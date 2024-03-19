Посадка укропа в открытый грунт: когда сеять, правила и уход за культурой
© Pixabay / AllNikArtПосадка укропа
© Pixabay / AllNikArt
Посадка укропа
Оглавление
- Посадка укропа
- Когда сажать укроп
- По региону
- По лунному календарю
- По сортам
- Посадка в открытый грунт
- Выбор и подготовка почвы
- Предшественники
- Подготовка посевного материала
- Способы и процесс посадки
- Как правильно ухаживать после посадки
- Сбор и хранение урожая
- Борьба с болезнями и вредителями
- Особенности выращивания в теплице
- Особенности выращивания на подоконнике
- Совместимость с другими растениями
- Ошибки в посадке
- Советы опытных огородников
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Укроп — пряная зеленая культура. Его семена сажают весной и осенью как на дачных участках, так на промышленных плантациях. Посадка укропа по региону и лунному календарю, когда лучше посадить зелень в открытый грунт, чтобы получить богатый урожай, особенности севооборота и правильный уход — в материале РИА Новости.
Посадка укропа
Сеять укроп можно в течение всего вегетационного периода — с ранней весны и в октябре под зиму. Зелень часто используют как приправу и для консервации, укроп хорошо хранится в заморозке и не теряет своих свойств в процессе сушки. А экстракт его семян активно применяется в медицине.
Весной укроп высаживают, как правило, когда почва оттаяла, а воздух прогрелся до +2…+5 ℃ – с середины марта до конца мая. Летом сажать укроп можно через каждые 15-20 дней и собирать урожай ароматной приправы прямо к столу. Осенью культуру высевают в октябре-ноябре. Семена хорошо переносят заморозки до -3…-5 ℃. Подзимний посев укропа позволяет ускорить его появление весной.
Когда сажать укроп
Укроп начинают высевать в грунт уже в первый месяц весны. Многие огородники при посеве семян различных культур ориентируются на особенности климата в регионе проживания и на даты лунного посевного календаря.
© Depositphotos.com / tycoonСушеный укроп
© Depositphotos.com / tycoon
Сушеный укроп
По региону
Сроки посадки укропа для Подмосковья, Краснодарского края, Сибири и Урала указаны в таблице:
Регион проживания
Сроки посева укропа в грунт
Южные регионы
конец марта — почва уже достаточно прогрета
Центральные регионы, включая Подмосковье
середина-конец марта или начало апреля
Сибирь, Урал и Ленинградская область
конец мая или июнь — по особенностям погоды
Укроп хорошо растет при плюсовых температурах. Если в регионе угроза продолжительных заморозков существует даже в апреле, стоит перенести посадку на май. Но при этом небольшие заморозки, когда температура не падает ниже -5 ℃, укроп может благополучно перенести.
По лунному календарю
Благоприятные дни посадки укропа на основе лунного календаря:
- март: 12, 13, 18, 19;
- апрель: 6, 14, 16;
- май: 12, 13, 31;
- июнь: 1, 9, 27.
По сортам
Сорта укропа различают по строению розеточных листьев, срокам стеблеобразования и вкусовым качествам. По срокам созревания выделяют следующие:
- Раннеспелый укроп – "Зонтик", "Редут", "Аврора", "Гренадер, "Грибовский", "Дальний", "Исполин", "Самоцвет". Они дают незначительное количество листиков и быстро выбрасывают цветоносы при длинном световом дне. Эти сорта сажают ради зонтиков и стеблей, используемых в кулинарных заготовках.
- Среднеспелые – "Амбрелла", "Амазон", "Ришелье", "Лесногородский", "Иней", "Макс", "Обильнолиственный", "Алмаз", "Аллигатор". Эти сорта долго держатся без соцветий и подходят для многоразовой срезки ароматных пучков. Укроп набирает пышность примерно через 40-45 дней после высадки.
- Позднеспелые кустовые сорта – "Букет", "Кибрай", "Узоры", "Салют", "Кутузовский", "Дилл", "Ханок". Это укроп с удлиненными листьями. У этих сортов при посадке в открытый грунт не всегда успевают сформироваться розетки, при этом они требуют прореживания по необходимости.
Посадка в открытый грунт
Посадка семян укропа на грядки начинается с конца апреля, при условии, что среднесуточная температура воздуха держится на уровне +14…+16℃. Посеянный в этот период укроп уже в июле даст семена, которые огородники используют для засолки и консервирования томатов и огурцов. А для постоянного наличия на столе свежей зелени рекомендуется высевать укроп в открытый грунт конвейером с интервалом в две недели.
© Depositphotos.com / sergeychel74Укроп в горшке
© Depositphotos.com / sergeychel74
Укроп в горшке
Выбор и подготовка почвы
Чтобы получить ароматную и сочную зелень, необходимо выбрать правильное место для грядки. "Культура требовательна к освещению, поэтому следует выбирать солнечную сторону. В тени укроп вырастет слабым и не сможет нарастить зеленую массу", — говорит огородница с большим стажем Лариса Кузнецова.
Тип почвы для укропа лучше выбирать легкий и плодородный, т.к. на песчаном грунте семена всходят с трудом. Значение имеет и кислотность почвы – укроп плохо развивается при рН менее 6,3. На участках с кислой землей перед посевом укропа рекомендуется внести доломитовую муку. А еще для культуры не приемлем застой влаги. Поэтому не стоит сажать укроп в низинах и местах с высоким залеганием грунтовых вод.
Подготовить почву под посев следует заранее еще осенью. Комплекс работ в этом направлении, по словам эксперта, включает:
- очистку грядки от предыдущей культуры и сорной травы;
- внесение органических и минеральных удобрений;
- глубокую перекопку земли.
Весной достаточно разрыхлить грунт и выровнять грядку. Затем нарезать борозды глубиной 1,5-2 см и хорошо пролить водой, но только в том случае, если за зиму почва не накопила влагу.
Предшественники
Рекомендуется ежегодно менять место выращивания укропа. Кроме этого, лучше всего сажать его после лука, огурцов, чеснока, картофеля, помидоров, тыквы, перца, баклажанов. Нельзя сажать растение после:
- сельдерея;
- петрушки;
- моркови;
- тмина;
- фенхеля;
- кориандра.
Подготовка посевного материала
Семена укропа проверяют на всхожесть - опускают их в воду. Те, что всплыли, не пригодны для посева. С целью ускорения прорастания их замачивают в марлевом или хлопчатобумажном мешочке в горячей воде (+55...+60°С) на две-три минуты несколько раз в сутки. Это позволяет вымыть эфирные масла из зерен. Затем раскладывают семена на застеленном марлей блюдце, которую предварительно смачивают в стимуляторах роста ("Эпин", "Корневин", "Циркон") и сверху прикрывают марлей. Семена, прошедшие предпосевную подготовку, прорастают быстрее. Их кладут на глубину один-два сантиметра.
Укроп можно высаживать и рассадой. Для этого в начале-середине марта семена высевают в пластиковые ячейки размером 5х5 см. А в открытый грунт рассаду переносят под пленку примерно 15-20 апреля.
Способы и процесс посадки
Самые распространенные способы посадки - в бороздки и вразброс.
- В бороздки. На подготовленном участке делают ряды глубиной 2 см на расстоянии 20 см друг от друга. Углубления проливают водой и кладут семена по сезонной норме высева (на 1 кв.м. грядки – 1 г при весенней посадке, а осенью — 2 г на кв.м). Затем лунки необходимо засыпать сухой землей. Осенью поливать бороздки укропа после посева не нужно.
- Вразброс. Ковровая схема посадки укропа предполагает разбрасывание семян по предварительно разрыхленной поверхности участка. Семена рассыпают и засыпают землей с помощью граблей. Место обильно поливают водой комнатной температуры.
Лариса Кузнецова рекомендует сеять укроп для получения хорошего урожая не по прямой линии, а зигзагообразно. Это дает растениям пространство для роста и развития. Посев сразу после высадки рекомендуется присыпать тонким слоем мульчи. Поливать не стоит, т.к. той влаги, что есть в почве, достаточно для прорастания семян.
Как правильно ухаживать после посадки
Укроп - культура неприхотливая, но это не означает, что за ним не нужно ухаживать. Основные моменты, на которые следует обратить внимание после его высевания:
- Температурный режим. Оптимальные условия для роста зелени - среднесуточная температура +16…+20 о С.
- Полив и рыхление. Укроп любит влажную и легкую почву. Кусты, с которых срезают зелень, нужно поливать через день. Важен умеренный полив без застаивания воды. Почву на грядке и междурядье нужно рыхлить.
- Прополка и прореживание. Нужно не допускать появления сорняков на грядке и вовремя прореживать посадки, сохраняя расстояние между растениями не меньше 5 см.
- Подкормка. На хорошо подготовленном субстрате подкормка укропу не требуется. Но иногда он желтеет, что свидетельствует о недостатке азота. Для нарастания зелени используют аммиачную селитру (удобряют зелень каждые 10-14 дней) не более двух раз за период выращивания.
Сбор и хранение урожая
Свежий укроп быстро вянет и портится в теплом помещении. Хранить его рекомендуется в холодильнике (в специальной зоне свежести) при температуре +4 о С. Можно сушить пряную траву естественным путем, в духовке или сушилке. Предварительно нужно промыть укроп, удалить пожелтевшие веточки, оборвать их со стебля и просушить. Температура в сушилке не должна превышать +42 о С, чтобы сохранить полезные свойства зелени. Сушеный укроп лучше хранить в закрытой таре – стеклянной банке или бумажном пакете.
© Фото : pexels/cottonbroДевушка собирает укроп
© Фото : pexels/cottonbro
Девушка собирает укроп
Для заготовки укропа на зиму Лариса Кузнецова рекомендует воспользоваться следующим способом. "Переработанный, вымытый и нарезанный укроп пересыпать сухой чистой солью из расчета одна столовая ложка соли на 100 грамм укропа. Перемешать все, переложить в чистую сухую банку, закупорить и хранить в сухом и прохладном месте", - говорит эксперт.
Борьба с болезнями и вредителями
По словам Ларисы Кузнецовой, чтобы растения не болели, им нужно тепло и много солнечного света. Укроп часто поражает мучнистая роса, а почернение побегов свидетельствует о поражении растений фомозом.
Главные способы борьбы с болезнями и вредителями – профилактика. Комплекс мер включает:
- выбор для посадки правильного места (плодородный грунт и солнце);
- соблюдение правил чередования культур;
- регулярный полив, рыхление почвы и прореживание.
Эксперты советуют в теплую погоду обработать участок биопрепаратами ("Бактофит", "Фитоспорин", "Триходермин"). Но при сильных поражениях без протравливания грунта фунгицидами не обойтись. Применять их можно только на тех растениях, которые выращивают на семена. Если срезка пучков укропа проводится реже, чем раз в неделю, то можно обработать грядку раствором 1% медного купороса или биологическим препаратом "Алирин Б".
Из вредителей на укропе паразитируют клопы, некоторые виды тли, листоблошка, зонтичные слепцы, цикады, полосатый щитник. Для борьбы с ними следует применять препараты "Фитоверм" или "Энтобактерин", а также удалять механически и смывать вредителей струей воды. После применения препаратов употреблять зелень в пищу можно через неделю.
© Pixabay / knipslingУкроп
© Pixabay / knipsling
Укроп
Особенности выращивания в теплице
В теплице укроп можно выращивать круглый год. Важно поддерживать высокую плодородность грунта и перед каждым посевом добавлять новый субстрат. Температура воздуха в теплице должна быть не меньше +16оС. Начиная с конца сентября и марта, укроп в теплице нуждается в искусственной подсветке лампами (на два-три часа утром и три-четыре часа в вечерние часы.
Особенности выращивания на подоконнике
Из-за нехватки света и питательных веществ растения медленно развиваются, становятся вялыми и бледными. Чтобы вырастить ароматную и сочную зелень на подоконнике, необходимо обеспечить следующие условия:
- использовать для посадки укропа плодородный грунт;
- сеять культуру в удобные контейнеры;
- включать подсветку ростков осенью, зимой и весной;
- удобрять составами на основе биогумуса и микроэлементов.
Совместимость с другими растениями
Укроп совместим со многими овощными культурами. Хорошо он чувствует себя рядом с капустой, луком, огурцами, помидорами, а также клубникой. Плохим предшественником и соседом для укропа является фенхель, т.к. две эти культуры свободно опыляются друг другом. При совместных посадках укропа с овощами не следует сеять его в зоне корневой системы основной культуры.
© Pixabay / andreas160578Зонтики укропа
© Pixabay / andreas160578
Зонтики укропа
Ошибки в посадке
Зелень не нуждается в особом уходе. Но иногда садоводы сталкиваются с тем, что и укроп плохо развивается. Основные ошибки при посеве:
- необработанный посадочный материал;
- непрогретая или слишком сухая почва;
- недостаточное освещение зоны посадки;
- неграмотный уход.
Советы опытных огородников
Чтобы вырастить качественную ароматную зелень, Лариса Кузнецова рекомендует:
- сеять семена на солнечном участке. Тогда кустики вырастут крепкими и стойкими к большинству заболеваний;
- высаживать зелень с промежутком не менее двух недель. Это позволит увеличить урожайность укропа;
- сеять на участке и ранние и поздние сорта укропа. Чтобы собирать урожай летом и осенью;
- прореживать грядки при появлении новых всходов. Если не делать это вовремя, укроп начнет расти медленно и кудрявиться;
- следить за влажностью на грядке и вовремя поливать зелень, но ни в коем случае не заливать посадки.