https://ria.ru/20240319/podlodki-1934133643.html

Подводный флот в 2024 году усилят сразу четырьмя субмаринами

Подводный флот в 2024 году усилят сразу четырьмя субмаринами - РИА Новости, 19.03.2024

Подводный флот в 2024 году усилят сразу четырьмя субмаринами

Подводные силы ВМФ России в 2024 году пополнятся сразу четырьмя новыми подлодками: двумя атомными субмаринами "Князь Пожарский" (проект "Борей-А") и... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T02:15

2024-03-19T02:15

2024-03-19T02:15

безопасность

россия

украина

северодвинск

сергей шойгу

николай евменов

игорь вильнит

тихоокеанский флот вмф россии

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Подводные силы ВМФ России в 2024 году пополнятся сразу четырьмя новыми подлодками: двумя атомными субмаринами "Князь Пожарский" (проект "Борей-А") и "Архангельск" (проект "Ясень-М"), а также последней дизельной "Варшавянкой" для Тихоокеанского флота "Якутск" и второй серийной "Ладой", параллельно этому российские инженеры не прекращают разработки новых перспективных образцов. Российский подводный флот в воскресенье отмечает 118-ю годовщину со дня своего основания. Праздник День моряка-подводника утвержден в России в 1996 году приказом главкома ВМФ. Дата 19 марта установлена в ознаменование выделения в русском флоте подводных лодок в самостоятельный класс боевых кораблей, которое было оформлено указом императора Николая II в 1906 году. На сегодняшний день в боевом составе ВМФ РФ находятся порядка 60 подводных лодок. Точная цифра субмарин является секретной, в том числе потому, что среди них есть подлодки специального назначения типа "Лошарик". О планах по усилению российского подводного флота заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ (19 декабря 2023 года) глава российского военного ведомства Сергей Шойгу. По его словам, одной из приоритетных задач для ВМФ России в 2024 году станет принятие в свой состав атомного подводного крейсера проекта "Борей-А" "Князь Пожарский" и ещё трёх подлодок. Новые атомные подлодки Построенная для Северного флота атомная подлодка "Князь Пожарский" является четвертой субмариной модернизированного проекта 955А ("Борей-А"). Как заявил в ходе церемонии спуска АПЛ на воду, состоявшейся в феврале на заводе "Севмаш" (Северодвинск), адмирал Николай Евменов, этот подводный ракетный крейсер усилит боевой потенциал Военно-морского флота РФ и российской ядерной триады. Как и другие корабли четвертого поколения "Князь Пожарский" составит основу морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия. На вооружении данной АПЛ стоят в том числе межконтинентальные баллистические ракеты "Булава", она оснащена современными комплексами навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения. Сегодня на разных стадиях строительства находятся также пятый и шестой серийные "Борей-А" - "Дмитрий Донской" и "Князь Потёмкин". Кроме того, в этом году ВМФ получит ещё одну атомную субмарину – "Архангельск", четвертый корабль в линейке многоцелевых АПЛ проекта 885М ("Ясень-М"). Как и головная подлодка проекта - "Казань", эта субмарина обладает принципиально новыми архитектурными особенностями. Усовершенствована элементная база комплексов радиоэлектронного вооружения, модернизированы оборудование и материалы. "Ясени" вооружены крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс", а также гиперзвуковыми "Цирконами", которые, как заявлял в обращении к федеральному собранию (29 февраля 2024) президент России Владимир Путин, уже применялись в зоне спецоперации на Украине. Завершение серии "Варшавянок" для ТОФ Ожидается, что до конца 2024 года будет полностью построена и войдет в состав Тихоокеанского флота серия из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка". Сегодня на ТОФ ждут последнюю субмарину серии - ДЭПЛ "Якутск". Как заявлял журналистам адмирал Евменов, строительство "Варшавянок" для ВМФ России продолжится, несмотря на то, что этот проект является "долгожителем", поскольку они имеют высокий модернизационный потенциал. Так, сообщалось о планах построить аналогичную серию из шести ДЭПЛ для Балтийского флота, однако о закладке дополнительных лодок для Балтики на данный момент неизвестно. В связи с планами командования ВМФ продолжить строительства "Варшавянка" на мощностях холдинга KMZ (Кингиссеппский машзавод) освоено производство практические всей номенклатуры изделий для двигателей субмарин проектов 877 ("Палтус") и 636 ("Варшавянка" является модернизированным вариантом проекта 877). Как сообщил РИА Новости управляющий директор KMZ Михаил Даниленко, сегодня на предприятии идёт строительство испытательного стенда для указанного двигателей "Варшавянок". Подлодки "Варшавянка" имеют водоизмещение почти 4 тысячи тонн, скорость подводного хода - 18 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека, автономность плавания – 45 суток, дальность подводного плавания экономичной скоростью — 400 миль. На их вооружении стоят торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ракетные комплексы "Калибр" и "Оникс". Субмарины проектов 636 и 877 строятся на протяжении 40 лет, всего было построено более 70 подлодок данных проектов, как для ВМФ России, так и для ВМС других стран. Кроме того, в этом году "Адмиралтейские верфи" (Санкт-Петербург) планируют передать Балтфлоту вторую дизельную подлодку проекта 677М ("Лада") - "Великие Луки". Перспективные разработки Параллельно поступлению новых субмарин российские инженеры не прекращают разработки перспективных образцов. Так, Центральное конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" работает над проектом АПЛ будущего "Арктур", которая будет совмещать стратегическую и многоцелевую функции: поражать цели как крылатыми, так и баллистическими ракетами. Как заявлял в интервью РИА Новости гендиректор "Рубина" Игорь Вильнит, среди особенностей этой субмарины - необычная форма и покрытие, которые сделают её незаметнее нынешних подлодок: уровень отражённого гидроакустического сигнала будет не только снижен, но и погашен. По его словам, выносными антеннами связи "Арктура" станут подводные беспилотники, что позволит ему дистанцироваться в пространстве и времени от операций, грозящих потерей скрытности. Вильнит пояснил, что концепция "Арктура" рассчитана на вторую половину XXI века, при этом новая стратегическая АПЛ на смену "Бореям" должна появиться раньше: в среднесрочной перспективе – после 2037 года. АПЛ будущего будет иметь на 20% меньше водоизмещение, чем современные ракетоносцы. Её длина составит 134 метра, ширина – 15,7 метра, численность экипажа – около 100 человек. Кроме того, над собственным проектом перспективного стратегического подводного ракетоносца сегодня также работают специалисты Морского бюро машиностроения "Малахит". Развивается направление морских дронов. Носителями ядерных подводных беспилотников "Посейдон" является экспериментальная АПЛ проекта 09852 "Белгород", которую, по словам Евменова, должны были принять в состав ТОФ ещё в 2023 году, и штатная субмарина "Хабаровск", строящаяся на "Севмаше". В виду секретности тематики "Посейдонов", на сегодняшний день информации о статусе данных подлодок в открытых источниках нет. В СВО и "Океане" Российские подлодки наносят удары по объектам ВСУ с самого начала специальной военной операции. Наряду с надводными кораблями "Варшавянки" Черноморского флота регулярно поражают военную и энергетическую инфраструктуру противника "Калибрами" в глубине Украины. Подводный флот также задействуется в учениях ВМФ. Одно из самых масштабных в 2024 году - стратегическое командно-штабное учение "Океан-2024" Как заявлял Шойгу, в "Океане-2024" будут задействованы не только ВМФ, но и "все виды Вооруженных сил".

https://ria.ru/20240319/podlodki-1934131095.html

https://ria.ru/20240319/zarplata-1934127917.html

https://ria.ru/20240131/podlodka-1924546271.html

https://ria.ru/20240311/peskov-1932264439.html

https://ria.ru/20240305/sudan-1931123752.html

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