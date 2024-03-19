https://ria.ru/20240319/roditeli-1761346961.html

За что могут лишить родительских прав и как их вернуть — советы юристов

Лишение родительских прав: основания для подачи в суд, процедура и последствия

За что могут лишить родительских прав и как их вернуть — советы юристов

Лишение родительских прав — крайняя степень вмешательства государства в дела семьи. К ней прибегают, когда у органов опеки есть основания полагать, что мать или РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T12:52

2024-03-19T12:52

2024-03-19T12:52

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Лишение родительских прав — крайняя степень вмешательства государства в дела семьи. К ней прибегают, когда у органов опеки есть основания полагать, что мать или отец не выполняют свои обязанности. Или, напротив, злоупотребляют правами. Кто может инициировать процедуру, учитывают ли мнение ребенка и какие документы нужны, чтобы восстановить права — в материале РИА Новости.Что такое лишение родительских правЛишение родительских прав — это судебный запрет одному или обоим родителям воспитывать ребенка, содержать его, каким-либо образом влиять на его судьбу."Лишение родительских прав — мера чрезвычайная. Только суд может принять соответствующее решение, которое допускается, если защитить права и интересы детей другим способом невозможно", — отмечает Виктория Рахубовская, адвокат Ростовской областной коллегии адвокатов им. Д.П. Баранова.Если детей несколько, решение по каждому из них суд принимает отдельно."Лиц, заменяющие ребенку родителей — например, усыновителей, опекунов — родительских прав не лишают", — добавляет Юлия Сергак, адвокат коллегии адвокатов Краснодарского края "Сайрус".Зачем лишаютПричины для лишения родительских прав могут быть разными. Иногда с таким иском идет в суд один из супругов, чтобы оградить ребенка от второго или получить статус родителя-одиночки.Если процесс инициируют органы опеки или прокуратура, то, вероятнее всего, они сочли, что гражданин не выполняет свои родительские обязанности и ребенка нужно защитить от его влияния — или бездействия.Основания для лишенияОснования лишения родительских прав четко регламентированы действующим законодательством и прописаны в статье 69 Семейного кодекса РФ (СК РФ). Согласно ей, мать или отца могут лишить прав, если она или он:"Если доказано, что перечисленное происходит по уважительным причинам — из-за серьезной болезни или подобного, то лишить родительских прав человека не могут, только ограничить в них", — уточняет Ольга Широкова, ведущий юрист Европейской юридической службы."Существует миф, что можно лишить родительских прав только за то, что отец или мать не интересуются жизнью ребенка. Это не так. Если родитель не угрожает своим поведением ребенку, суды, как правило, не лишают прав", — говорит адвокат Анастасия Брайчева.Мнение ребенкаЕсли ребенку уже исполнилось 10 лет, его мнение обязательно учитывают — если не считается, что это противоречит его собственным интересам.Как объясняет управляющий партнёр адвокатского бюро "Тарановский и партнеры" Давид Тарановский, в таком возрасте, по мнению педагогов и психологов, ребенок уже четко осознает то, что он говорит."В некоторых категориях споров суд может принять решение только с согласия ребенка. Например, по восстановлению родительских прав, установлению опеки и попечительства", — говорит Марина Николаенко, руководитель практики разрешения семейных и наследственных споров Бюро адвокатов "Де-юре".Людмила Александрова, юрист Центра семейного права в Тропарево-Никулино (Москва), уточняет: "Даже ребенка младше десяти лет суд может опросить, чтобы выяснить его мнение по вопросу".Лишение прав обоих родителейЕсли прав лишены оба родителя, обязанность по защите детей возлагается на органы опеки и попечительства, которые должны передать права и обязанности законного представителя кому-то еще — опекуну, приемному родителю или детскому дому."В этой ситуации усыновить ребенка можно не ранее чем через шесть месяцев со дня вынесения решения суда о лишении родителей прав", — комментирует Сергей Агапов, адвокат, член Адвокатской палаты Московской области."Если родительских прав лишены оба родителя, ребенка передают для опеки (до 14 лет) или на попечительство (от 14 до 18 лет) одному из ближайших родственников или устраивают в детский дом", — уточняет судебный эксперт Антон Палюлин, управляющий партнер юридического бюро "Палюлин и партнеры".Последствия"Лишенный родительских прав человек теряет право на все пособия и льготы, которые государство предоставляло ему как родителю. При этом его не лишают определенных обязанностей — в частности, выплачивать алименты. Ребенок, в свою очередь, сохраняет все свои жилищные права в отношении жилья такого родителя. Впрочем, закон допускает контакты между ними, но только с согласия другого родителя, органа опеки и попечительства или организации, где находится ребенок. И только в случае, если такие контакты не будут считаться вредными для ребенка", - отмечает Анастасия Брайчева."Суд запрещает таким родителям жить вместе с ребенком. В этом случае ребенок остается дома, а мать или отца выселяют, если им даже некуда идти", — говорит Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации."Лишенный прав родитель не может запрещать ребенку выезжать за границу, претендовать на наследство или алименты от детей, получать государственную помощь для семей с детьми. Если ребенок единственный, не может проживать в одной квартире с ним и вторым родителем", — объясняет Павел Уткин, ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон".Кто вправе инициировать процедуруЧтобы инициировать процедуру лишения родительских прав, нужно подать иск. По ст.70 СК РФ такое право имеют:"Бабушка, если она не официальный опекун ребенка, пока не может обратиться в суд с подобным исковым заявлением, даже несмотря на то, что она — один из ближайших родственников и порой больше всех заинтересована в защите прав своего внука", — комментирует Ольга Широкова."Возможно, если в Семейный кодекс РФ внесут поправки о статусе бабушек и дедушек в воспитании детей (рассмотрение законопроекта перенесено Госдумой), они также смогут стать истцами по таким делам", — говорит Татьяна Сустина, адвокат, руководитель юридического департамента АНО "Право и милосердие"."Однако та же бабушка может прийти в орган опеки или прокуратуру и написать заявление с просьбой о том, чтобы эти органы от своего имени подали иск или приняли другие меры", — дополняет Виктория Рахубовская.Куда обращатьсяЗаявителю следует обратиться с исковым заявлением в суд. Такие дела рассматривают районные суды по месту жительства родителя, которого лишают прав."Если место постоянной регистрации отца или матери неизвестно, заявление подают в суд по месту последнего известного местонахождения человека или его имущества. В этом случае суд инициирует розыск через органы МВД", — говорит Антон Палюлин.Но если в исковом заявлении одновременно заявлены требования о лишении родительских прав и взыскании алиментов, то тогда такой иск можно подать и по месту жительства истца.Необходимые документыЧтобы подать иск, понадобятся:Если у заявителя есть какие-то доказательства нарушения прав ребенка — например, скриншоты переписок или свидетельские показания, их даже можно включить в пакет документов.Если заявление подает один из родителей, необходимо предоставить:Составление искового заявленияИсковое заявление составляют в общем порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом РФ (ГПК РФ): нужно указать истца, ответчика, их адреса и телефоны. Дела о лишении родительских прав рассматривают с участием прокурора и районного органа опеки, поэтому их обязательно добавляют в шапке, в разделе "иные лица"."В общей, “описательно-мотивировочной” части иска надо изложить ситуацию, добавить ссылки на закон, в частности, ст. 69 СК РФ. В “просительной части" должны быть требования о лишении родительских прав в отношении одного ребенка или нескольких детей. Перечисляем приложения и прикладываем их к заявлению", — объясняет Татьяна Сустина."Перед тем как подавать заявление в суд, уполномоченная организация направляет его копию и копии приложенных документов ответчику заказным письмом с уведомлением и почтовой описью. Квитанция об отправке копий иска и почтовая опись прикладываются к оригиналу заявления и уже этот пакет направляется в суд", — говорит Сергей Комиссаров.Подача искаИсковое заявление о лишении родительских прав можно подать лично — отнести в канцелярию суда, отправить заказным письмом или электронно — на сайтах "Электронное правосудие" и "Мой арбитр". Для последнего варианта нужна подтвержденная учетная запись "Госуслуг".Датой подачи иска, отправленного почтой, считается день отправки.Платить госпошлину не нужно (основание: ч. 1 ст. 131 Гражданского процессуального кодекса РФ; п. 15 ч. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ).Вручение повестки органу опекиПовестку опеке отправляет суд. Участие в рассмотрении дела органа обязательно. Его представители оценивают условия, в которых живет ребенок, и проводят с ним беседу. По результатам проверки составляют акт и заключение с выводом о целесообразности лишения родительских прав и наличии на то оснований."Если орган опеки сочтет, что оснований для лишения прав нет, он указывает на нецелесообразность такой меры, вынося специальное предупреждение и описывая рекомендации специальных действий для истца и ответчика — например, порядок общения с ребенком с учетом его особенностей. Заключение опеки хоть и имеет существенное значение для дела, но не будет главным фактором. Суд может вынести противоположное решение, учтя иные обстоятельства", — отмечает Марина Николаенко.Судебное разбирательство"Судебный процесс по лишению родительских прав достаточно долгий. Суд заслушивает позиции сторон, изучает материалы дела, требует заключения прокурора и опеки. Кроме того, выступают дети и их психолог. Психолога предоставляет учебное заведение или органы опеки и попечительства", — рассказывает Антон Палюлин.По словам Сергея Агапова, разбирательство по делам о лишении родительских прав проходит в закрытом судебном заседании "в связи с необходимостью сохранения тайны частной жизни лиц, участвующих в деле".Решение судаРассмотрев дело, суд выносит решение об удовлетворении иска или его отклонении.В решении указывается, кому передается ребенок на воспитание. В течение трех дней с вступления решения в законную силу суд обязан направить выписку из него в опеку и ЗАГС по месту регистрации рождения ребенка."Суд выносит решение по итогам всех стадий судебного процесса, последняя из которых — судебные прения. Резолютивную часть, то есть фактическое решение по делу, готовят обычно в день последнего фактического заседания, развернутый текст решения — позднее", — комментирует Татьяна Сустина.ОбжалованиеОбжаловать решение можно в течении месяца со дня его вынесения. Для этого нужно подать жалобу в апелляционный суд."Однако следует учитывать, что этот срок достаточно условный, и отсчет начинается с того момента, когда противная сторона фактически получила решение. То есть, если решение суд огласил 22 марта 2023 года, полный текст изготовил 23 апреля 2023 года, а истец его получил его на руки 14 мая 2023 года, то нужно составить заявление о восстановлении пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы, и он будет восстановлен. Также можно подать кассационную и надзорную жалобы, закон отводит на них шесть месяцев. На практике из-за длительности почтовых отправлений и нарушений судами сроков это растягивается на год-полтора", — объясняет Татьяна Сустина.РасходыРасходы по иску о лишении родительских прав могут быть взысканы с проигравшей стороны — в разумном объеме, соответствующем средней ставке юриста по данной категории дел. Часто суды руководствуются рекомендованными ставками адвокатской палаты субъекта РФ.Как узнать о лишении родительского статусаЛишенного родительских прав человека суд обязан известить по почте. Заказное письмо с уведомлением в течение пяти дней с момента решения должен отправить секретарь суда. Кроме того, информация о деле будет на официальном сайте районного суда (по месту жительства), ее можно найти по своим ФИО.Алименты после лишенияОтец или мать, лишенные родительских прав, тем не менее обязаны содержать ребенка до его совершеннолетия. Алиментами в интересах ребенка распоряжается его законный представитель.Татьяна Сустина замечает: "Родители, отказавшиеся от малыша в роддоме, также могут стать ответчиками по иску детского дома о взыскании алиментов. Такая процедура сейчас не редкость".Восстановление родительских правЕсли родитель или родители "исправились" — кардинально изменили свой подход к воспитанию детей, вылечили хронические алкоголизм или наркоманию — они могут попытаться восстановить права. Суд рассматривает такие заявления по правилам судопроизводства первой инстанции."Восстановить родительские права, так же, как и лишиться их, можно только по судебному решению. Родитель, который хочет вернуть свой статус, подает исковое заявление и суд рассматривает дело. В таких процессах обязательно присутствие органов опеки и прокурора.Закон не ограничивает срок такого обращения, но в этом отношении сложилась определенная судебная практика. Исходя из нее, обращаться нужно не ранее чем через полгода-год после лишения прав. Судьи убеждены, что это минимальное время, за которое человек может осознать свои ошибки и исправиться", - рассказывает Полина Гусятникова, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners."Суд вправе с учетом мнения ребенка отказать. Восстановление в родительских правах в отношении ребенка, которому уже есть 10 лет, возможно только с его согласия. Если ребенок уже усыновлен, а усыновление не отменено, то восстановить родительские права невозможно", — говорит Оксана Васильева.Нормативные актыВопросы, касающиеся лишения родительских прав, в России регулируют четыре основных документа:1. Семейный кодекс РФ;2. Конвенция о правах ребенка;3. Постановление пленума Верховного Суда РФ от 14 ноября 2017 г.;4. Постановление пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 № 10 (ред. от 26.12.2017) "О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей".Изменения в 2024 году11 июля 2023 года была разработана общественная инициатива № 77Ф104340 "Закрепление паритетного (совместного) воспитания детей в СК РФ", которая размещена на портале Российских общественных инициатив. В ней предлагается внести поправки в Семейный кодекс РФ, а также в некоторые нормы Особенной части Уголовного кодекса. В документе при лишении (ограничении) обоих или единственного родителя ребенка их родительских прав предлагается предоставлять преимущественное право на воспитание ребенка, защиту его прав и законных интересов, определение его места жительства лицу из числа его родственников, к которым относятся:Авторы инициативы предлагают при возникновении спора между родственниками за право воспитывать ребенка, оставшегося без попечения родителей, передавать решение вопроса суду по месту фактического нахождения ребенка. И только в случае отказа родственников от воспитания ребенка, оставшегося без попечения родителей, полномочия по обеспечению его права на воспитание перейдут к органам опеки и попечительства.Народное голосование за инициативу закончится летом 2024 года.

https://ria.ru/20240117/alimenty-1599485050.html

https://ria.ru/20210228/deti-1599102921.html

https://ria.ru/20210220/razvod-1598413963.html

https://ria.ru/20240306/kompensatsiya-1765736613.html

https://ria.ru/20231204/opeka-1770535848.html

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общество, законы, дети, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), законы, россия, европейская юридическая служба