секторов - добывающей и обрабатывающей промышленности, лесопереработке, энергетике, туризме. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в своем Telegram-канале писал, что благодаря вхождению в Арктическую зону в этих двух районах станут доступны все арктические льготы: уникальные условия ведения бизнеса, арктическая ипотека, бесплатные участки земли.
https://ria.ru/20240310/arktika-1932129096.html
https://ria.ru/20240204/amerikantsy-1925281248.html
https://ria.ru/20240107/voyna-1920001224.html
россия
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152276/24/1522762425_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_62f6e7e6d2aae317aaccd6648fd3c6ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, совет федерации рф, госдума рф, арктика
Экономика, Россия, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Арктика
Совфед принял закон о расширении Арктической зоны России
Совфед расширил Арктическую зону России, включив в нее два района Югры
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в состав Арктической зоны РФ, а также о продлении срока функционирования магаданской ОЭЗ.
Первоначальная редакция, подготовленная правительством по поручению президента России Владимира Путина, касалась лишь расширения Арктической зоны РФ. Во исполнение другого поручения главы государства Госдума
в рамках второго чтения поддержала поправку к законопроекту, которая продлевает до 31 декабря 2046 года срок функционирования особой экономической зоны (ОЭЗ) в Магаданской области
. Действующее законодательство ограничивает этот срок 31 декабря 2025 года.
"Не спим по ночам": Канаду испугал контроль России над ключевым регионом
Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.
"Для Березовского
и Белоярского районов
включение в Арктическую зону станет триггером, который запустит механизм мощного комплексного развития. Здесь разведаны десятки месторождений, создается инновационный научно-технологический центр "ЮНИТИ ПАРК" для разработки передовых инженерных технологий и материалов. Эти территории перспективны и для развития туризма", - сказала РИА Новости первый замглавы комитета СФ по регполитике Галина Карелова.
Иными словами, они обладают огромным потенциалом, который при умелом использовании и наличии тех льгот, которые даны сегодня инвесторам в Арктической зоне, "способен открыть большие перспективы для бизнеса и дать сильный импульс социально-экономическому развитию, созданию условий повышения качества жизни и развитию малочисленных этносов, населяющих эти земли", отметила сенатор.
Она добавила, что в Березовском и Белоярском районах уже запланировано реализовать 9 новых инвестиционных проектов, что, по предварительным оценкам, "позволит привлечь в новые районы Арктической зоны только в ближайшее время более 3,5 миллиардов рублей частных инвестиций".
В США раскрыли, где начнут новый конфликт с Россией после Украины
По своим географическим и природно-климатическим характеристикам Березовский и Белоярский
муниципальные районы схожи с территориями Арктической зоны, а также соответствуют критериям, предусмотренным в стратегии развития Арктики
, пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, эти районы обладают значительным инвестиционным потенциалом в ряде ключевых секторов - добывающей и обрабатывающей промышленности, лесопереработке, энергетике, туризме.
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков
в своем Telegram-канале писал, что благодаря вхождению в Арктическую зону в этих двух районах станут доступны все арктические льготы: уникальные условия ведения бизнеса, арктическая ипотека, бесплатные участки земли.
"Глобальная война": Британию разъярил контроль России над Арктикой