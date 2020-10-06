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Права бабушек и дедушек на участие в воспитании внуков могут узаконить
Группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект "О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и федеральный закон "Об опеке и... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T10:24
2020-10-06T12:15
россия
госдума рф
единая россия
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Группа депутатов от "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>" внесла в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> законопроект "О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и федеральный закон "Об опеке и попечительстве" в части установления гарантий права ближайших родственников несовершеннолетних детей на участие в их воспитании.Документ размещен во вторник в электронной базе данных нижней палаты парламента.Вместе с тем, исходя из действующего законодательства, "временное нахождение ребенка с бабушкой, дедушкой или другими близкими родственниками ничем не отличается от ситуации, при которой ребенок находится с чужими для него людьми".Семейный кодекс гласит, что только родители — законные представители своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий.Таким образом, местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов (попечителей). Совершение сделок несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет одобряют тоже они.При этом в отношении дедушек, бабушек, братьев, сестер и других родственников ситуация принципиально иная. "Законом предусмотрено лишь то, что они имеют право на общение с ребенком", — отмечают законодатели. Согласно действующему закону, в случае краткосрочного отсутствия родителей оставление детей с бабушкой или дедушкой (даже при согласии родителей) находится вне правового поля.Законопроектом предлагается дополнить Семейный кодекс положением, что "дети с согласия родителей вправе пребывать у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестер и других родственников".Помимо этого, предлагается дополнить часть 4 статьи 13 ФЗ "Об опеке и попечительстве" специальным регулированием в отношении ситуаций, когда опекуном или попечителем несовершеннолетнего ребенка назначаются его бабушки, дедушки, совершеннолетние братья и сестры — до момента принятия органом опеки и попечительства акта о назначении опекуна или попечителя ребенок вправе находиться у них.
https://radiosputnik.ria.ru/20201002/kanikuly-1578132070.html
https://ria.ru/20171115/1508860830.html
Сейчас, в пору, когда органы опеки имеют очень много прав - эти изменения нужны, дабы не было перекосов. Потому что всегда в воспитании ребёнка участвовала вся семья - и бабушки с дедушками, и старшие братья и сёстры.
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Не эти поправки в семейный кодекс нужно вводить. А выправить его в сторону мужа, т.к. сейчас этот закон служит лишь правовым инструментом для дележа имущества при разводах, в пользу жён.
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россия, госдума рф, единая россия, общество

Права бабушек и дедушек на участие в воспитании внуков могут узаконить

10:24 06.10.2020 (обновлено: 12:15 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений БиятовКомплект для составления «родословной здоровья» выложен в открытом доступе
Комплект для составления «родословной здоровья» выложен в открытом доступе - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект "О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и федеральный закон "Об опеке и попечительстве" в части установления гарантий права ближайших родственников несовершеннолетних детей на участие в их воспитании.
Документ размещен во вторник в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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2 октября, 20:20
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"В действующем семейном законодательстве не в полной мере отражены традиционные для российского общества представления об участии близких родственников в воспитании детей. В воспитательном процессе традиционного активное участие принимают бабушки и дедушки детей", — отмечается в пояснительной записке.

Вместе с тем, исходя из действующего законодательства, "временное нахождение ребенка с бабушкой, дедушкой или другими близкими родственниками ничем не отличается от ситуации, при которой ребенок находится с чужими для него людьми".
Семейный кодекс гласит, что только родители — законные представители своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий.
Таким образом, местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов (попечителей). Совершение сделок несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет одобряют тоже они.
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При этом в отношении дедушек, бабушек, братьев, сестер и других родственников ситуация принципиально иная. "Законом предусмотрено лишь то, что они имеют право на общение с ребенком", — отмечают законодатели. Согласно действующему закону, в случае краткосрочного отсутствия родителей оставление детей с бабушкой или дедушкой (даже при согласии родителей) находится вне правового поля.
"На практике эта ситуация породила оформление нотариальных доверенностей, содержание которых сводится к тому, что родители позволяют бабушке или дедушке находиться с внуком (внучкой) и защищать его интересы", — поясняется в документе.
Законопроектом предлагается дополнить Семейный кодекс положением, что "дети с согласия родителей вправе пребывать у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестер и других родственников".
Помимо этого, предлагается дополнить часть 4 статьи 13 ФЗ "Об опеке и попечительстве" специальным регулированием в отношении ситуаций, когда опекуном или попечителем несовершеннолетнего ребенка назначаются его бабушки, дедушки, совершеннолетние братья и сестры — до момента принятия органом опеки и попечительства акта о назначении опекуна или попечителя ребенок вправе находиться у них.
 
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